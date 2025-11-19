Sáng 19-11, Ủy ban MTTQ phường An Lạc, TP HCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2025).

Lãnh đạo phường An Lạc thực hiện nghi thức khởi động mô hình "An Lạc 360 – kết nối và phản hồi"

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường An Lạc, cho biết phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong 95 năm qua, từ khi thành lập đến nay, MTTQ Việt Nam phường An Lạc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Cùng với đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện hiệu quả mọi phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn trong cộng đồng dân cư.

Ông Lê Trương Hải Hiếu- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc - phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Trương Hải Hiếu- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc, ghi nhận những kết quả mà MTTQ Việt Nam phường đạt được thời gian qua.

Đồng thời, yêu cầu thời gian tới MTTQ Việt Nam phường phải có sự chuyển mình mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn.

Các khu dân cư thực hiện tốt Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" được tuyên dương

Cũng theo ông Lê Trương Hải Hiếu, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, Ủy ban MTTQ phường cần tập trung đẩy mạnh vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tiên phong trong công tác chuyển đổi số tại địa phương.

MTTQ phải là tổ chức đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chính sách của Đảng, nhà nước và địa phương. Quan trọng nữa, đó là minh bạch hóa thu- chi từ các nguồn vận động; thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VXI sắp tới…

Các cá nhân, tổ chức trao séc tượng trưng ủng hộ cho quỹ "Vì người nghèo" và các hoạt động chăm lo Tết 2026

Dịp này, phường An Lạc đã ra mắt mô hình "An Lạc 360 – kết nối và phản hồi". Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa người dân và chính quyền, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo tinh thần "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng".

Các hộ dân khó khăn được chăm lo tại chương trình

Ban tổ chức cũng đã tiếp nhận séc tượng trưng của các cá nhân, tổ chức ủng hộ cho quỹ "Vì người nghèo" và các hoạt động chăm lo Tết 2026 với tổng trị giá 1,76 tỉ đồng và 5 tấn gạo. Đồng thời, trao tặng 5 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học và 100 phần quà cho người dân khó khăn.

Ngoài ra, tuyên dương các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận trong thời gian qua; biểu dương các Khu dân cư đã tổ chức tốt Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2025; khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi trực tuyến "Hiểu Luật – Sống xanh" năm 2025.

Bên cạnh nhiều thành tích, để góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ phường và Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội phường còn phát động và thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình thi đua. Cụ thể như chương trình "Đem lại ánh sáng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn" với tổng kinh phí thực hiện là 375 triệu đồng; trao 90 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, tổng kinh phí hơn 144 triệu đồng; tổ chức Ngày hội "An Lạc đoàn kết - Nghĩa tình" với gần 1.000 người tham gia, tổng kinh phí thực hiện khoảng 600 triệu đồng… Ngoài ra, MTTQ phường còn phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...



