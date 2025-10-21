Công đoàn phường Bến Thành, TP HCM: Đổi mới, nâng cao phúc lợi đoàn viên - lao động

Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Bến Thành, TP HCM, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sáng 21-10 với sự tham dự của 60 đại biểu đại diện cho 28.482 đoàn viên – lao động thuộc 412 Công đoàn cơ sở của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị

Ngay sau khi thành lập, Công đoàn phường đã khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn Ban Chấp hành và phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên. Theo ông Huỳnh Vĩnh Lâm - Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành, nhờ triển khai đồng bộ các nội dung công việc trọng tâm, hoạt động Công đoàn được duy trì liên tục, không xảy ra khoảng trống về điều hành hay tổ chức phong trào.

Công đoàn phường đã chủ động phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động. Nổi bật là cùng Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart tổ chức "Điểm phúc lợi đoàn viên", thu hút hơn 500 đoàn viên - lao động mua sắm các mặt hàng thiết yếu với mức giá ưu đãi từ 10% - 30%. Tổng giá trị thụ hưởng của đoàn viên - lao động khoảng 250 triệu đồng, góp phần giảm bớt gánh nặng chi tiêu và thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn

Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội như chương trình "Tiếp sức đến trường", khám bệnh miễn phí, hay ngày hội "Tết Độc lập"... qua đó trao hỗ trợ cho 300 đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo với tổng kinh phí 260 triệu đồng.

Đại biểu tham dự hội nghị

"Những hoạt động này đã kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, tạo động lực để đoàn viên - lao động an tâm làm việc, gắn bó cùng tổ chức Công đoàn" - ông Huỳnh Vĩnh Lâm nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ mới, Công đoàn phường Bến Thành xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy đoàn viên - lao động làm trung tâm; tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên – lao động. Đồng thời, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn.

Song song đó, Công đoàn phường chủ động tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bến Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 hướng tới mục tiêu xây dựng phường "văn minh – hiện đại – nghĩa tình", phát triển bền vững.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất đề ra 12 chỉ tiêu và 5 công trình trọng điểm cho nhiệm kỳ tới. Trong đó, phấn đấu ít nhất 95% người lao động làm việc tại các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp khu vực nhà nước là đoàn viên Công đoàn; 90% Công đoàn cơ sở trong khu vực nhà nước được xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ"…

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và phường Bến Thành chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Huỳnh Vĩnh Lâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành

Tại hội nghị đã thông qua quyết định của LĐLĐ TP HCM về chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn phường Bến Thành nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 16 thành viên, trong đó ông Huỳnh Vĩnh Lâm – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường là Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành, ông Nguyễn Thanh Phương là Phó Chủ tịch Công đoàn phường.