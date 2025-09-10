Ra mắt iPhone 17 Pro "mạnh nhất từ trước đến nay", giá từ 1.099 USD

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Ra mắt iPhone 17 Pro "mạnh nhất từ trước đến nay", giá từ 1.099 USD

Đỗ Minh Phương - Lê Tỉnh

(NLĐO) - iPhone 17 Air gây chú ý bởi ngoại hình "mỏng đến khó tin" song bộ đôi iPhone 17 Pro và Pro Max mới là những sản phẩm được quan tâm nhất.

Đúng 0 giờ ngày 10-9 (giờ Việt Nam), Apple tổ chức sự kiện "Awe Dropping" tại Nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên Apple Park (bang California, Mỹ) để giới thiệu loạt sản phẩm mới.

Mở đầu sự kiện, bà Kate Bergeron, Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple, giới thiệu tới người dùng một phiên bản nâng cấp AirPod Pro 3 với khả năng chống ồn được cải tiến và bổ sung khả năng dịch ngôn ngữ gần như ngay lập tức nhờ Apple Intelligence.

Ra mắt iPhone 17, CEO Apple Tim Cook nói "để phục vụ nhu cầu độc nhất" của người dùng - Ảnh 1.

Apple Watch Series 11 sử dụng công nghệ mạng 5G mới nhất, với nhiều chức năng kiểm tra sức khỏe toàn diện như kiểm tra tốc độ lưu thông máu, chất lượng giấc ngủ. Thời lượng đồng hồ bản mới của Apple được cải tiến, có thể dùng đến 24 giờ.

Ra mắt iPhone 17, CEO Apple Tim Cook nói "để phục vụ nhu cầu độc nhất" của người dùng - Ảnh 2.

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3 với màn hình công nghệ mới là dòng đồng hồ có màn hình lớn nhất của Apple. Đồng hồ được trang bị định vị vệ tinh và có thời lượng pin lên tới 42 giờ.

Ra mắt iPhone 17, CEO Apple Tim Cook nói "để phục vụ nhu cầu độc nhất" của người dùng - Ảnh 3.

"Mỗi năm, chúng tôi lại làm cho Apple Watch trở nên thiết yếu hơn" - ông Tim Cook, CEO Apple, khẳng định

Xuất hiện tại video giới thiệu sản phẩm, CEO Apple Tim Cook giới thiệu dòng iPhone 17 với 4 mẫu điện thoại mới - "những sản phẩm mà hãng chưa từng tạo ra trước đây".

"Mỗi thiết kế được tạo ra để phục vụ nhu cầu độc nhất của người dùng" - ông nhấn mạnh.

Ra mắt iPhone 17, CEO Apple Tim Cook nói "để phục vụ nhu cầu độc nhất" của người dùng - Ảnh 4.

Chính thức lộ diện màu sắc iPhone 17

Ra mắt iPhone 17, CEO Apple Tim Cook nói "để phục vụ nhu cầu độc nhất" của người dùng - Ảnh 5.

CEO Tim Cook xuất hiện trong video giới thiệu sản phẩm

Theo giới thiệu, iPhone 17 được trang bị hệ thống camera cải tiến chất lượng cao, giúp người dùng lưu giữ những khoảnh khắc đời thường một cách dễ dàng nhất. Thay vì xoay máy để có những góc chụp ngang, dọc đa dạng, người dùng chỉ cần thao tác ngay trên màn hình chính của camera để thay đổi khung hình.

iPhone 17 Air là mẫu iPhone mỏng nhất được giới thiệu. Máy được trang bị chip A19 Pro với 4 màu sắc, trong đó có màu mới sky blue. Giống với các dòng khác của 17 Series, camera trước của iPhone 17 Air được cải tiến lên 24 megapixel, gấp đôi so với thế hệ trước và 48 megapixel cho camera sau. Bên cạnh đó, Apple cũng cho ra mắt các phụ kiện đi kèm dòng máy mới này, hỗ trợ thời lượng pin đến 40 giờ sử dụng

Ra mắt iPhone 17, CEO Apple Tim Cook nói "để phục vụ nhu cầu độc nhất" của người dùng - Ảnh 6.

Ra mắt iPhone 17, CEO Apple Tim Cook nói "để phục vụ nhu cầu độc nhất" của người dùng - Ảnh 7.

Các tín đồ của "Táo khuyết" đánh giá cao vẻ đẹp mỏng manh của chiếc iPhone 17 Air

Trong khi đó, iPhone 17 Pro và Pro Max được nhận xét là dòng iPhone mạnh nhất với nhiều tính năng được ứng dụng công nghệ cao như trang bị chip A19 Pro, thời lượng pin lên đến 39 giờ, 3 camera sau đều được hỗ trợ 48 megapixel và nhiều mức zoom đa dạng.

Ra mắt iPhone 17, CEO Apple Tim Cook nói "để phục vụ nhu cầu độc nhất" của người dùng - Ảnh 8.

Dù màu cam vũ trụ gây tranh cãi và mức giá cao nhưng dự báo đây có thể tiếp tục là sản phẩm cháy hàng ngay trong đợt mở bán đầu tiên

Ra mắt iPhone 17, CEO Apple Tim Cook nói "để phục vụ nhu cầu độc nhất" của người dùng - Ảnh 9.

iPhone 17 Pro và Pro Max được giới thiệu có tính năng quay phim siêu việt

Theo công bố của CEO Apple, iPhone 17 có giá khởi điểm từ 799 USD, iPhone 17 Air có giá khởi điểm 999 USD, còn chiếc Pro và Pro Max có giá khởi điểm lần lượt 1.099 và 1.199 USD.


Tin liên quan

Hé lộ những nâng cấp chưa từng có trên iPhone 17 trước giờ G

Hé lộ những nâng cấp chưa từng có trên iPhone 17 trước giờ G

(NLĐO)- Tâm điểm sự kiện năm nay là iPhone 17 Pro và Pro Max, với những nâng cấp đáng chú ý ở thời lượng pin và camera.

iPhone 17 gây choáng với mức giá dự báo trước thềm sự kiện Awe Dropping

(NLĐO) - Apple dự kiến ra mắt bốn mẫu iPhone 17, trong đó có iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và một phiên bản hoàn toàn mới mang tên iPhone Air.

iPhone 17 Pro có thể trở thành mẫu máy khó bán nhất từ trước đến nay

(NLĐO) - iPhone 17 Air (thay thế dòng Plus) được dự đoán sẽ sở hữu nhiều tính năng gần giống bản Pro.

iphone 17 iphone 17 pro apple event ra mắt iphone 17
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo