Vỉa hè thành chợ tự phát, người dân bức xúc mong chờ xử lý

Sau phản ánh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường ở cửa ngõ phía Tây TPHCM, mới đây, Báo Người Lao Động tiếp tục nhận phản ánh người dân về chợ tự phát trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

Bày bán hàng hóa chiếm hết vỉa hè trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

Theo ghi nhận, từ 7 đến 21 giờ, vỉa hè đường Bùi Văn Ba (từ đường Huỳnh Tấn Phát đến hẻm 180 Bùi Văn Ba), đoạn khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận bị hàng rong, hàng quán bủa vây, lấn chiếm hoàn toàn, hoạt động như chợ tự phát.

Đặc biệt vào giờ cao điểm tối, người bán, người mua hàng đứng choán hết một phần làn đường khiến phương tiện qua lại rất khó khăn, mất an toàn.

Một số sạp hàng còn để hàng hóa xuống lề đường. Các cột điện cũng chi chít bảng quảng cáo.

Đáng nói, trước trường tiểu học Tân Thuận Đông, đường Bùi Văn Ba cũng bị chiếm đóng, sạp hàng giăng kín vỉa hè.

Chị Nguyễn Nguyệt Nga, sống gần đường Bùi Văn Ba, cho biết người dân vì sinh kế và nhu cầu mua hàng hóa nhưng cần quy hoạch, không thể để khu vực này thành chợ tự phát.

"Dù là buôn bán, phải chừa lối đi cho người đi bộ, ít nhất 1 m, không thể lấn chiếm hoàn toàn như hiện tại" - chị Nga nói.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện UBND phường Tân Thuận cho biết lực lượng Công an phường đang thực hiện chiến dịch cao điểm để xử lý tình trạng trên.

CLIP: Hai bên đường Bùi Văn Ba bị lấn chiếm hoàn toàn.

Giao thông lộn xộn trên đường Bùi Văn Ba.

Người dân bức xúc vì vỉa hè bị chiếm hoàn toàn.

Trước trường tiểu học Tân Thuận Đông cũng bị lấn chiếm.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng xử lý tình trạng lấn chiếm trên đường Bùi Văn Ba.



