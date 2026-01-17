HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Đô thị

Quyết định quan trọng liên quan dự án lấn sông “đình đám” một thời ở Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Dự án có quy mô 8,4 ha, trong đó 7,7 ha do lấn dòng chính sông Đồng Nai với tổng chiều dài khoảng 1,3 km và rộng nhất khoảng 100 m

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định về việc bãi bỏ quyết định ngày 21-7-2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai (dự án lấn sông Đồng Nai) tại phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa cũ (nay là phường Trấn Biên).

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư.

Quyết định quan trọng của tỉnh Đồng Nai liên quan dự án lấn sông Đồng Nai - Ảnh 1.

Một góc dự án lấn sông Đồng Nai. Các phần lấn sông, hiện trạng mở các quán cà phê, nhà hàng

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, lý do là cơ sở pháp lý để giải quyết thủ tục quyết định chấp thuận đầu tư của dự án ngày 21-7-2014 của UBND tỉnh không đảm bảo quy định pháp luật tại thời điểm ban hành.

Văn bản ngày 10-11-2011 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát tại thời điểm ban hành chưa phù hợp điểm a khoản 1 Điều 58 và điểm a khoản 3 Điều 122, Luật Đất đai 2003.

Dự án đã hết tiến độ thực hiện theo chủ trương đầu tư được cấp; dự án còn thiếu sót trong quá trình thỏa thuận địa điểm đầu tư, lập phê duyệt quy hoạch xây dựng, đánh giá tác động môi trường và gây ra một số dư luận, tác động xã hội.

Vì vậy, trong thời gian tới, dự án cần được tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững vì cộng đồng, xã hội.

Hiện UBND tỉnh Đồng Nai giao các sở, ngành đơn vị liên quan tổ chức triển khai các công việc tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Dự án lấn sông Đồng Nai có quy mô 8,4 ha, trong đó có 7,7 ha do lấn dòng chính sông Đồng Nai với tổng chiều dài khoảng 1,3 km và rộng nhất khoảng 100 m. Dự án này triển khai trong 9 năm gồm 3 giai đoạn xây dựng trung tâm thương mại, nhà cao tầng, khách sạn cao ốc văn phòng… với tổng vốn đầu tư khoảng 2.200 tỉ đồng

Dự án đã san lấp khoảng 600 m dài, trong đó khu vực trung tâm hình bán nguyệt có chiều rộng lớn nhất là 100 m, dài 500 m, lấp khoảng 70% thì dư luận đặt nhiều nghi vấn về tính pháp lý như: Chưa làm rõ được việc đảm bảo thoát lũ, lưu thông dòng chảy, bồi lắng và sạt lở lòng, bờ sông Đồng Nai.

Đến tháng 3-2015, khi Chính phủ, các bộ, ngành vào cuộc để làm rõ tính pháp lý của dự án thì Công ty Toàn Thịnh Phát đã tạm ngừng thi công từ đó đến nay.

Năm 2017, lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ ngành liên quan để đánh giá cụ thể các tác động của dự án đến sông Đồng Nai. Trên cơ sở kết quả đánh giá tác động của dự án và quy định pháp luật hiện hành, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai quyết định xử lý các vấn đề liên quan đến dự án theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sông Đồng Nai và chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình.


Dự án lấn sông Đồng Nai mãi trêu ngươi

Dự án lấn sông Đồng Nai mãi trêu ngươi

Nửa thập kỷ trôi qua, dự án lấn sông Đồng Nai ngày nào làm dậy sóng dư luận giờ vẫn nằm im, không ai đưa ra quyết định nào về số phận của nó khiến dư luận bức xúc

Dự án lấn sông Đồng Nai bây giờ ra sao?

(NLĐO) - Hơn 3 năm qua, dự án lấn sông tại Đồng Nai bị dư luận phản ứng kịch liệt khiến phải dừng thi công đến nay vẫn chưa được "quyết". Khu vực sông xưa giờ thành... bán đảo.

Tiếp tục dừng dự án lấn sông Đồng Nai

(NLĐO) - Muốn triển khai thì tỉnh Đồng Nai phải đưa ra các quyết định xử lý một số vấn đề mà Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo.

