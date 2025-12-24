HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Quyết Tâm, Hi Vọng, Tương Lai... được Thanh Hóa đưa vào ngân hàng tên đường

Tuấn Minh

(NLĐO)- Tương Lai, Quyết Tâm, Hi Vọng... là những danh từ có ý nghĩa đã có trong ngân hàng tên đường phố, công trình công cộng tại Thanh Hóa

HĐND tỉnh Thanh Hóa vừa có Nghị quyết về việc ban hành ngân hàng tên, đường phố và các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quyết Tâm, Hi Vọng, Tương Lai... được Thanh Hóa đưa vào ngân hàng tên đường - Ảnh 1.

Nhiều danh từ như Hi Vọng, Tương Lai, Quyết Tâm... được đưa vào ngân hàng tên đường, công trình công cộng tại Thanh Hóa. Ảnh: Một góc trung tâm tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, tại Nghị quyết số 59/2025/NQ-HĐND do ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa ký ban hành, ngân hàng tên Thanh Hóa dùng để đặt tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn là 2.047 tên (trong số này đã có 475 tên được dùng đặt tên cho các đường, phố, công trình công cộng.

Trong đó, tên địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa và có giá trị tiêu biểu về lịch sử - văn hóa của đất nước, của tỉnh; địa danh đã quen dùng từ xa xưa, đã ăn sâu vào tiềm thức nhân dân, tên địa phương kết nghĩa hoặc có mối quan hệ đặc biệt với Thanh Hóa 903 địa danh.

Tên di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh có giá trị tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa 75 di tích.

Tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử, chiến thắng chống quân xâm lược có giá trị tiêu biểu của quốc gia và tỉnh Thanh Hóa, 57 tên.

Tên danh nhân 992 danh nhân, trong đó, danh nhân đất nước có 460; danh nhân, nhân vật lịch sử được suy tôn tại Thanh Hóa, 532 danh nhân, gồm: danh nhân, nhân vật lịch sử là người ngoài tỉnh có đóng góp cho tỉnh Thanh Hóa, được suy tôn tại Thanh Hóa là 30 danh nhân; danh nhân, nhân vật lịch sử Thanh Hóa 439; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 48; Anh hùng lao động 8; Bà mẹ Việt Nam anh hùng 7.

Đáng chú ý, Thanh Hóa có đưa 20 danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hóa, xã hội vào ngân hàng tên. Trong đó, có 1 số danh từ như: Đoàn Kết, Hữu Nghị, Như Ý, Quyết Tâm, Thái Bình, Hy Vọng, Tương Lai...

HĐND tỉnh Thanh Hóa giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

tỉnh Thanh Hóa danh lam thắng cảnh nhân vật lịch sử Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân tương lai tên đường hi vọng danh từ ý nghĩa ngân hàng tên đường
