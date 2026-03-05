HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Quyết định mới nhất của TPHCM về Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội

L.VĨNH

(NLĐO) - Theo UBND TPHCM, các quyết định về chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội không còn phù hợp quy định hiện hành

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 6815/QĐ-UBND ngày 29-12-2016 và Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 12-1-2018 của UBND thành phố về duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông làm nhà đầu tư.

Lý do được đưa ra là các quyết định trên không còn phù hợp quy định hiện hành.

Cụ thể, không phù hợp với định hướng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 11-6-2025; không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy chế tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-TTg ngày 24-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ; không phù hợp với thẩm quyền ban hành theo quy định điểm a, khoản 3 Điều 32 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12-11-2015 của Chính phủ.

Quyết định mới nhất của TPHCM về Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội - Ảnh 1.

Dự án Khu phức hợp Nhà Rồng- Khánh Hội

Sở Tài chính chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính đầy đủ, chính xác của toàn bộ nội dung hồ sơ trình duyệt, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và thẩm quyền được giao.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ về giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; trên cơ sở đó tham mưu UBND thành phố xử lý đối với Quyết định số 5422/QĐ-UBND ngày 12-10-2017 và Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 28-3-2018 của UBND thành phố theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, xác định các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ (đã được kiểm toán) mà Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông đã thực hiện; tham mưu UBND thành phố xem xét việc hoàn trả cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và nhà đầu tư.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền về phương án quy hoạch và định hướng tổ chức không gian kiến trúc khu đất phù hợp với chủ trương của UBND thành phố và quy hoạch được duyệt.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông có trách nhiệm chấp hành Quyết định này; đồng thời, chủ động liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan đến việc rà soát và hoàn trả các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ theo quy định.

Công trình công cộng ở khu vực Bến Nhà Rồng dự kiến khởi công năm 2026

Công trình công cộng ở khu vực Bến Nhà Rồng dự kiến khởi công năm 2026

(NLĐO) - Dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh ở khu vực Bến Nhà Rồng dự kiến khởi công trong năm 2026, với quy mô diện tích hơn 329.000 m2

Chùm ảnh: Khu đất Bến Nhà Rồng, số 1 Lý Thái Tổ sẽ làm không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên

(NLĐO) - Hai khu đất vàng Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) và số 1 Lý Thái Tổ (quận 10 cũ) sẽ mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và làm công viên

TP HCM: Cận cảnh khinh hạm Bayern của Hải quân Đức cập cảng Nhà Rồng

(NLĐO) - Khinh hạm Bayern của Hải quân Đức đã cập bến tại cảng Nhà Rồng (quận 4, TP HCM). Khinh hạm được trang bị trực thăng do Anh sản xuất, có súng máy và tên lửa chống ngầm hoặc chống hạm.

    Thông báo