Ngày 15-5, đại diện Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa hỗ trợ tìm lại một chiếc điện thoại bị thất lạc tại bãi biển Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê.



Trước đó, ngày 14-5, Ban quản lý tiếp nhận tin báo của người dân về việc đánh rơi điện thoại tại khu vực bãi biển. Dù đã dò định vị vị trí cuối cùng hiển thị và cùng người nhà tìm kiếm suốt 5 ngày nhưng chủ nhân vẫn không tìm thấy tài sản.

Nhân viên Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng trả điện thoại cho người dân

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban quản lý đã cử hai thành viên Đội Quản lý trật tự du lịch biển mang theo máy dò kim loại đến hỗ trợ. Theo mô tả của người mất, lực lượng chức năng khoanh vùng khoảng 500m bãi biển để rà tìm.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do phạm vi rộng, nhiều cây cỏ và thời tiết nắng nóng. Sau gần hai giờ rà tìm, chiếc điện thoại được phát hiện nằm sâu dưới lớp cát.

Anh Phan Thanh Trinh, một trong hai thành viên trực tiếp tham gia tìm kiếm, cho biết chủ nhân chiếc điện thoại là người dân trú tại phường Thanh Khê. Khi nhận lại tài sản sau nhiều ngày thất lạc, người phụ nữ rất vui và bất ngờ.

Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, thời gian qua Đội Quản lý trật tự du lịch biển đã nhiều lần hỗ trợ người dân, du khách tìm lại tài sản thất lạc có giá trị như điện thoại, nhẫn…