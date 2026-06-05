Kiến tạo điện ảnh trong học đường

Chương trình "Ra mắt bộ nhận diện Thành phố Điện ảnh thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO; Công bố và triển khai sáng kiến "Kiến tạo điện ảnh trong học đường"; Tổ chức Hội thi sáng tác video clip ngắn, tạo sân chơi văn hóa - nghệ thuật dành cho các em học sinh" đã diễn ra tại Trường THPT Lê Quý Đôn.

Đây là chương trình thuộc khuôn khổ LHP ngắn TP HCM lần 2, do Sở Văn hóa và Thể thao – Sở Giáo dục và đào tạo chủ trì, với sự phối hợp của Hội Điện ảnh Thành phố, Thành Đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Toàn cảnh chương trình

Giao lưu cùng các em học sinh

Các đạo diễn khách mời, đơn vị đồng hành, nhận hoa cảm ơn từ Ban Tổ chức

Bộ nhận diện hay còn gọi logo Thành phố điện ảnh

Bộ nhận diện có chữ H là viết tắt của Hồ Chí Minh, đồng thời được tạo từ hai dãy phim; Màu vàng tượng trưng cho sự sáng tạo, nghệ thuật; Màu xanh thể hiện sự hiện đại, chuyên nghiệp, quốc tế; Thanh nối ở giữa chữ H có hiệu ứng chuyển màu tượng trưng cho sự kết nối giữa Con người - Câu chuyện - Điện ảnh; Biểu tượng cuộn phim phía dưới nhấn mạnh tinh thần kể chuyện bằng hình ảnh và là dòng chảy của Điện ảnh.

Tinh thần của bộ nhận diện là một Thành phố năng động, sáng tạo và là điểm đến của điện ảnh, nơi các câu chuyện được kể qua phim.

Ngoài ra mắt bộ nhận diện, các đại biểu, khách mời còn kêu gọi các em học sinh tham gia hội thi sáng tác video clip ngắn, tìm hiểu và đến với điện ảnh.

Các em học sinh tham dự chương trình được giao lưu cùng các đạo diễn: Minh Uyển, Lê Chi Na về ý tưởng làm phim, các bước hoàn thiện tác phẩm.

Ngoài ra, các em còn được thưởng thức phim ngắn "Cuộc hồi hương kỳ diệu" của đạo diễn Minh Uyển, phim ngắn "Người đàn bà ở trạm xe" của đạo diễn Lê Chi Na.

Đạo diễn Khoa Nguyễn

Liên quan đến việc triển khai sáng kiến "Kiến tạo điện ảnh học đường", đạo diễn Khoa Nguyễn - Giám đốc Công ty cổ phần điện ảnh và công nghệ MTH - đơn vị đồng hành và phối hợp thực hiện, cho biết: "Chúng tôi sẽ tổ chức những hoạt động chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia trong và ngoài nước, tổ chức các workshop dành cho các đối tượng nhà làm phim, đặc biệt là các bạn trẻ, gồm các bạn học sinh sinh viên, đẩy mạnh chương trình đào tạo "nghệ sĩ đa năng" để hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trẻ".

Đa dạng hoạt động LHP ngắn TP HCM lần 2

Trước chương trình này, tọa đàm "Ống kính sáng tạo - Thành phố lên hình" đã được tổ chức ngày 3-6 tại Đài phát thanh truyền hình TP HCM. Một số hoạt động tiêu biểu khác của LHP ngắn TP HCM lần 2 còn có: Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hoạt động trình chiếu phim ngắn tại các cụm rạp, trường đại học và cơ sở điện ảnh trên địa bàn Thành phố.

Các em học sinh tham dự chương trình

Thưởng thức phim ngắn

Các hoạt động sáng tạo dành cho giới trẻ như cuộc thi thiết kế poster phim, sáng tạo trailer giáo dục và tập huấn ứng dụng AI trong làm phim; Chương trình "Ươm mầm tài năng điện ảnh" - HCMC Short Form Film Lab (SFFL) nhằm hỗ trợ phát triển các dự án phim ngắn tiềm năng; Hoạt động kết nối, giới thiệu các tác phẩm và dự án tiêu biểu tham dự các liên hoan phim trong nước và quốc tế…

LHP ngắn TP HCM lần 2 kéo dài từ ngày 6-6 đến hết ngày 8-6, do UBND TP HCM chỉ đạo, Hội Điện ảnh TP HCM và Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM chủ trì thực hiện, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn TP HCM, Đài Truyền hình TP HCM cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức.