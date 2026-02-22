HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Ra mắt sách nét đẹp văn hóa

NGUYỄN THIÊN DI

Những năm gần đây, các cuộc ra mắt sách hằng tuần của nhiều tác giả thường xuyên diễn ra ở hai đô thị lớn nhất nước là Hà Nội và TP HCM.

1. Hầu hết những buổi ra mắt sách đều diễn ra trong không khí rôm rả, giao lưu vui vẻ giữa người viết và người đọc. Điều đó chứng tỏ văn hóa đọc vẫn giữ được dòng chảy mạch lạc, dù bây giờ là thời của "chạm", của "lướt" trên màn hình. Nhiều người vẫn gắn bó thân thiết với trang sách, sách vẫn có chỗ đứng trang trọng trong lòng người đọc...

Dẫu những cuộc ra mắt sách được xem là bình thường đi nữa thì đây vẫn là một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa, rất đáng được trân trọng, duy trì. Những cuộc ra mắt sách là nơi người yêu sách, yêu văn chương gặp gỡ, nơi bạn bè cũ mới quen biết nhau, cùng chuyện trò trong một không gian văn hóa và sự đồng điệu tâm hồn. Hàng trăm người tham dự hay chỉ vài mươi người chung vui có khi cũng không khác gì nhau, sự ấm áp tình thân, sẻ chia, đồng cảm mới là điều quan trọng nhất.

Tại TP HCM, các buổi ra mắt sách thường được tổ chức ở Đường sách TP HCM, hội trường Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) TP HCM, phòng họp Hội Nhà văn TP HCM và một số hội quán văn nghệ, quán cà phê quen của những nhóm bạn văn.

Ra mắt sách nét đẹp văn hóa - Ảnh 1.

Nhà thơ Nguyễn Duy phát biểu tại buổi ra mắt sách “Khắc đi, khắc đến” của nhà văn Xuân Phượng (giữa). Ảnh: Thiên Di

Đơn vị thường tổ chức ra mắt sách ở Đường sách TP HCM là các nhà xuất bản (NXB), công ty chuyên hoạt động xuất bản. Nhiều đơn vị, nơi công tác của tác giả và gia đình cũng có thể phối hợp cùng Công ty Đường sách TP HCM tổ chức ra mắt sách, như với tác phẩm của chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch, chuyên gia ngôn ngữ Nguyễn Quang Thọ, nhà báo - tiến sĩ Tô Đình Tuân...

Hội Nhà văn TP HCM thường phối hợp với Liên hiệp các Hội VHNT thành phố, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ra mắt sách tại hội trường lớn tòa nhà Liên hiệp các Hội VHNT thành phố và phòng họp Hội Nhà văn thành phố - cùng địa chỉ 81 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa. Những tác giả ra mắt sách, đôi khi kết hợp tưởng niệm đời văn, ở 2 nơi này là Đỗ Nam Cao, Hoài Vũ, Nguyễn Mạnh Tuấn...; Xuân Phượng, Nguyễn Văn Hồng, Trương Tuyết Mai, Quang Chuyền, Ngọc Khương, Nguyễn Minh Tâm, Từ Xuân Lãnh...

Trong khi đó, một số nhóm bạn văn tổ chức ra mắt sách cho nhau tại quán cà phê ở 81 Trần Quốc Thảo như Hương Thu, Thu Trân, Võ Miên Trường...; tại quán cà phê - sân khấu ở vài nơi khác hay tư gia như: Nguyễn Hoài Nam, Hoàng Phương Nhâm, Thanh Hoàng, Phạm Thị Cúc Vàng...

2. Trong những buổi ra mắt sách, đình đám nhất là tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với NXB Trẻ. Với mỗi lần in cả trăm ngàn bản, ông là nhà văn có tác phẩm bán chạy nhất Việt Nam.

Ngoài Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư và một vài nhà văn, nhà báo tên tuổi khác có tác phẩm bán chạy, hầu hết số đầu sách in ra của các tác giả hiện nay chỉ từ 500 - 1.000 cuốn và bán chậm hơn nhiều. Ra mắt sách cũng là một hình thức phát hành, người tham dự mua ủng hộ nhà văn đắp đổi chi phí phần nào.

Nhiều cuộc ra mắt sách đã trở thành tâm điểm, sự kiện lớn, thu hút đông đảo bạn đọc. Những buổi ra mắt sách - giao lưu của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Mạnh Tuấn, nhà thơ Đỗ Nam Cao, Hoài Vũ... luôn đông nghẹt, không khí đầm ấm, xúc động. Tại buổi ra mắt sách của chuyên gia Trần Du Lịch, chuyên gia Nguyễn Quang Thọ, nhà báo Tô Đình Tuân, nhà báo Cù Mai Công..., đông đảo người đọc đã giao lưu thân tình với người viết, khép lại bằng những dư âm, hình ảnh ý nghĩa.

