Văn hóa - Văn nghệ

Ra mắt sách của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Tin, ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

Chiều 6-3, tại TP HCM, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp Trường đại học An ninh nhân dân tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển" của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Cuốn sách dày hơn 900 trang, tuyển chọn hơn 50 bài phát biểu, bài viết và trả lời phỏng vấn tiêu biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng trong thời gian giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ giai đoạn 2006-2016. Nội dung phản ánh tư duy chiến lược, tầm nhìn và những chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong tiến trình đổi mới, kiến tạo thể chế, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách - Ảnh 1.

Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị Quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm (bên phải) trao tặng ông Nguyễn Tấn Dũng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước"

Các bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng bao quát nhiều lĩnh vực, tập trung vào việc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới; kiến tạo và hoàn thiện thể chế; tăng cường công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng và an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát huy quyền làm chủ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống hành chính nhà nước; tất cả vì đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - hòa bình, thống nhất, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tiến cùng thời đại.

Nội dung cuốn sách không chỉ ghi lại dấu ấn của một giai đoạn lịch sử quan trọng trong tiến trình đổi mới toàn diện của đất nước, mà còn gợi mở nhiều vấn đề có giá trị trong hiện tại và tương lai - những yếu tố cốt lõi để Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách - Ảnh 2.

Sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Theo ban tổ chức, các bài viết trong sách đề cập nhiều lĩnh vực quan trọng như thúc đẩy công cuộc đổi mới toàn diện, hoàn thiện thể chế, tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, cho rằng cuốn sách không chỉ ghi lại dấu ấn của một giai đoạn quan trọng trong tiến trình đổi mới của Việt Nam mà còn gợi mở nhiều vấn đề có giá trị cho hiện tại và tương lai. Qua đó giúp người đọc hiểu rõ hơn những cơ hội, thách thức và thành tựu của đất nước trong quá trình hội nhập và phát triển.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách - Ảnh 3.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký tặng sách cho các đại biểu

Trước đó, năm 2024, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng đã xuất bản bộ "Nguyễn Tấn Dũng tuyển tập" gồm 6 tập với gần 6.000 trang, hệ thống hóa các bài viết, phát biểu và hoạt động điều hành của ông trong giai đoạn 1997-2015.

Dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng ông Nguyễn Tấn Dũng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước".

Nghị quyết 80 khẳng định rõ quan điểm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Ra mắt sách nét đẹp văn hóa

Những năm gần đây, các cuộc ra mắt sách hằng tuần của nhiều tác giả thường xuyên diễn ra ở hai đô thị lớn nhất nước là Hà Nội và TP HCM.

Đường sách Tết vun bồi tri thức

Chuỗi hoạt động sách Tết Bính Ngọ 2026 góp phần kiến tạo không gian du xuân giàu chất tri thức, nơi văn hóa đọc hòa nhịp cùng không khí lễ hội

TP HCM
