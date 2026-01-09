Quyết liệt xóa sổ chợ cóc

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch giải tỏa toàn bộ các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn, thể hiện quyết tâm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Đây là bước đi mạnh mẽ, mang tính tổng thể sau nhiều năm thành phố loay hoay xử lý chợ cóc.

Theo thống kê, Hà Nội còn khoảng 223 chợ cóc tại 50 xã, phường, chủ yếu ở các khu dân cư đông đúc, ven đường, trên vỉa hè. Đây là các điểm buôn bán hoàn toàn tự phát, không được quản lý, hàng hóa không rõ nguồn gốc, điều kiện vệ sinh kém, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và thường xuyên gây cản trở giao thông, làm xấu đi diện mạo đô thị.

Đáng chú ý, kế hoạch lần này của TP Hà Nội thể hiện cách tiếp cận bài bản, lộ trình xử lý rõ ràng. Các chợ cóc được chia thành 4 nhóm, gắn với thời hạn giải tỏa cụ thể từ nay đến năm 2027. Trong đó, các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông phải hoàn thành giải tỏa sớm nhất. Việc đặt ra mốc thời gian cụ thể với từng nhóm chợ cóc cho thấy thành phố không xử lý theo kiểu phong trào mà hướng tới giải quyết dứt điểm, lâu dài.

TP Hà Nội hiện có 457 chợ truyền thống song chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu mua sắm ở khu vực nội thành. Điều này cho thấy muốn dẹp chợ cóc hiệu quả, Hà Nội cần đẩy nhanh việc phát triển hạ tầng thương mại phù hợp với tốc độ đô thị hóa. Nếu không, chợ cóc vẫn sẽ tồn tại để lấp "khoảng trống" của thị trường.

Vì thế, việc xóa chợ cóc không thể chỉ dựa vào biện pháp hành chính. Thực tế nhiều năm qua cho thấy nếu không giải quyết hài hòa bài toán sinh kế của tiểu thương và nhu cầu mua sắm của cư dân, tình trạng tái phát chợ cóc rất dễ xảy ra.

Nhận thấy rõ điều này, TP Hà Nội yêu cầu các địa phương rà soát hệ thống chợ chính quy, đánh giá tỉ lệ lấp đầy quầy sạp; từ đó bố trí, sắp xếp tiểu thương từ chợ cóc vào các chỗ còn trống. Thành phố cũng có kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống chợ giai đoạn 2026-2030, nhất là ở khu vực còn thiếu điểm bán hàng.

Kế hoạch của TP Hà Nội cũng nêu rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc tổ chức giải tỏa chợ cóc, duy trì kiểm tra, chốt giữ, ngăn ngừa tái phát. Việc này thực hiện theo nguyên tắc "6 rõ", kết hợp tuyên truyền, đối thoại, ký cam kết với hộ kinh doanh để tạo sự đồng thuận, tránh phát sinh điểm nóng.

Bên cạnh nỗ lực của chính quyền, sự thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân đóng vai trò không kém phần quan trọng. Khi người dân còn mua bán theo kiểu "tiện đâu ghé đó", chợ cóc vẫn còn đất sống. Việc người dân lựa chọn điểm bán hàng hợp pháp, hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm chính là cách thiết thực để góp phần xóa bỏ tận gốc chợ cóc.

Xóa bỏ hoàn toàn chợ cóc là việc khó thể thực hiện ngay. Song, với quyết tâm rõ ràng, lộ trình cụ thể và sự đồng hành của người dân, TP Hà Nội hoàn toàn có thể tạo ra bước chuyển căn bản trong quản lý trật tự đô thị, hướng tới một thủ đô văn minh, sạch đẹp và hiện đại.