Ra mắt sách nét đẹp văn hóa - Ảnh 2.

Buổi ra mắt sách “Dấu ấn 30 năm nghề báo” của nhà báo - tiến sĩ Tô Đình Tuân tại Đường sách TP HCM Ảnh: Duy Phú

Qua những buổi ra mắt sách, bạn đọc có thêm thông tin về tác giả, tác phẩm; biết được thêm nhiều chuyện mới trong cuộc đời, sự nghiệp từ lời tâm tư giãi bày sau trang sách. Bạn đọc hiểu thêm về cuộc đời nhọc nhằn thuở thiếu thời và tấm gương phấn đấu vươn lên thành tài của chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch; nắm bắt câu chuyện phía sau những câu thơ tài hoa của Đỗ Nam Cao hay những trang viết của Trần Hoài Dương.

Bạn đọc biết thêm vì sao đạo diễn Xuân Phượng trở thành nhà văn nổi tiếng khi đã bước vào tuổi 90; nhạc sĩ - nhà thơ Trương Tuyết Mai từ Phú Yên tập kết ra Bắc rồi trở về Nam, với ca khúc nổi tiếng nhất phổ thơ Đỗ Thị Thanh Bình "Huế, tình yêu của tôi".

Bạn đọc hiểu hơn về Nhà giáo Ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ, từng là bộ đội đặc công từ năm 18 tuổi, vào sinh ra tử tại chiến trường miền Nam. Thơ đã nuôi dưỡng tâm hồn, giúp ông vững vàng chiến đấu, trưởng thành rồi trở thành nhà thơ nổi tiếng, nhà quản lý giáo dục tên tuổi - nay là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long...

Qua các buổi giao lưu ra mắt sách, bạn đọc hiểu thêm về lao động của nhà văn, có cái nhìn rõ hơn về những người mà mình mến mộ. Họ đã phải lao tâm khổ tứ trên cánh đồng chữ nghĩa để có tác phẩm hay cho đời. Hành trình sống và viết của họ cũng để lại những bài học về đối nhân xử thế, về tình bạn văn chương, về phương châm sống. Văn là người và cái nhà văn "trình diện" với bạn đọc là tác phẩm. Tác phẩm thể hiện tính cách, phẩm chất của nhà văn một cách rõ ràng và trung thực nhất.

Hoạt động ra mắt sách đã tạo không khí sinh hoạt văn chương, sinh hoạt văn hóa, giữ gìn nét đẹp của văn hóa đọc. Những cuộc giao lưu, gắn kết giữa người viết với người đọc và những trang sách trao đi đã tạo ra không gian thẩm mỹ trong thưởng thức văn hóa, tạo nên nét đẹp trong đời sống tinh thần của người dân thành phố.

Tại buổi ra mắt sách "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" hôm 26-11-2025, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã trích 80 triệu đồng nhuận bút trao cho MTTQ Việt Nam TP HCM để gửi tới người dân vùng lũ lụt miền Trung. NXB Trẻ cũng đồng hành hỗ trợ 100 triệu đồng.

Trước đó, ngày 25-11-2025, sau buổi ra mắt 2 tác phẩm "Chua ngọt đời văn" và "Kẻ khôn hơn vua", nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn đã hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng mưa lũ 30 triệu đồng.

Ấn tượng hơn, sau buổi ra mắt sách "Dấu ấn 30 năm nghề báo" của nhà báo - tiến sĩ Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, vào sáng 8-6-2025, tác giả quyết định dùng toàn bộ lợi nhuận từ tác phẩm để làm thiện nguyện, thông qua chương trình "Vòng tay yêu thương" do chính ông sáng lập. Ngay tại buổi giao lưu, gia đình tác giả đã trao tặng chương trình 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/ dioxin, trẻ em nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn… Chính điều này khiến cuốn sách không dừng lại ở việc để đọc - mà còn để lan tỏa, để tạo động lực hành động trong xã hội.


Tin liên quan

Ký ức văn hóa Tết qua sách thiếu nhi

Ký ức văn hóa Tết qua sách thiếu nhi

"Tết Ngựa yêu thương" là cuốn sách Tết thứ tư liên tiếp của Cánh Cam Books sau 4 năm bền bỉ theo đuổi dòng sách Tết dành cho thiếu nhi.

Văn hóa - sức mạnh nội sinh để phát triển bền vững

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 80/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh làm điểm nhấn Đường sách Tết 2026

(NLĐO) - Đường sách Tết 2026 đặt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh ở trung tâm, kết hợp trưng bày sách, công nghệ và nhiều hoạt động giao lưu đặc sắc.

không gian văn hóa văn hóa tạo động lực nhà văn nguyễn nhật ánh Hội Nhà văn ra mắt sách
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo