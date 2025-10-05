Ra mắt loạt công trình Vườn cây Công đoàn, Thành phố muôn sắc hoa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Ra mắt loạt công trình Vườn cây Công đoàn, Thành phố muôn sắc hoa

Thanh Nga

(NLĐO)- Nhiều công trình xanh được triển khai từ cơ sở, góp phần lan tỏa phong trào Thành phố muôn sắc hoa, tô điểm cho diện mạo TP HCM

Nhằm lan tỏa phong trào Thành phố muôn sắc hoa đến từng cơ sở, Liên đoàn Lao động TP HCM đã có văn bản số 3345/LĐLĐ về việc triển khai phong trào xây dựng công trình Thành phố muôn sắc hoa giai đoạn 2025-2030. Qua đó, phát động phong trào "Vườn cây Công đoàn", "Không gian lao động xanh -sạch - đẹp" tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, vận động cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động trồng hoa, cây xanh tại nơi làm việc, khu lưu trú có đông công nhân lao động.

Ra mắt loạt công trình Vườn cây Công đoàn, Thành phố muôn sắc hoa - Ảnh 1.

Công đoàn cơ sở và người lao động hưởng ứng phong trào Thành phố muôn sắc hoa

Đến nay, đã có nhiều công trình được triển khai và hoàn tất, góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn minh và ngập tràn sức sống.

Lan tỏa

Tại phường Chánh Hưng, sáng 5-10, gần 200 đoàn viên đã tham gia Ngày hội "Thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình" với chủ đề "Phường Chánh Hưng muôn sắc hoa" do Công đoàn Phường Chánh Hưng phối hợp Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phường tổ chức.

Ra mắt loạt công trình Vườn cây Công đoàn, Thành phố muôn sắc hoa - Ảnh 2.

Ông Trương Công Hồ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Chánh Hưng, trao cây xanh cho người dân

Tại ngày hội, các đơn vị đã đăng ký 33 công trình xây dựng "Phường Chánh Hưng muôn sắc hoa"; trao tặng cây xanh phát động trào lưu "Sống xanh" trong nhân dân; tặng 10 phần quà cho hội viên Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và 16 phần quà cho đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ với tổng trị giá 21 triệu đồng.

Ra mắt loạt công trình Vườn cây Công đoàn, Thành phố muôn sắc hoa - Ảnh 3.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm sáng tạo từ chất thải nhựa tái chế

Ngày hội còn có các hoạt động như thi vẽ tranh bảo vệ môi trường; "Góc chuyển đổi số" và hướng dẫn sử dụng hệ thống "Mặt trận số"; ra mắt công trình Tuyến hẻm hoa tại Khu phố 33…

Ra mắt loạt công trình Vườn cây Công đoàn, Thành phố muôn sắc hoa - Ảnh 4.

Công đoàn phường Bình Tây tham gia tổ chức lễ ra mắt công trình "Phường Bình Tây - Hẻm hoa tự quản - Sắc màu cuộc sống"

Tại phường Bình Tây, Công đoàn phường Bình Tây đã tham gia tổ chức Lễ ra mắt công trình "Phường Bình Tây - Hẻm hoa tự quản - Sắc màu cuộc sống" tại hẻm 265 Phan Văn Khoẻ và trao đến các hộ dân tại tuyến hẻm 50 lá cờ Tổ quốc và 50 chậu hoa.

Ở phường Hòa Hưng, Công đoàn phường Hòa Hưng phối hợp cùng Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Măng non I tổ chức Lễ ra mắt và gắn biển công trình "Vườn cây Công đoàn". 

Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ phường và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời hưởng ứng phong trào Thành phố muôn sắc hoa.

"Vườn cây Công đoàn" được xây dựng ngay trong khuôn viên nhà trường, với hoa rực rỡ, cây xanh tỏa bóng mát, tiểu cảnh sinh động. Đoàn viên đã cùng nhau trồng cây, cam kết chăm sóc và lan tỏa hình ảnh trên mạng xã hội.

Ra mắt loạt công trình Vườn cây Công đoàn, Thành phố muôn sắc hoa - Ảnh 5.

Cán bộ Công đoàn phường Hòa Hưng và đoàn viên Trường Mầm non Măng non I tham gia trồng cây tại Vườn cây Công đoàn

Cùng với việc ra mắt công trình, ban tổ chức cũng triển khai hội thi chăm sóc – trang trí vườn cây, chương trình "Góc ảnh xanh" hằng tuần biến công trình thành điểm hẹn văn hóa, môi trường thân thiện, sáng tạo.

Ra mắt loạt công trình Vườn cây Công đoàn, Thành phố muôn sắc hoa - Ảnh 6.

Công đoàn phường Bình Lợi Trung ký kết phối hợp cùng UBND, Ủy ban MTTQ phường triển khai các mô hình xanh – sạch – đẹp, đoàn kết – nghĩa tình

Tại phường Bình Lợi Trung, Công đoàn phường phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Lễ phát động xây dựng công trình "Bình Lợi Trung rực rỡ sắc hoa".

Tại đây, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP HCM đã trao tặng 1.000 cây xanh cho nhân dân phường. Các Công đoàn cơ sở, trường học, doanh nghiệp và khu phố đăng ký nhiều công trình xanh, vườn hoa, vườn rau… 

Đồng thời, Ban tổ chức trao 187 suất học bổng "Nguyễn Hữu Thọ", "Nguyễn Thị Minh Khai" và 45 phần quà an sinh cho học sinh, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Ra mắt loạt công trình Vườn cây Công đoàn, Thành phố muôn sắc hoa - Ảnh 7.

Công đoàn phường Bình Lợi Trung tặng cây xanh cho các Công đoàn cơ sở

Ngay sau lễ phát động, các Công đoàn cơ sở và người dân đã cùng cải tạo mảng xanh, trồng hoa tại khuôn viên Nhà văn hóa phường và nhiều địa điểm tại các trường học, góp phần lan tỏa phong trào Thành phố muôn sắc hoa.

Tin liên quan

5 cơ sở y tế giành giải nhất cuộc thi "xanh - sạch - đẹp"

5 cơ sở y tế giành giải nhất cuộc thi "xanh - sạch - đẹp"

(NLĐO) - Cuộc thi “Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” do Bộ Y tế phát động, thu hút hơn 2.000 đơn vị dự thi, với điểm nhấn là người bệnh trực tiếp chấm điểm.

Xây dựng TP HCM xanh, sạch, đẹp

TP HCM - một trong những đô thị lớn nhất Việt Nam - đang đối mặt những thách thức về ô nhiễm môi trường và thiếu không gian xanh.

Xây dựng hình ảnh TP HCM xanh - sạch - đẹp trong mắt người dân và du khách

(NLĐO) - Trong năm 2024, TP HCM đã triển khai nhiều dự án môi trường với mục tiêu kiểm soát ô nhiễm và mở rộng mảng xanh

người lao động công đoàn Diện mạo TP HCM Thành phố muôn sắc hoa Vườn cây Công đoàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo