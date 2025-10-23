Rà soát, xử lý quảng cáo cá cược trực tuyến công khai ở Khánh Hòa

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tỉnh này cũng yêu cầu đảm bảo mỹ quan, trật tự quảng cáo trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh tuân thủ đúng quy định pháp luật về quảng cáo; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Biển quảng cáo ngoài trời nằm ở vòng xoay Lê Hồng Phong - Nguyễn Đức Cảnh - đại lộ Nguyễn Tất Thành đã được cơ quan chức năng xử lý. Ảnh: Thái Tĩnh

UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho UBND các xã, phường, đặc khu theo chức năng, nhiệm vụ phải chủ động kiểm tra, duy trì thường xuyên công tác giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quảng cáo tại địa phương.

Như Báo Người Lao Động phản ánh, thời gian gần đây, một số địa phương ở Khánh Hòa xuất hiện tình trạng một số nhà hàng, quán ăn, cơ sở dịch vụ trên địa bàn tỉnh quảng cáo trái phép. Thậm chí, trên các tuyến đường xuất hiện biển, bảng hiệu in hình ảnh, logo quảng bá trò chơi cá cược trực tuyến một cách công khai.