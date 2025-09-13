HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phường An Lạc phát động thi đua chào mừng Đại hội

Tin - ảnh - clip: Huyền Trân

(NLĐO) - Sau lễ phát động, hoạt động phiên chợ nghĩa tình với các gian hàng 0 đồng gồm các mặt hàng nhu yếu phẩm, rau củ quả, lương thực... đã được tổ chức

Ngày 13-9, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc tổ chức Lễ phát động thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường An Lạc thành công; Chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần quyết tâm, thi đua sôi nổi, đoàn kết trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường. Đồng thời phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường An Lạc các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chương trình diễn ra thu hút sự tham dự của hơn 100 bà con nhân dân bao gồm hội viên, đoàn viên các đoàn thể và người dân địa bàn phường.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Lạc cho biết, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ phường là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của phường. Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp quan trọng nhằm xây dựng phường An Lạc trở thành một địa phương phát triển năng động, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Phường An Lạc phát động thi đua chào mừng Đại hội- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Lạc phát biểu phát động thi đua.

"Để phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phường An Lạc hãy đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, biến tinh thần nghị quyết, khẩu hiệu hành động thành những công việc cụ thể, thiết thực hằng ngày. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy đăng ký những công trình, phần việc, những mô hình sáng tạo, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ phường đề ra", ông Nguyễn Văn Hải phát động thi đua.

ĐỌC THÊM

Bên cạnh đó, ông Hải cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart đã tạo điều kiện về địa điểm, kinh phí tổ chức ra mắt điểm tương trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn cũng như tài trợ kinh phí chăm lo hàng tháng cho 20 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và kinh phí tổ chức phiên chợ 0 đồng - kết nối yêu thương, chăm lo cho 200 đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường.

Phường An Lạc phát động thi đua chào mừng Đại hội- Ảnh 2.

Ông Ngô Vân Cẩm, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu phố 36 đại diện Ban Công tác Mặt trận 92 Khu phố, Phụ nữ khởi nghiệp lên trao bảng đăng ký công trình thi đua cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

Với tinh thần đồng hành cùng địa phương chăm lo đời sống người dân, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart đã cam kết hỗ trợ kinh phí chăm lo hàng tháng cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến hết năm 2025 và 2.000 phiếu mua hàng giảm giá từ 5% - 30% giành cho đoàn viên, hội viên, người lao động. Tại chương trình đã trao tặng các phần quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phường An Lạc phát động thi đua chào mừng Đại hội- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Long Tươi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart trao bảng tượng trưng 2.000 thẻ phúc lợi đoàn viên, hội viên mua hàng giảm giá 5% - 30%.

Phường An Lạc phát động thi đua chào mừng Đại hội- Ảnh 4.
Phường An Lạc phát động thi đua chào mừng Đại hội- Ảnh 5.

Trao quà cho 10 hộ gia đình khó khăn.

Ngoài việc hỗ trợ những phần quà nghĩa tình, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart còn trao vốn hỗ trợ đồng hành cùng 3 dự án khởi nghiệp của phụ nữ địa phương.

Phường An Lạc phát động thi đua chào mừng Đại hội- Ảnh 6.

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart còn trao vốn hỗ trợ đồng hành cùng 3 dự án khởi nghiệp của phụ nữ địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình cũng đã ra mắt "Điểm tương trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn" dành cho hội viên, đoàn viên và bà con Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. 

Sau lễ phát động, hoạt động phiên chợ nghĩa tình với các gian hàng 0 đồng đã được tổ chức. Tại các gian hàng 0 đồng, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường có thể mang về các mặt hàng nhu yếu phẩm, rau củ quả, lương thực... miễn phí.

Phường An Lạc phát động thi đua chào mừng Đại hội- Ảnh 7.
Phường An Lạc phát động thi đua chào mừng Đại hội- Ảnh 8.
Phường An Lạc phát động thi đua chào mừng Đại hội- Ảnh 9.

Phiên chợ 0 đồng.

Phường An Lạc phát động thi đua chào mừng Đại hội- Ảnh 10.
Phường An Lạc phát động thi đua chào mừng Đại hội- Ảnh 11.
Phường An Lạc phát động thi đua chào mừng Đại hội- Ảnh 12.
Phường An Lạc phát động thi đua chào mừng Đại hội- Ảnh 13.

Phiên chợ 0 đồng.

Lễ phát động và phiên chợ 0 đồng thu hút sự tham dự của hơn 100 bà con nhân dân bao gồm hội viên, đoàn viên các đoàn thể và người dân địa bàn phường.

