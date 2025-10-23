HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Rà soát, xử lý quảng cáo cá cược trực tuyến công khai ở Khánh Hòa

K. Nam

(NLĐO)- UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu kiểm tra, xử lý về tình trạng treo biển, bảng hiệu quảng bá trò chơi cá cược trực tuyến tại một số địa điểm

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tỉnh này cũng yêu cầu đảm bảo mỹ quan, trật tự quảng cáo trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh tuân thủ đúng quy định pháp luật về quảng cáo; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

- Ảnh 1.

Biển quảng cáo ngoài trời nằm ở vòng xoay Lê Hồng Phong - Nguyễn Đức Cảnh - đại lộ Nguyễn Tất Thành đã được cơ quan chức năng xử lý. Ảnh: Thái Tĩnh

UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho UBND các xã, phường, đặc khu theo chức năng, nhiệm vụ phải chủ động kiểm tra, duy trì thường xuyên công tác giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quảng cáo tại địa phương.

Như Báo Người Lao Động phản ánh, thời gian gần đây, một số địa phương ở Khánh Hòa xuất hiện tình trạng một số nhà hàng, quán ăn, cơ sở dịch vụ trên địa bàn tỉnh quảng cáo trái phép. Thậm chí, trên các tuyến đường xuất hiện biển, bảng hiệu in hình ảnh, logo quảng bá trò chơi cá cược trực tuyến một cách công khai.

Tin liên quan

Nở rộ lắp điện mặt trời mái nhà, quảng cáo tiền điện 4 triệu giảm còn 100 ngàn đồng/tháng

Nở rộ lắp điện mặt trời mái nhà, quảng cáo tiền điện 4 triệu giảm còn 100 ngàn đồng/tháng

(NLĐO) - Dịch vụ lắp điện mặt trời mái nhà "nở rộ" khi thời tiết ở miền Bắc nắng nóng, nhiều khách hàng có nhu cầu.

Người bán hàng giả làm quảng cáo giỏi hơn người bán hàng thật

(NLĐO) - Tình trạng hàng giả tràn lan trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội đang trở thành vấn đề nhức nhối, ngày càng diễn biến phức tạp.

Sau ồn ào quảng cáo lố, Quang Linh Vlogs chuyển nhượng cổ phần nhà hàng cơm niêu

(NLĐO)- Người nhận chuyển nhượng cổ phần này là bà Nguyễn Thị Hằng, trùng với tên người đại diện pháp luật Công ty Ẩm thực Tân Khanh, đơn vị quản lý nhà hàng.

Khánh Hòa quảng cáo cá cược trực tuyến
