Sức khỏe

Quyết định chính xác của bác sĩ giúp chuyến bay Hà Nội - Paris không phải hạ cánh khẩn cấp

N.Dung - D.Hiền

(NLĐO) - Đánh giá hành khách người nước ngoài không bị đột quỵ, bác sĩ kịp thời xử trí tình trạng liệt mặt, giúp chuyến bay VN19 tiếp tục hành trình đến Paris.

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) ngày 5-5 cho biết một bác sĩ của bệnh viện đã xử trí kịp thời cho hành khách bị liệt mặt, giúp chuyến bay VN19 từ Hà Nội đi Paris (Pháp) tiếp tục hành trình an toàn.

Bác sĩ hỗ trợ hành khách gặp vấn đề về sức khỏe trên chuyến bay. Ảnh minh họa

Trước đó, đêm 4-5, trên chuyến bay VN19, một nam hành khách nước ngoài xuất hiện triệu chứng đau tai, sau đó liệt nửa mặt trái, khó nói. Phi hành đoàn phát thông báo tìm hỗ trợ y tế khi máy bay đang ở độ cao hành trình, làm dấy lên lo ngại phải hạ cánh khẩn cấp.

Thời điểm đó, GS-TS-BS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, có mặt trên chuyến bay đã nhanh chóng tiếp cận người bệnh. Qua thăm khám lâm sàng, GS Tôn xác định nam hành khách người nước ngoài bị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên, không phải đột quỵ cấp.

Từ chẩn đoán này, bác sĩ quyết định xử trí tại chỗ bằng thuốc corticoid mang theo, đồng thời tư vấn cơ trưởng tiếp tục hành trình, tránh việc chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp.

Trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle, tình trạng hành khách đã ổn định, các chỉ số an toàn.

Cơ trưởng chuyến bay VN19 đã gửi thư cảm ơn tới GS Mai Duy Tôn

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của bác sĩ Tôn, cho rằng hành động này thể hiện năng lực chuyên môn và y đức của đội ngũ y tế Việt Nam trong mọi hoàn cảnh.

Cơ trưởng chuyến bay VN19 cũng gửi thư cảm ơn bác sĩ vì đã hỗ trợ kịp thời, góp phần bảo đảm an toàn cho chuyến bay.

Chạy đua từng giây trên không, bác sĩ "cân não" đưa bệnh nhân đột quỵ vượt biển về đất liền

Chạy đua từng giây trên không, bác sĩ "cân não" đưa bệnh nhân đột quỵ vượt biển về đất liền

(NLĐO) - Trong điều kiện bay đêm khắc nghiệt, nguy cơ bệnh nhân đột tử cao, đội ngũ y tế đã xử trí kịp thời, đảm bảo bệnh nhân an toàn tuyệt đối suốt hành trình

Chuyến bay đêm mang "sự sống" cho nhiều người

(NLĐO) - Tạng hiến từ người chết não tại TPHCM được đưa ra Hà Nội trên chuyến bay đêm, giúp các bệnh nhân suy tim, suy gan có cơ hội hồi sinh.

Chuyến bay đưa ngư dân nguy kịch từ đảo về đất liền cấp cứu

(NLĐO) - Người đàn ông được đưa vào đảo trong tình trạng yếu tay chân, sau đó khó nói, nuốt sặc và tiểu tiện không tự chủ

