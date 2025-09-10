Ra mắt iPhone 17 Pro "mạnh nhất từ trước đến nay", giá từ 1.099 USD

Đúng 0 giờ ngày 10-9 (giờ Việt Nam), Apple tổ chức sự kiện "Awe Dropping" tại Nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên Apple Park (bang California, Mỹ) để giới thiệu loạt sản phẩm mới.

Mở đầu sự kiện, bà Kate Bergeron, Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple, giới thiệu tới người dùng một phiên bản nâng cấp AirPod Pro 3 với khả năng chống ồn được cải tiến và bổ sung khả năng dịch ngôn ngữ gần như ngay lập tức nhờ Apple Intelligence.

Apple Watch Series 11 sử dụng công nghệ mạng 5G mới nhất, với nhiều chức năng kiểm tra sức khỏe toàn diện như kiểm tra tốc độ lưu thông máu, chất lượng giấc ngủ. Thời lượng đồng hồ bản mới của Apple được cải tiến, có thể dùng đến 24 giờ.

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3 với màn hình công nghệ mới là dòng đồng hồ có màn hình lớn nhất của Apple. Đồng hồ được trang bị định vị vệ tinh và có thời lượng pin lên tới 42 giờ.

"Mỗi năm, chúng tôi lại làm cho Apple Watch trở nên thiết yếu hơn" - ông Tim Cook, CEO Apple, khẳng định

Xuất hiện tại video giới thiệu sản phẩm, CEO Apple Tim Cook giới thiệu dòng iPhone 17 với 4 mẫu điện thoại mới - "những sản phẩm mà hãng chưa từng tạo ra trước đây".

"Mỗi thiết kế được tạo ra để phục vụ nhu cầu độc nhất của người dùng" - ông nhấn mạnh.

Chính thức lộ diện màu sắc iPhone 17

CEO Tim Cook xuất hiện trong video giới thiệu sản phẩm

Theo giới thiệu, iPhone 17 được trang bị hệ thống camera cải tiến chất lượng cao, giúp người dùng lưu giữ những khoảnh khắc đời thường một cách dễ dàng nhất. Thay vì xoay máy để có những góc chụp ngang, dọc đa dạng, người dùng chỉ cần thao tác ngay trên màn hình chính của camera để thay đổi khung hình.

iPhone 17 Air là mẫu iPhone mỏng nhất được giới thiệu. Máy được trang bị chip A19 Pro với 4 màu sắc, trong đó có màu mới sky blue. Giống với các dòng khác của 17 Series, camera trước của iPhone 17 Air được cải tiến lên 24 megapixel, gấp đôi so với thế hệ trước và 48 megapixel cho camera sau. Bên cạnh đó, Apple cũng cho ra mắt các phụ kiện đi kèm dòng máy mới này, hỗ trợ thời lượng pin đến 40 giờ sử dụng

Các tín đồ của "Táo khuyết" đánh giá cao vẻ đẹp mỏng manh của chiếc iPhone 17 Air

Trong khi đó, iPhone 17 Pro và Pro Max được nhận xét là dòng iPhone mạnh nhất với nhiều tính năng được ứng dụng công nghệ cao như trang bị chip A19 Pro, thời lượng pin lên đến 39 giờ, 3 camera sau đều được hỗ trợ 48 megapixel và nhiều mức zoom đa dạng.

Dù màu cam vũ trụ gây tranh cãi và mức giá cao nhưng dự báo đây có thể tiếp tục là sản phẩm cháy hàng ngay trong đợt mở bán đầu tiên

iPhone 17 Pro và Pro Max được giới thiệu có tính năng quay phim siêu việt

Theo công bố của CEO Apple, iPhone 17 có giá khởi điểm từ 799 USD, iPhone 17 Air có giá khởi điểm 999 USD, còn chiếc Pro và Pro Max có giá khởi điểm lần lượt 1.099 và 1.199 USD.



