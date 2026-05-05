Quyết định chính xác của bác sĩ giúp chuyến bay Hà Nội - Paris không phải hạ cánh khẩn cấp

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) ngày 5-5 cho biết một bác sĩ của bệnh viện đã xử trí kịp thời cho hành khách bị liệt mặt, giúp chuyến bay VN19 từ Hà Nội đi Paris (Pháp) tiếp tục hành trình an toàn.

Trước đó, đêm 4-5, trên chuyến bay VN19, một nam hành khách nước ngoài xuất hiện triệu chứng đau tai, sau đó liệt nửa mặt trái, khó nói. Phi hành đoàn phát thông báo tìm hỗ trợ y tế khi máy bay đang ở độ cao hành trình, làm dấy lên lo ngại phải hạ cánh khẩn cấp.

Thời điểm đó, GS-TS-BS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, có mặt trên chuyến bay đã nhanh chóng tiếp cận người bệnh. Qua thăm khám lâm sàng, GS Tôn xác định nam hành khách người nước ngoài bị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên, không phải đột quỵ cấp.

Từ chẩn đoán này, bác sĩ quyết định xử trí tại chỗ bằng thuốc corticoid mang theo, đồng thời tư vấn cơ trưởng tiếp tục hành trình, tránh việc chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp.

Trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle, tình trạng hành khách đã ổn định, các chỉ số an toàn.

Cơ trưởng chuyến bay VN19 đã gửi thư cảm ơn tới GS Mai Duy Tôn

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của bác sĩ Tôn, cho rằng hành động này thể hiện năng lực chuyên môn và y đức của đội ngũ y tế Việt Nam trong mọi hoàn cảnh.

Cơ trưởng chuyến bay VN19 cũng gửi thư cảm ơn bác sĩ vì đã hỗ trợ kịp thời, góp phần bảo đảm an toàn cho chuyến bay.