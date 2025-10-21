Công đoàn phường Bến Thành, TP HCM: Đổi mới, nâng cao phúc lợi đoàn viên - lao động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Công đoàn phường Bến Thành, TP HCM: Đổi mới, nâng cao phúc lợi đoàn viên - lao động

Huỳnh Như

(NLĐO) - Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Bến Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thống nhất đề ra 12 chỉ tiêu, 5 công trình trọng điểm cho giai đoạn tới

Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Bến Thành, TP HCM, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sáng 21-10 với sự tham dự của 60 đại biểu đại diện cho 28.482 đoàn viên – lao động thuộc 412 Công đoàn cơ sở của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Công đoàn phường Bến Thành, TP HCM: Đổi mới, gắn kết và nâng cao phúc lợi đoàn viên - lao động - Ảnh 1.

Các đại biểu dự hội nghị

Ngay sau khi thành lập, Công đoàn phường đã khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn Ban Chấp hành và phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên. Theo ông Huỳnh Vĩnh Lâm - Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường,  Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành, nhờ triển khai đồng bộ các nội dung công việc trọng tâm, hoạt động Công đoàn được duy trì liên tục, không xảy ra khoảng trống về điều hành hay tổ chức phong trào.

Công đoàn phường đã chủ động phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động. Nổi bật là cùng Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart tổ chức "Điểm phúc lợi đoàn viên", thu hút hơn 500 đoàn viên - lao động mua sắm các mặt hàng thiết yếu với mức giá ưu đãi từ 10% - 30%. Tổng giá trị thụ hưởng của đoàn viên - lao động khoảng 250 triệu đồng, góp phần giảm bớt gánh nặng chi tiêu và thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn

Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội như chương trình "Tiếp sức đến trường", khám bệnh miễn phí, hay ngày hội "Tết Độc lập"... qua đó trao hỗ trợ cho 300 đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo với tổng kinh phí 260 triệu đồng.

Công đoàn phường Bến Thành, TP HCM: Đổi mới, gắn kết và nâng cao phúc lợi đoàn viên - lao động - Ảnh 2.

Đại biểu tham dự hội nghị

"Những hoạt động này đã kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, tạo động lực để đoàn viên - lao động an tâm làm việc, gắn bó cùng tổ chức Công đoàn" - ông Huỳnh Vĩnh Lâm nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ mới, Công đoàn phường Bến Thành xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy đoàn viên - lao động làm trung tâm; tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên – lao động. Đồng thời, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn.

Song song đó, Công đoàn phường chủ động tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bến Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 hướng tới mục tiêu xây dựng phường "văn minh – hiện đại – nghĩa tình", phát triển bền vững.

Công đoàn phường Bến Thành, TP HCM: Đổi mới, gắn kết và nâng cao phúc lợi đoàn viên - lao động - Ảnh 3.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất đề ra 12 chỉ tiêu và 5 công trình trọng điểm cho nhiệm kỳ tới. Trong đó, phấn đấu ít nhất 95% người lao động làm việc tại các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp khu vực nhà nước là đoàn viên Công đoàn; 90% Công đoàn cơ sở trong khu vực nhà nước được xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ"…

Công đoàn phường Bến Thành, TP HCM: Đổi mới, gắn kết và nâng cao phúc lợi đoàn viên - lao động - Ảnh 4.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và phường Bến Thành chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025-2030

Công đoàn phường Bến Thành, TP HCM: Đổi mới, gắn kết và nâng cao phúc lợi đoàn viên - lao động - Ảnh 5.

Ông Huỳnh Vĩnh Lâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành

Tại hội nghị đã thông qua quyết định của LĐLĐ TP HCM về chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn phường Bến Thành nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 16 thành viên, trong đó ông Huỳnh Vĩnh Lâm – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường là Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành, ông Nguyễn Thanh Phương là Phó Chủ tịch Công đoàn phường.

Tin liên quan

Cam kết mạnh mẽ từ Công đoàn phường

Cam kết mạnh mẽ từ Công đoàn phường

Chú trọng chăm lo phúc lợi, kiểm tra pháp luật lao động và phát triển kỹ năng số cho đoàn viên

Công đoàn phường Bình Đông, TP HCM: Phát huy dân chủ, bảo vệ đoàn viên- lao động

(NLĐ) - Thời gian tới, Công đoàn phường Bình Đông phấn đấu thực hiện công trình "Sửa chữa 2 Mái ấm Công đoàn" để cải thiện nơi ở cho đoàn viên

Công đoàn phường An Khê đột phá chuyển đổi số, chăm lo người lao động

(NLĐO) – Ban Chấp hành Công đoàn phường An Khê khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 9 người. Ông Hoàng Bách Tùng được chỉ định giữ chức chủ tịch.

đoàn viên - lao động Công đoàn phường bến thành Công đoàn phường Bến thành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo