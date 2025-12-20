Sáng 20-12, tại Phú Quốc, nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam chính thức ra mắt tại Hội thảo "Visit Vietnam - Kết nối dữ liệu, kiến tạo tương lai du lịch" do Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA), Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (VNAT), Tập đoàn Sun Group và Visa - Công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, phối hợp tổ chức.

Nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam chính thức ra mắt

Đây là lần đầu tiên Việt Nam công bố một nền tảng dữ liệu cấp quốc gia dành riêng cho du lịch - bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số khi ngành vừa đạt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, nhấn định Visit Vietnam không chỉ là nền tảng dữ liệu. Đây là một bước chuyển trong tư duy phát triển, là cách chúng ta chuẩn bị cho tương lai của ngành du lịch, một tương lai dựa trên dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Khi dữ liệu trở thành nền tảng, du lịch Việt Nam sẽ có điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, tiến gần hơn mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu khu vực.

Ông Phạm Văn Thủy cũng bày tỏ việc số hóa công tác quản lý và điều hành dựa trên các nền tảng số được mong đợi sẽ giúp lượng khách quốc tế năm tới cao hơn nữa so với các năm trước

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, phát biểu tại sự kiện

Đại tá Hà Nam Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, nhấn mạnh: "Chúng ta đang đặt những viên gạch đầu tiên trong việc hình thành hệ sinh thái dữ liệu quốc gia, nơi mỗi bộ ngành, mỗi doanh nghiệp, mỗi địa phương đều có thể tham gia và hưởng lợi. Tôi tin rằng nhờ những sáng kiến như Visit Vietnam, cùng niềm tin, sự quyết tâm và sự đồng hành của Chính phủ, doanh nghiệp, chuyên gia và người dân, ngành du lịch sẽ là lĩnh vực tiên phong, mang lại những thành quả rõ rệt từ quá trình chuyển đổi số."

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group, cho rằng tốc độ tăng trưởng đòi hỏi ngành du lịch phải có một hệ thống dữ liệu thống nhất, chính xác và theo thời gian thực – để nâng cao chất lượng điểm đến, tối ưu vận hành, hỗ trợ hoạch định chính sách và nâng sức cạnh tranh trên trường quốc tế.

Visit Vietnam kỳ vọng mở đường cho "kỷ nguyên số" của du lịch Việt Nam

Visit Vietnam ra đời để đáp ứng đúng nhu cầu và chiến lược đó, hướng tới hình thành hệ thống dữ liệu du lịch quốc gia đầu tiên, kết nối ba chủ thể lớn: Cơ quan quản lý - doanh nghiệp - du khách. Đây không chỉ là một nền tảng công nghệ, mà là "hạ tầng mềm" cho ngành du lịch: Giúp đo đếm chính xác thị trường, nhìn rõ hành trình du khách, hiểu sâu nhu cầu, phân tích xu hướng, từ đó tổ chức sản phẩm - dịch vụ tốt hơn, bền vững hơn.



Tại sự kiện, Sun Group đã trình diện phiên bản phát triển bước đầu của Visit Vietnam, giới thiệu cách nền tảng tiếp nhận, phân tích và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực. Theo lộ trình, Visit Vietnam sẽ vận hành chính thức vào quý II/2026.

Visit Vietnam được thiết kế như một hạ tầng dữ liệu thống nhất, phục vụ đồng thời cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách. Tâm điểm của nền tảng là bản đồ dữ liệu du lịch thời gian thực, cho phép cơ quan quản lý theo dõi sức chứa điểm đến, điều tiết dòng khách và nhận diện sớm các rủi ro vận hành.

Nền tảng cũng được định hướng trở thành không gian số tập trung giúp các doanh nghiệp lữ hành và đơn vị cung ứng dịch vụ có thêm một kênh chính thức để kết nối với thị trường, đưa sản phẩm đến đúng đối tượng khách, đồng thời tham gia vào hệ sinh thái dữ liệu chung của ngành.

Nền tảng còn cung cấp bộ công cụ quản trị thông minh, giúp doanh nghiệp cập nhật sản phẩm, quản lý dịch vụ, theo dõi mức độ quan tâm của từng phân khúc khách và đánh giá nhu cầu thị trường để tiếp cận du khách trong và ngoài nước.

Lợi thế của Visit Vietnam đến từ hệ sinh thái điểm đến trải dài khắp cả nước của đơn vị vận hành và phát triển Sun Group, cho phép nền tảng có sẵn tập dữ liệu phong phú từ thực tế vận hành du lịch, vui chơi, nghỉ dưỡng.

Khi được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc gia và tích hợp vào Visit Vietnam, hệ sinh thái này trở thành "mẫu dữ liệu sống" tạo tiền đề hình thành các mô hình dự báo chính xác cho toàn ngành.