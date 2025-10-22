HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Công trình công cộng ở khu vực Bến Nhà Rồng dự kiến khởi công năm 2026

QUỐC ANH

(NLĐO) - Dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh ở khu vực Bến Nhà Rồng dự kiến khởi công trong năm 2026, với quy mô diện tích hơn 329.000 m2

Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa báo cáo Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang liên quan việc thực hiện dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM.

Do dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nên chưa có vị trí chính xác. Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 tiểu khu cảng quận 4 (cũ) đã được UBND TP HCM phê duyệt tại Quyết định 6331/2015.

Dự kiến năm sau sẽ triển khai công trình công cộng ở Bến Nhà Rồng - Ảnh 1.

Dự kiến năm 2026, TP HCM sẽ khởi công dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng TP HCM theo quy mô mới (ẢNH: LÊ DUY).

Theo đó, dự án có vị trí gồm 2 ô phố K1 và K2. Ô phố K1 có diện tích 15.049 m2 với hiện trạng là Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM. Ô phố K2 có diện tích 14.229 m2 được quy hoạch theo đồ án là Công viên Bảo tàng Hồ Chí Minh; hiện trạng là Văn phòng Công ty Cảng Sài Gòn.

Đến nay, TP HCM định hướng điều chỉnh mở rộng quy mô dự án ra toàn bộ diện tích dự án Nhà Rồng - Khánh Hội đã được phê duyệt trước đây là 329.074 m2.

Trong đó, diện tích phần 1 là 14.087 m2 thuộc ô phố K1 đang được Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM quản lý, sử dụng.

Diện tích phần 2 là 293.712 m2, trước đây Cảng Sài Gòn thuê đất.  Diện tích phần thứ 3 là 21.274 m2 thuộc các đơn vị, hộ gia đình không thuộc ranh đất Cảng Sài Gòn quản lý, sử dụng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, phần đất thứ 2 và thứ 3 thuộc ranh dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội, do Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông làm chủ đầu tư.

Dự kiến năm sau sẽ triển khai công trình công cộng ở Bến Nhà Rồng - Ảnh 2.

Khu vực dự án (ẢNH: LÊ DUY).

Để có cơ sở thực hiện dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM theo quy mô mới, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất thực hiện theo phương thức đầu tư công hoặc đối tác công - tư (hợp đồng BT, không yêu cầu thanh toán).

Cụ thể, giai đoạn 1 sẽ gồm 2 bước chung của 2 phương thức. Trong đó, UBND TP HCM chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu các nội dung giải tỏa kê biên đối với quyền sử dụng đất của dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội (căn cứ bản án đã được tòa tuyên trong vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Tiếp đến là thu hồi chủ trương đầu tư đã phê duyệt tại dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố đối với khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội.

Giai đoạn 2 sẽ thực hiện 7 bước đối với phương thức đầu tư công, dự kiến thời gian khởi công là tháng 9-2026; 6 bước đối với phương thức đối tác công - tư, thời gian khởi công dự kiến là tháng 3-2026.

Chủ đầu tư dự án thực hiện lựa chọn chủ đầu tư để xây dựng dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng TP HCM - Chi nhánh TP HCM theo quy mô mới và nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình.

Tại Hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học - nghệ thuật TP HCM cuối tuần qua, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết chủ trương của Thường trực Thành ủy là không phát triển dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP HCM). Thay vào đó, thành phố sẽ phát triển Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, làm công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành cùng các dịch vụ công cộng khác tại khu vực này.

Bên cạnh đó, theo Bí thư Thành ủy TP HCM, khu đất số 1 Lý Thái Tổ cũng sẽ được chuyển thành công viên. Thường trực Thành ủy cũng đã có ý tưởng xây dựng tượng đài tưởng niệm đồng bào đã mất trong đại dịch COVID-19 ở đây.

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: Cán bộ phải dấn thân, làm đúng vai, đúng việc

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: Cán bộ phải dấn thân, làm đúng vai, đúng việc

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang yêu cầu tâm thế, tư duy, định hướng của mỗi cán bộ, đảng viên là phải dấn thân

Bí thư Trần Lưu Quang dự Hội nghị Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM

(NLĐO) - Hội nghị Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM sau ngày đất nước thống nhất có ý nghĩa chính trị, xã hội, văn hóa sâu sắc.

Bí thư Trần Lưu Quang: Nguồn lực quý giá nhất của TP HCM chính là con người thành phố

(NLĐO)- Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển của thành phố.

Bảo tàng Hồ Chí Minh Bí thư Thành ủy
