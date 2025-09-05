HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

Rằm tháng 7, tham khảo các bài văn khấn cúng

Đông Nghi

Rằm tháng 7 Âm lịch là dịp lễ quan trọng với nhiều người, thể hiện giá trị truyền thống, bởi đây là lễ Vu Lan báo hiểu và cũng là ngày "xá tội vong nhân"

Theo tín ngưỡng dân gian, vào thời gian này, các gia đình sẽ cùng nhau quây quần, chuẩn bị mâm cúng và đọc văn khấn Rằm tháng 7 để tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với chư thần, gia tiên; đồng thời để tránh bị "cô hồn" quấy phá.

Văn khấn cúng Rằm tháng 7 tại nhà

Sau đây là các bài văn khấn cúng Rằm tháng 7 đầy đủ nhất tại nhà theo văn khấn cổ truyền Việt Nam.

Văn khấn cúng Rằm tháng 7 thần linh

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Hôm nay là ngày rằm tháng Bảy...

Tín chủ chúng con là…

Ngụ tại…

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mới ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.

Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

- Ảnh 1.

Thả hoa đăng

Văn khấn gia tiên Rằm tháng 7

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh.

Tín chủ chúng con là…

Ngụ tại…

Hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy năm… Nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.

Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả các hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ…

Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần).

- Ảnh 3.

Mâm cúng rằm tháng 7

Văn khấn Rằm tháng 7 ngoài trời - Bài văn khấn Rằm tháng 7 cho chúng sinh

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Di Đà

Con lạy Bồ Tát Quan Âm.

Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần.

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại Thánh Khảo giáo - A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng - che làn heo may

Cô hồn năm bắc đông tây

Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hòa hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hóa kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo Tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con

Tên là:…

Vợ/chồng:…

Con trai:…

Con gái:…

Ngụ tại:…

Tin liên quan

Nở rộ món chay mùa Vu lan

Nở rộ món chay mùa Vu lan

Tháng 7 âm lịch - mùa Vu lan không chỉ gợi nhắc những giá trị hiếu đạo mà còn là thời điểm sôi động nhất trong năm của ngành thực phẩm chay

Núi Cấm mùa Vu Lan – Hành trình trở về suối nguồn an yên

(NLĐO) - Vu Lan ở Núi Cấm không chỉ dừng lại ở sự linh thiêng của nghi lễ, mà còn là hành trình chữa lành.

Một Tập đoàn cho nhân viên nghỉ 5 ngày để báo hiếu cha mẹ dịp Lễ Vu Lan

Mỗi khi mùa Vu Lan đến, câu chuyện về lòng biết ơn và báo hiếu cha mẹ lại được nhắc nhớ hơn bao giờ hết.

lễ Vu Lan rằm tháng 7 cúng cô hồn báo hiếu
