Lao động

Ra mắt Nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ phường Phú Định

Thanh Nga

(NLĐO)- Công đoàn phường đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về người lao động như trao quà, tặng nhu yếu phẩm, khám sức khỏe miễn phí, hướng dẫn kỹ năng tự vệ…

Nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong Tháng công nhân lần thứ 18, chiều 23-5, Công đoàn phường Phú Định đã tổ chức ra mắt Nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ phường Phú Định.

Đa dạng các hoạt động hỗ trợ người lao động - Ảnh 1.

Đoàn viên Nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ phường Phú Định có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ nhu yếu phẩm

Tại chương trình, Công đoàn phường Phú Định đã công bố quyết định công nhận 47 đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, công nhận Ban Chấp hành nghiệp đoàn đồng thời ra mắt Ban Chấp hành Nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ phường Phú Định.

Đa dạng các hoạt động hỗ trợ người lao động - Ảnh 2.

Đoàn viên, thanh niên được hướng dẫn các thế võ tự vệ

Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn phường đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công An phường, Ban chỉ huy Quân sự phường tổ chức tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông và một số thế võ tự vệ dành cho thanh niên, đoàn viên Nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ phường Phú Định. Qua đó, giúp đoàn viên nâng cao hiểu biết về các kiến thức pháp luật cũng như khả năng tự vệ trong các tình huống nguy hiểm.

Dịp này, ban tổ chức cũng trao các phần quà gồm các nhu yếu phẩm cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Đa dạng các hoạt động hỗ trợ người lao động - Ảnh 3.

Người lao động tại phường Bình Đông và phường Phú Định được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí

Sáng cùng ngày, nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn Phường Phú Định phối hợp cùng Công đoàn phường Bình Đông và Trạm y tế phường Bình Đông tổ chức chương trình "Công đoàn đồng hành vì sức khỏe người lao động".

Đa dạng các hoạt động hỗ trợ người lao động - Ảnh 4.

Bên cạnh khám sức khỏe, người lao động còn được nhận những phần quà thiết thực

Tại chương trình, 200 đoàn viên - lao động đã được khám tổng quát, khám sản phụ khoa, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí. Ngoài khám sức khỏe, mỗi người lao động còn được nhận quà tặng từ ban tổ chức gồm bánh sữa, thức uống bổ dưỡng.

Ấm tình Tháng Công nhân ở phường Tăng Nhơn Phú

(NLĐO) - Chuỗi hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 18 của Công đoàn phường Tăng Nhơn Phú được thực hiện với tổng kinh phí chăm lo ước tính hơn 320 triệu đồng.

