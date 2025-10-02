Ra mắt bộ sách “Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh”





Ngày 2-10, Thành ủy TP HCM tổ chức lễ công bố bộ sách "Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh".

Đến tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Cương; nguyên Phó ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Chánh Trực; Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Phương Thảo; Phó giám đốc, Phó Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật Nguyễn Hoài Anh; cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo sở ban ngành Thành phố.

Bộ sách “Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh” gồm 5 tập và 1 quyển giản lược, là công trình kết tụ giá trị khoa học, tư tưởng, lý luận và thực tiễn sâu sắc; phản ảnh toàn diện có hệ thống lịch sử ra đời, xây dựng và phát triển của TP HCM.

Bộ sách “Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh” do do Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP HCM chỉ đạo biên soạn

Bộ sách bao gồm hơn 4.500 trang, được biên soạn, hiệu chỉnh từ tháng 4-2015 đến tháng 7-2025. Đây là lần đầu tiên thành phố có bộ thông sử, tập hợp một cách đầy đủ nhất, hệ thống nhất về tiến trình lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn - TP HCM từ khởi nguồn đến năm 2015.

Tập 1 là Vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ khởi nguồn đến thế kỷ XVI, tập 2 là Sài Gòn - Gia Định từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX, tập 3 là Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định từ năm 1859 đến năm 1945, tập 4 là Sài Gòn - Gia Định từ năm 1945 đến năm 1975, tập 5 là Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1975 đến năm 2015, tập 6 là Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (giản lược).

Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức, tặng bộ sách cho Ban Biên soạn và các đơn vị

GS.TS Võ Văn Sen, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP HCM, Chủ nhiệm đề tài, cho biết công trình giải quyết nhiều nội dung khoa học quan trọng, nhiều vấn đề được đặt ra và đã được làm sáng tỏ.

“Thành phố cùng cả nước mở rộng không gian hành chính địa phương, bộ sách quý “Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh” như món quà tri thức phục vụ các tầng lớp Nhân dân để nghiên cứu, tham khảo, tìm hiểu, học tập và giáo dục truyền thống, trong quá trình sáng tạo phát triển” - GS.TS Võ Văn Sen kỳ vọng.

Phát biểu tại buổi lễ, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức, cho biết trải qua hơn 300 năm, vùng đất Sài Gòn từng bước định hình và không ngừng phát triển, đóng vai trò trung tâm của Nam Bộ ngày nay.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức, phát biểu tại buổi lễ công bố

“TP HCM tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của một trung tâm kinh tế, văn hóa không chỉ đối với Nam Bộ mà còn với cả nước, trở thành đầu tàu dẫn dắt trong vai trò một trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới” - ông Dương Anh Đức nhận định.

Ông Dương Anh Đức kỳ vọng vọng bộ sách “Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh” sẽ là tài liệu quý phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu về thành phố, góp phần hun đúc truyền thống cách mạng vẻ vang, củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức, tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức biên soạn bộ sách

Nhằm phát huy giá trị nhiều mặt của bộ sách về chính trị, tư tưởng, tư liệu lịch sử, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố; Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức in 1.000 bộ sách gửi đến các cơ quan trung ương, các cơ quan nghiên cứu khoa học, trường học, bảo tàng, tủ sách cơ sở và các tỉnh thành.

Tại lễ công bố, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM trân trọng ghi nhận những nỗ lực trong công tác tổ chức biên soạn, và đã trao tặng bằng khen cho 4 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện bộ sách “Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh”.