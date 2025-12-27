Quyết sách nền tảng để phát triển TP HCM

Chiều 26-12, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề). Kỳ họp tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung mang tính nền tảng nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo động lực phát triển bền vững cho thành phố trong giai đoạn tới.

Cụ thể hóa cơ chế đặc thù

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh TP HCM đang bước vào thời điểm then chốt: vừa hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; vừa tăng tốc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, đồng thời chuẩn bị tiền đề cho giai đoạn phát triển mới 2026-2030.

Tại kỳ họp này, HĐND TP HCM tập trung xem xét, quyết định 6 nội dung trọng tâm nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội - nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

Cùng với đó, HĐND thành phố xem xét, thảo luận và quyết định 26 nội dung quan trọng khác, có tác động trực tiếp và sâu rộng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thời gian tới. Các nội dung trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt, như: bảng giá đất lần đầu áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn sau hợp nhất; chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trọng điểm và liên vùng; quy trình đầu tư các dự án đường sắt đô thị; danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; cùng nhiều vấn đề quan trọng về văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh kỳ họp được tổ chức vào những ngày cuối cùng của năm 2025, trong bối cảnh toàn thành phố đang ra sức thi đua, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng thời tăng tốc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm và cả giai đoạn 2021-2025. "Đây là thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị nhằm tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo của TP HCM" - ông Võ Văn Minh khẳng định.

Một trong những nội dung xuyên suốt, được quan tâm đặc biệt tại kỳ họp là việc triển khai Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội. Theo Chủ tịch HĐND thành phố, việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần khai thông và lấp đầy các điểm nghẽn về thể chế trong phân cấp, phân quyền, huy động và sử dụng nguồn lực. Nghị quyết 260/2025/QH15 được kỳ vọng sẽ phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của TP HCM sau sáp nhập, tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của thành phố trong vùng và cả nước.

Đại biểu Trần Thành Trọng cho ý kiến về Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.Ảnh: Hoàng Triều

Thông qua 31 nghị quyết

Song song với các nghị quyết quy phạm pháp luật, HĐND TP HCM cũng thông qua nhiều nghị quyết cá biệt liên quan đến các dự án đầu tư quy mô lớn, có tác động lan tỏa mạnh mẽ. Đáng chú ý là chủ trương đầu tư xây dựng Bệnh viện Chấn thương 300 giường, Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường, cùng hàng loạt dự án giao thông trọng điểm kết nối TP HCM với tỉnh Đồng Nai và các địa phương như dự án cầu Phú Mỹ, cầu Tân An, Thanh Hội 2, Tân Hiền, Thủ Thiêm 4, Cần Giờ. Các dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị của thành phố.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng dành thời gian xem xét các nội dung liên quan đến phân cấp ngân sách, phí - lệ phí, chi cho bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. Không chỉ tập trung vào các quyết sách trước mắt, HĐND TP HCM còn bàn thảo nhiều vấn đề mang tính nền tảng, lâu dài như quy hoạch tổng thể thành phố, quản lý hạ tầng thủy lợi, đào tạo đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kỷ luật - kỷ cương hành chính.

Kỳ họp bế mạc sau một buổi làm việc, thông qua 31 nghị quyết với tỉ lệ ủng hộ cao. Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh những nội dung được quyết nghị tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, trực tiếp tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, đầu tư hạ tầng, kết nối giao thông, môi trường, văn hóa xã hội; đồng thời tạo cơ sở pháp lý quan trọng để TP HCM khai thác hiệu quả hơn các cơ chế, chính sách đặc thù, mở rộng không gian phát triển, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của thành phố trong vùng và cả nước.

Kỳ họp thứ 7 HĐND TP HCM khóa X khép lại với nhiều quyết sách quan trọng, được kỳ vọng sẽ trở thành "đường băng" vững chắc để TP HCM tiếp tục bứt phá, "cất cánh" mạnh mẽ trong năm 2026, năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Phải điều chỉnh kịp thời bảng giá đất Một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp thu hút nhiều ý kiến thảo luận là dự thảo bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 trên địa bàn TP HCM. Đây được xem là công cụ pháp lý quan trọng nhằm thống nhất quản lý đất đai toàn thành phố sau hợp nhất, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nâng cao tính minh bạch và cải thiện môi trường đầu tư. Giải trình trước băn khoăn của các đại biểu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết bảng giá đất được xây dựng nhằm phục vụ các mục tiêu cụ thể như tính nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Riêng đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thành phố sẽ thuê đơn vị tư vấn để xác định giá đất cụ thể cho từng dự án. Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh trong quá trình triển khai, thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá, điều chỉnh kịp thời khi thực tế có biến động.

Sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống Năm 2026 được xác định là thời điểm then chốt để TP HCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của vùng và cả nước. Để các nghị quyết của kỳ họp sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thực chất, HĐND TP HCM đề nghị UBND thành phố, các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, cần khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua, đặc biệt là những nghị quyết cụ thể hóa Nghị quyết số 260/2025/QH15 và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội. Việc triển khai phải gắn với kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, xác định tiến độ, nguồn lực và kết quả đầu ra; đồng thời chủ động tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm các cơ chế đặc thù được chuyển hóa thành kết quả phát triển cụ thể. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, thống nhất sau sắp xếp đơn vị hành chính; khai thác hiệu quả các nguồn lực về đất đai, tài chính, đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, y tế, giao thông, chỉnh trang đô thị, qua đó nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. HĐND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách thủ tục, chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, gần dân, sát dân. Về phía HĐND TP HCM, Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và từng đại biểu sẽ tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết; kịp thời phản ánh, kiến nghị tháo gỡ những bất cập từ thực tiễn, bảo đảm các quyết sách thực sự đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri và nhân dân thành phố.



