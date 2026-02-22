Ra mắt sách nét đẹp văn hóa

1. Hầu hết những buổi ra mắt sách đều diễn ra trong không khí rôm rả, giao lưu vui vẻ giữa người viết và người đọc. Điều đó chứng tỏ văn hóa đọc vẫn giữ được dòng chảy mạch lạc, dù bây giờ là thời của "chạm", của "lướt" trên màn hình. Nhiều người vẫn gắn bó thân thiết với trang sách, sách vẫn có chỗ đứng trang trọng trong lòng người đọc...

Dẫu những cuộc ra mắt sách được xem là bình thường đi nữa thì đây vẫn là một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa, rất đáng được trân trọng, duy trì. Những cuộc ra mắt sách là nơi người yêu sách, yêu văn chương gặp gỡ, nơi bạn bè cũ mới quen biết nhau, cùng chuyện trò trong một không gian văn hóa và sự đồng điệu tâm hồn. Hàng trăm người tham dự hay chỉ vài mươi người chung vui có khi cũng không khác gì nhau, sự ấm áp tình thân, sẻ chia, đồng cảm mới là điều quan trọng nhất.

Tại TP HCM, các buổi ra mắt sách thường được tổ chức ở Đường sách TP HCM, hội trường Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) TP HCM, phòng họp Hội Nhà văn TP HCM và một số hội quán văn nghệ, quán cà phê quen của những nhóm bạn văn.

Nhà thơ Nguyễn Duy phát biểu tại buổi ra mắt sách “Khắc đi, khắc đến” của nhà văn Xuân Phượng (giữa). Ảnh: Thiên Di

Đơn vị thường tổ chức ra mắt sách ở Đường sách TP HCM là các nhà xuất bản (NXB), công ty chuyên hoạt động xuất bản. Nhiều đơn vị, nơi công tác của tác giả và gia đình cũng có thể phối hợp cùng Công ty Đường sách TP HCM tổ chức ra mắt sách, như với tác phẩm của chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch, chuyên gia ngôn ngữ Nguyễn Quang Thọ, nhà báo - tiến sĩ Tô Đình Tuân...

Hội Nhà văn TP HCM thường phối hợp với Liên hiệp các Hội VHNT thành phố, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ra mắt sách tại hội trường lớn tòa nhà Liên hiệp các Hội VHNT thành phố và phòng họp Hội Nhà văn thành phố - cùng địa chỉ 81 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa. Những tác giả ra mắt sách, đôi khi kết hợp tưởng niệm đời văn, ở 2 nơi này là Đỗ Nam Cao, Hoài Vũ, Nguyễn Mạnh Tuấn...; Xuân Phượng, Nguyễn Văn Hồng, Trương Tuyết Mai, Quang Chuyền, Ngọc Khương, Nguyễn Minh Tâm, Từ Xuân Lãnh...

Trong khi đó, một số nhóm bạn văn tổ chức ra mắt sách cho nhau tại quán cà phê ở 81 Trần Quốc Thảo như Hương Thu, Thu Trân, Võ Miên Trường...; tại quán cà phê - sân khấu ở vài nơi khác hay tư gia như: Nguyễn Hoài Nam, Hoàng Phương Nhâm, Thanh Hoàng, Phạm Thị Cúc Vàng...

2. Trong những buổi ra mắt sách, đình đám nhất là tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với NXB Trẻ. Với mỗi lần in cả trăm ngàn bản, ông là nhà văn có tác phẩm bán chạy nhất Việt Nam.

Ngoài Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư và một vài nhà văn, nhà báo tên tuổi khác có tác phẩm bán chạy, hầu hết số đầu sách in ra của các tác giả hiện nay chỉ từ 500 - 1.000 cuốn và bán chậm hơn nhiều. Ra mắt sách cũng là một hình thức phát hành, người tham dự mua ủng hộ nhà văn đắp đổi chi phí phần nào.

