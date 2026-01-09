HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Hà Nội

Quyết liệt xóa sổ chợ cóc

Phan Đăng

Hà Nội còn khoảng 223 chợ cóc tại 50 xã, phường, chủ yếu ở các khu dân cư đông đúc, ven đường, trên vỉa hè

 UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch giải tỏa toàn bộ các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn, thể hiện quyết tâm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Đây là bước đi mạnh mẽ, mang tính tổng thể sau nhiều năm thành phố loay hoay xử lý chợ cóc.

Theo thống kê, Hà Nội còn khoảng 223 chợ cóc tại 50 xã, phường, chủ yếu ở các khu dân cư đông đúc, ven đường, trên vỉa hè. Đây là các điểm buôn bán hoàn toàn tự phát, không được quản lý, hàng hóa không rõ nguồn gốc, điều kiện vệ sinh kém, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và thường xuyên gây cản trở giao thông, làm xấu đi diện mạo đô thị.

Đáng chú ý, kế hoạch lần này của TP Hà Nội thể hiện cách tiếp cận bài bản, lộ trình xử lý rõ ràng. Các chợ cóc được chia thành 4 nhóm, gắn với thời hạn giải tỏa cụ thể từ nay đến năm 2027. Trong đó, các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông phải hoàn thành giải tỏa sớm nhất. Việc đặt ra mốc thời gian cụ thể với từng nhóm chợ cóc cho thấy thành phố không xử lý theo kiểu phong trào mà hướng tới giải quyết dứt điểm, lâu dài.

TP Hà Nội hiện có 457 chợ truyền thống song chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu mua sắm ở khu vực nội thành. Điều này cho thấy muốn dẹp chợ cóc hiệu quả, Hà Nội cần đẩy nhanh việc phát triển hạ tầng thương mại phù hợp với tốc độ đô thị hóa. Nếu không, chợ cóc vẫn sẽ tồn tại để lấp "khoảng trống" của thị trường.

Vì thế, việc xóa chợ cóc không thể chỉ dựa vào biện pháp hành chính. Thực tế nhiều năm qua cho thấy nếu không giải quyết hài hòa bài toán sinh kế của tiểu thương và nhu cầu mua sắm của cư dân, tình trạng tái phát chợ cóc rất dễ xảy ra.

Nhận thấy rõ điều này, TP Hà Nội yêu cầu các địa phương rà soát hệ thống chợ chính quy, đánh giá tỉ lệ lấp đầy quầy sạp; từ đó bố trí, sắp xếp tiểu thương từ chợ cóc vào các chỗ còn trống. Thành phố cũng có kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống chợ giai đoạn 2026-2030, nhất là ở khu vực còn thiếu điểm bán hàng.

Kế hoạch của TP Hà Nội cũng nêu rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc tổ chức giải tỏa chợ cóc, duy trì kiểm tra, chốt giữ, ngăn ngừa tái phát. Việc này thực hiện theo nguyên tắc "6 rõ", kết hợp tuyên truyền, đối thoại, ký cam kết với hộ kinh doanh để tạo sự đồng thuận, tránh phát sinh điểm nóng.

Bên cạnh nỗ lực của chính quyền, sự thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân đóng vai trò không kém phần quan trọng. Khi người dân còn mua bán theo kiểu "tiện đâu ghé đó", chợ cóc vẫn còn đất sống. Việc người dân lựa chọn điểm bán hàng hợp pháp, hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm chính là cách thiết thực để góp phần xóa bỏ tận gốc chợ cóc.

Xóa bỏ hoàn toàn chợ cóc là việc khó thể thực hiện ngay. Song, với quyết tâm rõ ràng, lộ trình cụ thể và sự đồng hành của người dân, TP Hà Nội hoàn toàn có thể tạo ra bước chuyển căn bản trong quản lý trật tự đô thị, hướng tới một thủ đô văn minh, sạch đẹp và hiện đại. 

Tin liên quan

Hà Nội đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè lòng đường ở 126 xã, phường

Hà Nội đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè lòng đường ở 126 xã, phường

(NLĐO) - Tất cả 126 xã, phường tại TP Hà Nội đồng loạt ra quân đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung giải tỏa, giành lại vỉa hè, lòng đường.

Vỉa hè bị chiếm dụng tràn lan

Vỉa hè nhiều tuyến phố tại Hà Nội vẫn đang bị chiếm dụng để buôn bán, trông giữ xe, đẩy người đi bộ xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Chợ truyền thống loay hoay tìm lại sức hút

Từng là nơi giao thương sầm uất song nhiều chợ truyền thống ở TP Hà Nội nói riêng và phía Bắc nói chung đang dần rơi vào tình trạng "chết yểu"

chợ cóc chợ truyền thống chợ tạm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo