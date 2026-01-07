Sáng 7-1, tại TP Hải Phòng, Cục Thống kê - Bộ Tài chính tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026 nhằm thu thập đầy đủ, toàn diện, khách quan và hiện đại về thực trạng hoạt động của các cơ sở kinh tế trên phạm vi toàn quốc.

Toàn cảnh lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế 2026

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, cho biết Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được triển khai trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Nhu cầu về dữ liệu chất lượng cao theo ngành, theo vùng và theo loại hình sở hữu ngày càng quan trọng, phục vụ trực tiếp cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Tổng điều tra kinh tế là một trong 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia có quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với việc hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế quốc gia. Tổng điều tra kinh tế năm 2026 nhằm thu thập đầy đủ, toàn diện, khách quan về thực trạng hoạt động của các cơ sở kinh tế trên phạm vi cả nước, bao gồm: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo - tín ngưỡng và hộ kinh doanh cá thể.

Thời gian thu thập thông tin đối với doanh nghiệp tại TP Hà Nội và TPHCM từ ngày 1-4 đến hết ngày 31-8; các tỉnh, thành phố có số lượng từ 5.000 doanh nghiệp trở lên thực hiện từ ngày 1-4 đến hết ngày 30-6; các tỉnh, thành phố còn lại thực hiện từ ngày 1-4 đến hết ngày 31-5; các tập đoàn, tổng công ty thực hiện từ ngày 1-6 đến hết ngày 15-7.

Đối với các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam, triển khai thu thập thông tin từ ngày 1-4 đến hết ngày 30-6.

Thu thập thông tin cơ sở sản xuất, kinh doanh trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ ngày 1-7 đến hết ngày 31-7. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, triển khai từ ngày 5-1 đến hết ngày 31-3.

Cuộc điều tra lần này có nhiều điểm mới đáng chú ý như: Tăng cường ứng dụng công nghệ trong thu thập thông tin; đẩy mạnh khai thác dữ liệu hành chính; triển khai song song các hình thức thu thập qua phiếu điều tra điện tử CAPI và Webform; nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều tra, hướng tới xây dựng hệ thống thống kê hiện đại, minh bạch và hội nhập.

Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại lễ ra quân

Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, khẳng định đối với Hải Phòng, đây không chỉ là nhiệm vụ thống kê thuần túy mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, giúp thành phố có góc nhìn đầy đủ, khách quan về cơ cấu kinh tế, quy mô sản xuất, năng lực cạnh tranh, mức độ chuyển đổi số và phân bố các cơ sở kinh tế trên địa bàn.

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội... trên địa bàn thành phố tích cực phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho lực lượng điều tra viên. Đây vừa là trách nhiệm và quyền lợi thiết thực, góp phần tạo nền tảng dữ liệu quan trọng cho sự phát triển bền vững của địa phương và các cơ sở kinh tế.

Ngay sau khi phát động lễ ra quân, 2 đoàn công tác triển khai nhiệm vụ điều tra tại cơ sở trên địa bàn Hải Phòng.