Nhiều cuộc ra mắt sách đã trở thành tâm điểm, sự kiện lớn, thu hút đông đảo bạn đọc. Những buổi ra mắt sách - giao lưu của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Mạnh Tuấn, nhà thơ Đỗ Nam Cao, Hoài Vũ... luôn đông nghẹt, không khí đầm ấm, xúc động. Tại buổi ra mắt sách của chuyên gia Trần Du Lịch, chuyên gia Nguyễn Quang Thọ, nhà báo Tô Đình Tuân, nhà báo Cù Mai Công..., đông đảo người đọc đã giao lưu thân tình với người viết, khép lại bằng những dư âm, hình ảnh ý nghĩa.

Buổi ra mắt sách “Dấu ấn 30 năm nghề báo” của nhà báo - tiến sĩ Tô Đình Tuân tại Đường sách TP HCM Ảnh: Duy Phú

Qua những buổi ra mắt sách, bạn đọc có thêm thông tin về tác giả, tác phẩm; biết được thêm nhiều chuyện mới trong cuộc đời, sự nghiệp từ lời tâm tư giãi bày sau trang sách. Bạn đọc hiểu thêm về cuộc đời nhọc nhằn thuở thiếu thời và tấm gương phấn đấu vươn lên thành tài của chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch; nắm bắt câu chuyện phía sau những câu thơ tài hoa của Đỗ Nam Cao hay những trang viết của Trần Hoài Dương.

Bạn đọc biết thêm vì sao đạo diễn Xuân Phượng trở thành nhà văn nổi tiếng khi đã bước vào tuổi 90; nhạc sĩ - nhà thơ Trương Tuyết Mai từ Phú Yên tập kết ra Bắc rồi trở về Nam, với ca khúc nổi tiếng nhất phổ thơ Đỗ Thị Thanh Bình "Huế, tình yêu của tôi".

Bạn đọc hiểu hơn về Nhà giáo Ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ, từng là bộ đội đặc công từ năm 18 tuổi, vào sinh ra tử tại chiến trường miền Nam. Thơ đã nuôi dưỡng tâm hồn, giúp ông vững vàng chiến đấu, trưởng thành rồi trở thành nhà thơ nổi tiếng, nhà quản lý giáo dục tên tuổi - nay là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long...

Qua các buổi giao lưu ra mắt sách, bạn đọc hiểu thêm về lao động của nhà văn, có cái nhìn rõ hơn về những người mà mình mến mộ. Họ đã phải lao tâm khổ tứ trên cánh đồng chữ nghĩa để có tác phẩm hay cho đời. Hành trình sống và viết của họ cũng để lại những bài học về đối nhân xử thế, về tình bạn văn chương, về phương châm sống. Văn là người và cái nhà văn "trình diện" với bạn đọc là tác phẩm. Tác phẩm thể hiện tính cách, phẩm chất của nhà văn một cách rõ ràng và trung thực nhất.

Hoạt động ra mắt sách đã tạo không khí sinh hoạt văn chương, sinh hoạt văn hóa, giữ gìn nét đẹp của văn hóa đọc. Những cuộc giao lưu, gắn kết giữa người viết với người đọc và những trang sách trao đi đã tạo ra không gian thẩm mỹ trong thưởng thức văn hóa, tạo nên nét đẹp trong đời sống tinh thần của người dân thành phố.

Tại buổi ra mắt sách "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" hôm 26-11-2025, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã trích 80 triệu đồng nhuận bút trao cho MTTQ Việt Nam TP HCM để gửi tới người dân vùng lũ lụt miền Trung. NXB Trẻ cũng đồng hành hỗ trợ 100 triệu đồng. Trước đó, ngày 25-11-2025, sau buổi ra mắt 2 tác phẩm "Chua ngọt đời văn" và "Kẻ khôn hơn vua", nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn đã hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng mưa lũ 30 triệu đồng. Ấn tượng hơn, sau buổi ra mắt sách "Dấu ấn 30 năm nghề báo" của nhà báo - tiến sĩ Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, vào sáng 8-6-2025, tác giả quyết định dùng toàn bộ lợi nhuận từ tác phẩm để làm thiện nguyện, thông qua chương trình "Vòng tay yêu thương" do chính ông sáng lập. Ngay tại buổi giao lưu, gia đình tác giả đã trao tặng chương trình 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/ dioxin, trẻ em nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn… Chính điều này khiến cuốn sách không dừng lại ở việc để đọc - mà còn để lan tỏa, để tạo động lực hành động trong xã hội.



