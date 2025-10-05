Ra mắt loạt công trình Vườn cây Công đoàn, Thành phố muôn sắc hoa

Nhằm lan tỏa phong trào Thành phố muôn sắc hoa đến từng cơ sở, Liên đoàn Lao động TP HCM đã có văn bản số 3345/LĐLĐ về việc triển khai phong trào xây dựng công trình Thành phố muôn sắc hoa giai đoạn 2025-2030. Qua đó, phát động phong trào "Vườn cây Công đoàn", "Không gian lao động xanh -sạch - đẹp" tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, vận động cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động trồng hoa, cây xanh tại nơi làm việc, khu lưu trú có đông công nhân lao động.

Công đoàn cơ sở và người lao động hưởng ứng phong trào Thành phố muôn sắc hoa

Đến nay, đã có nhiều công trình được triển khai và hoàn tất, góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn minh và ngập tràn sức sống.

Lan tỏa

Tại phường Chánh Hưng, sáng 5-10, gần 200 đoàn viên đã tham gia Ngày hội "Thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình" với chủ đề "Phường Chánh Hưng muôn sắc hoa" do Công đoàn Phường Chánh Hưng phối hợp Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phường tổ chức.

Ông Trương Công Hồ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Chánh Hưng, trao cây xanh cho người dân

Tại ngày hội, các đơn vị đã đăng ký 33 công trình xây dựng "Phường Chánh Hưng muôn sắc hoa"; trao tặng cây xanh phát động trào lưu "Sống xanh" trong nhân dân; tặng 10 phần quà cho hội viên Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và 16 phần quà cho đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ với tổng trị giá 21 triệu đồng.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm sáng tạo từ chất thải nhựa tái chế

Ngày hội còn có các hoạt động như thi vẽ tranh bảo vệ môi trường; "Góc chuyển đổi số" và hướng dẫn sử dụng hệ thống "Mặt trận số"; ra mắt công trình Tuyến hẻm hoa tại Khu phố 33…

Công đoàn phường Bình Tây tham gia tổ chức lễ ra mắt công trình "Phường Bình Tây - Hẻm hoa tự quản - Sắc màu cuộc sống"

Tại phường Bình Tây, Công đoàn phường Bình Tây đã tham gia tổ chức Lễ ra mắt công trình "Phường Bình Tây - Hẻm hoa tự quản - Sắc màu cuộc sống" tại hẻm 265 Phan Văn Khoẻ và trao đến các hộ dân tại tuyến hẻm 50 lá cờ Tổ quốc và 50 chậu hoa.

Ở phường Hòa Hưng, Công đoàn phường Hòa Hưng phối hợp cùng Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Măng non I tổ chức Lễ ra mắt và gắn biển công trình "Vườn cây Công đoàn".

Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ phường và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời hưởng ứng phong trào Thành phố muôn sắc hoa.

"Vườn cây Công đoàn" được xây dựng ngay trong khuôn viên nhà trường, với hoa rực rỡ, cây xanh tỏa bóng mát, tiểu cảnh sinh động. Đoàn viên đã cùng nhau trồng cây, cam kết chăm sóc và lan tỏa hình ảnh trên mạng xã hội.

Cán bộ Công đoàn phường Hòa Hưng và đoàn viên Trường Mầm non Măng non I tham gia trồng cây tại Vườn cây Công đoàn

Cùng với việc ra mắt công trình, ban tổ chức cũng triển khai hội thi chăm sóc – trang trí vườn cây, chương trình "Góc ảnh xanh" hằng tuần biến công trình thành điểm hẹn văn hóa, môi trường thân thiện, sáng tạo.

Công đoàn phường Bình Lợi Trung ký kết phối hợp cùng UBND, Ủy ban MTTQ phường triển khai các mô hình xanh – sạch – đẹp, đoàn kết – nghĩa tình

Tại phường Bình Lợi Trung, Công đoàn phường phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Lễ phát động xây dựng công trình "Bình Lợi Trung rực rỡ sắc hoa".

Tại đây, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP HCM đã trao tặng 1.000 cây xanh cho nhân dân phường. Các Công đoàn cơ sở, trường học, doanh nghiệp và khu phố đăng ký nhiều công trình xanh, vườn hoa, vườn rau…

Đồng thời, Ban tổ chức trao 187 suất học bổng "Nguyễn Hữu Thọ", "Nguyễn Thị Minh Khai" và 45 phần quà an sinh cho học sinh, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Công đoàn phường Bình Lợi Trung tặng cây xanh cho các Công đoàn cơ sở

Ngay sau lễ phát động, các Công đoàn cơ sở và người dân đã cùng cải tạo mảng xanh, trồng hoa tại khuôn viên Nhà văn hóa phường và nhiều địa điểm tại các trường học, góp phần lan tỏa phong trào Thành phố muôn sắc hoa.