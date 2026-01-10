Tăng sức mạnh đại diện của Công đoàn

Ngày 9-1, tại Côn Đảo đã diễn ra hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng năm 2025 của Cụm thi đua các LĐLĐ thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng. Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Bảo vệ đoàn viên - lao động

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, cho biết việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo ra cả thuận lợi lẫn khó khăn cho hoạt động Công đoàn tại các thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong bối cảnh đó, các đơn vị trong cụm đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, triển khai hoạt động đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hoạt động Công đoàn đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện; qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, nhất là trong chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động.

Các cấp Công đoàn đã tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Hiện toàn cụm có khoảng 10.800 TƯLĐTT, trong đó trên 45% thỏa ước đạt loại A, B với nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ về tiền lương, thời giờ làm việc, phúc lợi…

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Cụm thi đua các LĐLĐ thành phố trực thuộc Trung ương tại hội nghị. Ảnh: LÝ HUYỀN

Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được tăng cường. Trong năm 2025, có hơn 40.000 lượt đoàn viên - lao động được tư vấn; trên 500 trường hợp được Công đoàn đại diện tham gia tố tụng tại tòa án. Công đoàn các cấp cũng tham gia hỗ trợ, giải quyết hơn 3.000 vụ việc liên quan quan hệ lao động, góp phần hạn chế tranh chấp, ngừng việc tập thể kéo dài.

Một điểm nổi bật trong hoạt động của cụm là việc chủ động phát hiện, đề xuất tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động (NLĐ), nhất là chính sách tiền lương tối thiểu.

Điển hình, trong quá trình lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định tiền lương tối thiểu vùng, LĐLĐ TP HCM đã sớm phát hiện nội dung về tiền lương đối với công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chưa được đề cập. LĐLĐ TP HCM đã kịp thời kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam để đề xuất giữ nguyên chính sách này. Kiến nghị sau đó đã được tiếp thu, qua đó bảo đảm quyền lợi cho hàng triệu NLĐ đang làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại trên cả nước.

Song song với công tác đại diện, bảo vệ, chăm lo đoàn viên - lao động tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trong năm 2025, các cấp Công đoàn trong cụm đã thăm hỏi, hỗ trợ trên 4,1 triệu lượt đoàn viên - lao động với tổng kinh phí hơn 2.700 tỉ đồng, tập trung vào các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân và hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên gặp khó khăn.

Những nhiệm vụ trọng tâm

Những kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để các LĐLĐ trong cụm đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Tại hội nghị, 6 LĐLĐ thành phố trực thuộc Trung ương (thêm LĐLĐ TP Huế) đã ký kết giao ước thi đua năm 2026, thống nhất 10 nội dung thi đua trọng tâm.

Trong đó, các đơn vị tập trung xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2026.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là nắm chắc tình hình quan hệ lao động trên địa bàn; phối hợp các ngành hướng dẫn phương án chi trả tiền lương, thưởng Tết, nghỉ Tết và các chế độ phúc lợi cho NLĐ; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên - lao động để phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh.

Các đơn vị cũng xác định tăng cường đối thoại, thương lượng, nâng cao cả số lượng lẫn chất lượng TƯLĐTT, trong đó trọng tâm là thương lượng về tiền lương, thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ.

Đặc biệt, cụm sẽ dồn lực tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo đoàn viên - lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, huy động mọi nguồn lực xã hội, phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để bảo đảm tất cả đoàn viên đều có Tết.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, khẳng định các đơn vị trong cụm sẽ tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp đại diện, bảo vệ NLĐ trong bối cảnh Việt Nam thực hiện các cam kết với các định chế quốc tế.

Mỗi LĐLĐ thành phố sẽ xây dựng ít nhất một công trình thi đua phù hợp, mang đặc trưng địa phương, tạo điểm nhấn của các thành phố trực thuộc Trung ương, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Cùng với đó là các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, bảo đảm đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên; nâng cao nhận thức của NLĐ về vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, qua đó thu hút NLĐ gia nhập và gắn bó lâu dài.

Ông NGUYỄN ĐÌNH KHANG - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Lấy hiệu quả làm thước đo Cụm thi đua các LĐLĐ thành phố trực thuộc Trung ương là nơi tập trung lực lượng đoàn viên - lao động lớn nhất cả nước. Trong bối cảnh mới, cụm đã đi đầu trong thích ứng mô hình tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động. Thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục khẳng định sâu sắc hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động - chức năng cốt lõi tạo nên uy tín và sức sống của tổ chức Công đoàn. Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, chiều sâu, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo; đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động Công đoàn.

Sau hội nghị, Cụm thi đua các LĐLĐ thành phố trực thuộc Trung ương đã trao tặng công trình công viên "Vườn cây Đại đoàn kết" cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đặc khu Côn Đảo. Dịp này, LĐLĐ TP HCM cũng đã thăm, tặng quà 30 đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Côn Đảo, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng cùng lịch Tết 2026.



