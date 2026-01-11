Ra mắt Điểm phúc lợi đoàn viên tại cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới

Sáng 11-1, LĐLĐ TPHCM ra mắt Điểm phúc lợi đoàn viên tại Lô 7, cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới, TP HCM. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào mừng thành công Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn viên - lao động mua sắm tại Điểm phúc lợi đoàn viên

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Lê Thị Kim Thúy, Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết việc xây dựng và ra mắt Điểm phúc lợi đoàn viên là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa công tác triển khai Nghị quyết số 07/NQ của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về "Tập trung chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động trong tình hình mới" và Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thông qua Điểm phúc lợi đoàn viên, người lao động được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu do Việt Nam sản xuất, chất lượng đảm bảo với giá ưu đãi giảm từ 10% - 50%, giúp đoàn viên, người lao động tiết kiệm chi phí sinh hoạt, giảm bớt khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Võ Khắc Thái, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, trao hoa và thư cảm ơn cho Công ty TNHH MTV Bách hóa Saigon Co.op

Đây cũng là nơi Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM tuyên truyền pháp luật, giúp công nhân lao động có thể tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng bản thân, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trên địa bàn thành phố.

Tại buổi ra mắt, nhằm thiết thực hỗ trợ đoàn viên, LĐLĐ thành phố tặng 1.000 phiếu mua hàng miễn phí (150.000 đồng/phiếu) cho đoàn viên, người lao động để mua sắm hàng hóa tại gian hàng phúc lợi.

Dịp này, ban tổ chức cũng trao 10 phần quà gồm các nhu yếu phẩm cho những đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức tuyên truyền về pháp luật lao động và Công đoàn cho các công nhân lao động đến tham dự.

Tất cả các sản phẩm bày bán tại Điểm phúc lợi đoàn viên đều có giá ưu đãi giảm từ 10-50%

Sau khi tham quan điểm phúc lợi, chị Lê Thị Ngọc Trang, nhân viên bếp Trường Mầm non Sơn Ca 10 (phường Phú Nhuận, TPHCM) đã mua được một ít bánh kẹo và các loại gia vị bếp.

"Các mặt hàng đều giảm giá cùng với phiếu mua hàng miễn phí, tôi gần như không phải bù thêm chi phí nên cảm thấy rất vui. Tôi đã nhiều lần được tham gia chương trình phúc lợi của Công đoàn và cảm thấy đây là chương trình rất thiết thực với người lao động. Vì vậy tôi mong mô hình này sẽ được duy trì và nhân rộng ra các khu vực trên địa bàn thành phố" - chị Trang chia sẻ.

Lãnh đạo LĐLĐ TP tặng quà cho đoàn viên, người lao động

LĐLĐ TP cho biết dự kiến ngày 16-1, LĐLĐ TP sẽ tiếp tục mở thêm "Điểm phúc lợi đoàn viên" thứ hai tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo TP HCM).