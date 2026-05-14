Thời sự

Đà Nẵng siết kỷ luật công vụ, né tránh trách nhiệm sẽ bị xử lý nghiêm

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng yêu cầu cán bộ giải quyết công việc đúng hạn, không trả lời chung chung, người đứng đầu để xảy ra chậm trễ phải chịu trách nhiệm.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Kế hoạch được triển khai đến các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các xã, phường, đặc khu cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhằm tạo chuyển biến rõ nét về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và hiệu quả xử lý công việc.

Theo đó, thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, rà soát trách nhiệm từng tập thể, cá nhân; tăng cường kiểm tra, đánh giá để chấn chỉnh lề lối làm việc, khắc phục tình trạng trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm.

Đà Nẵng siết kỷ luật công vụ, né tránh trách nhiệm sẽ bị xử lý nghiêm - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hải Châu, TP Đà Nẵng

UBND thành phố nhấn mạnh việc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và xem mức độ hài lòng của người dân là "thước đo" chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đúng thời gian, đúng nội dung, rõ trách nhiệm, không trả lời chung chung hoặc né tránh trách nhiệm.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu gương với tinh thần "nói ít, làm nhiều, quyết liệt, hiệu quả". Đồng thời, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ, né tránh hoặc đùn đẩy trong giải quyết công việc.

Trường hợp việc xử lý chậm trễ làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân, tổ chức thì phải công khai xin lỗi và khắc phục ngay.

Kế hoạch cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy định phối hợp theo hướng "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả", tránh tình trạng việc chồng việc nhưng không xác định được trách nhiệm cụ thể.

UBND thành phố yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ. Mỗi cơ quan, đơn vị phải kiểm tra tối thiểu 30% đơn vị trực thuộc nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Kết quả thực hiện kế hoạch trên là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

