Kinh tế

Rác thải, dầu hắc ở bãi biển Vũng Tàu, Sở Du lịch TPHCM nói gì?

Thái Phương

(NLĐO) – Xuấn hiện tình trạng rác thải, dầu hắc tại một số khu vực thuộc bãi tắm của phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng ở TPHCM làm ảnh hưởng đến du khách.

Sở Du lịch TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ban ngành về việc phối hợp bảo đảm vệ sinh môi trường, xử lý tình trạng rác thải và dầu hắc tại bãi biển trong dịp lễ 30-4 và 1-5.

Theo đó, trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, qua nắm bắt tình hình thực tế và phản ánh của du khách, Sở Du lịch cho biết có ghi nhận tình trạng rác thải, dầu hắc tại một số khu vực thuộc bãi tắm của phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng (TPHCM) làm ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của du khách và mỹ quan đô thị.

Nhằm đảm bảo môi trường du lịch, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, Sở Du lịch đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện quan trắc, đánh giá mức độ ảnh hưởng của dầu hắc tại bãi biển. Phối hợp với Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam để xác định nguồn phát thải và có phương án kỹ thuật xử lý triệt để, tránh để dầu lan rộng.

Rác thải , dầu hắc tại bãi biển Vũng Tàu ảnh hưởng đến kinh tế Du lịch 2026 - Ảnh 2.

Điểm đến Vũng Tàu này đón khoảng 70.000 lượt khách tới vui chơi, tắm biển... Ảnh: Ngọc Giang

Tăng cường tuyên truyền, kiểm soát các phương tiện tàu bè, ghe cá đang hoạt động hoặc neo đậu gần bờ; yêu cầu các chủ phương tiện không thực hiện súc rửa khoang tàu và xả thải dầu máy trực tiếp ra biển.

"Nhằm giải quyết tình trạng dầu hắc xuất hiện mang tính chu kỳ và nâng cao hiệu quả quản lý bãi tắm, Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu các nội dung, giải pháp công nghệ mang tính dài hạn để xem xét, đưa vào danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ hằng năm" – Sở Du lịch TPHCM nêu.

Đồng thời, UBND các phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng nghiên cứu đầu tư thêm thiết bị sàng lọc cát tự động công suất lớn, có khả năng tách lọc các mẩu rác nhỏ và dầu vón cục, thay thế cho phương pháp thủ công hiện tại. Triển khai đến các cơ sở lưu trú du lịch, điểm tham quan, khu du lịch ven biển, doanh nghiệp lữ hành tăng cường thông tin, khuyến nghị đến khách lưu trú, khách sử dụng dịch vụ không mang thức ăn xuống bãi biển, giữ gìn vệ sinh bãi tắm; chuẩn bị sẵn khăn lau, dầu thực vật hỗ trợ miễn phí cho du khách trong trường hợp dính phải dầu hắc…

Như Báo Người Lao Động thông tin, trong dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, các bãi biển tại Vũng Tàu chật kín khách. Chỉ riêng ngày 30-4, điểm đến này đón khoảng 70.000 lượt khách tới vui chơi, tắm biển…


Đình chỉ hoạt động 3 tháng với hộ kinh doanh bánh mì kẹp thịt tại số 13 Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu

Đình chỉ hoạt động 3 tháng với hộ kinh doanh bánh mì kẹp thịt tại số 13 Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu

(NLĐO)- Cơ sở bánh mì "không tên" tại Vũng Tàu vi phạm nhiều quy định về an toàn thực phẩm, bị xử phạt và đình chỉ hoạt động 3 tháng

