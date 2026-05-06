Quyết lập lại trật tự vỉa hè ở cửa ngõ phía Tây TPHCM

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, ngày 6-5, Trạm CSGT Tân Túc (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) phối hợp Công an xã Bình Chánh, Tân Nhựt xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố.

Tình trạng buôn bán trên đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Chánh đã giảm hẳn.

Ở đường Nguyễn Văn Linh - tuyến đường trọng điểm kết nối khu Nam và miền Tây, đoạn nút giao Bình Thuận đến trạm thu phí Nguyễn Văn Linh (thuộc xã Bình Chánh) - tổ công tác xử lý quyết liệt.

Tuyến đường này hiện do Công ty Phú Mỹ Hưng quản lý, hiện chưa có vỉa hè, được rào chắn bằng khung sắt. Lợi dụng điều này, một số hộ dân phá rào, chiếm làm chỗ kinh doanh. Chính điều này gây khó cho lực lượng chức năng trong việc xử lý.

Bà Nguyễn Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh, cho biết đã mời doanh nghiệp đến làm việc để lên phương án xử lý dứt điểm. "Xã sẽ lắp đặt camera giám sát để làm cơ sở xử lý các hành vi cố tình vi phạm" - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh nói.

Còn tại Quốc lộ 1A (đường Lê Khả Phiêu), tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường cũng giảm hẳn. Tổ công tác cho biết tuần tra hằng ngày để nhắc nhở người dân chấp hàng. Trường hợp cố ý vi phạm sẽ xử phạt nghiêm.

Công an xã Bình Chánh nhắc nhở người dân tuyệt đối không lấn chiếm.

Nhắc nhở người dân tránh lấn chiếm trên Quốc lộ 1A.

Tổ công tác thu giữ nhiều dù, bạt che.

Công an xã Tân Nhựt quyết lập lại trật tự vỉa hè.

Tuyến đường Nguyễn Văn Linh hiện chưa có vỉa hè.




















