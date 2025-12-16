HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

RÁO RIẾT GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG (*): Nhiệm vụ đặc biệt

NGỌC QUÝ - THANH THẢO - QUỐC ANH

Được cử xuống cơ sở, các đội biệt phái giúp tăng đáng kể hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng những dự án lớn

Những ngày cuối năm 2025, không khí làm việc tại UBND xã Thái Mỹ, TP HCM hiện lên vẻ khẩn trương, cán bộ nhiều phòng ban tất bật với hồ sơ, số liệu liên quan dự án đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài.

Minh bạch, bài bản

Thái Mỹ là địa phương có 4 nhân sự Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi được biệt phái theo chỉ đạo của thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Quan sát cho thấy người dân nộp hồ sơ, đối chiếu phương án bồi thường, hỏi trực tiếp khoản hỗ trợ, chính sách tái định cư và được cán bộ giải đáp chi tiết, tận tình. Những bước như kiểm tra hồ sơ, xác nhận quyền sử dụng đất, đo đạc tài sản gắn liền với đất đều thực hiện tại chỗ giúp người dân yên tâm và tiết kiệm thời gian. 

Nhiều người bày tỏ vui mừng khi nhận thấy dự án triển khai bài bản, minh bạch, có hỗ trợ sát sao từ cán bộ chuyên môn.

Ông Nguyễn Văn Cửu, một trong những hộ dân nằm trong diện giải tỏa trắng, cảm nhận có cán bộ biệt phái xuống xã, mọi việc đơn giản hơn rất nhiều. "Trước đây làm thủ tục bồi thường phức tạp nhưng giờ cán bộ hướng dẫn từng bước, tôi hoàn tất hồ sơ nhanh chóng, không mất công chạy đi chạy lại nhiều lần" - ông Cửu nói.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thái Mỹ - thông tin đội biệt phái tham gia kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý, thẩm định phương án bồi thường, niêm yết công khai dự thảo giá đất, tổ chức đối thoại trực tiếp với dân. Họ cũng phối hợp ứng dụng chuyển đổi số để đối chiếu dữ liệu, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao độ chính xác. 

Minh chứng về sự hiệu quả của công tác này, theo ông Thịnh, đến cuối tháng 11, xã hoàn tất việc phê duyệt phương án bồi thường chi tiết cho 255/255 hồ sơ. Trong đó, 208 hộ đồng thuận mức giá, 164 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng…

RÁO RIẾT GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG (*): Nhiệm vụ đặc biệt - Ảnh 1.

Không khí làm việc tại UBND xã Thái Mỹ luôn khẩn trương. Ảnh: NGỌC QUÝ

Rõ kết quả

Công tác biệt phái đang tạo dấu ấn tích cực ở nhiều nơi. Tại Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bến Cát, ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc chi nhánh, cho hay từ đầu tháng 11 đến nay, đơn vị được Sở Nông nghiệp và Môi trường cử 6 cán bộ hỗ trợ. Qua đó, hồ sơ trình thẩm định đến nay gần 2.000 tỉ đồng, tăng khoảng 1.600 tỉ đồng so với cách đây hơn 1 tháng.

Sự hỗ trợ của đội biệt phái không chỉ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ mà còn giảm tối đa vướng mắc phát sinh, hạn chế khiếu nại. "Các viên chức biệt phái có kinh nghiệm và chuyên môn về bồi thường giúp giảm áp lực công việc cho cán bộ xã và bảo đảm tiến độ dự án" - lãnh đạo xã Thái Mỹ cho hay.

Được biết, cùng với Sở Nông nghiệp và Môi trường, vừa qua, hơn 500 nhân sự thuộc Sở Xây dựng cũng được biệt phái về các phường, xã làm nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, đô thị...

"Trong bối cảnh sáp nhập, do thay đổi cơ cấu, tổ chức... việc cán bộ biệt phái của Sở Nông nghiệp và Môi trường xuống hỗ trợ cơ sở là rất kịp thời nhằm nâng cao tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ các dự án thông suốt, hiệu quả hơn" - ông Phong nhìn nhận.

Theo tìm hiểu, song song với biệt phái, TP HCM thành lập 3 tổ công tác giải ngân vốn đầu tư công để kiểm tra thực địa công trình, tổ chức họp tại địa phương theo phương châm "quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ".

Các nỗ lực trong giải ngân hiển hiện rõ trên nhiều dự án trọng điểm. Như dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi, đến nay phường Phú Định có 731/804 hộ nhận tiền, trong đó đã chi trả 582 trường hợp, 119 trường hợp gửi ngân hàng, một số khác đang xử lý thủ tục; địa bàn phường Chánh Hưng đã thu hồi mặt bằng 719/799 trường hợp và chi trả 771 trường hợp... Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 cho biết dự kiến quý I/2026 hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở địa bàn 2 phường trên.

RÁO RIẾT GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG (*): Nhiệm vụ đặc biệt - Ảnh 2.

Người dân dọn dẹp nhường mặt bằng cho dự án bờ Bắc kênh Đôi. Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Một dự án khác là đường Vành đai 2 TP HCM, công tác mặt bằng đã sẵn sàng để ngày 19-12 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khởi công đoạn 1 (cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp) và đoạn 2 (từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng).

Trong khi đó, đoạn 3 (đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa) thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) cũng bảo đảm mặt bằng để tái khởi công sau nhiều năm tạm ngưng...

Linh hoạt bố trí nơi an cư

Để thúc đẩy tiến độ các dự án, một công tác quan trọng là tái định cư. Trong buổi làm việc mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh lưu ý công tác này phải được đặc biệt quan tâm, bảo đảm đời sống của người dân tại nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Ông nhìn nhận khó khăn là quỹ đất tái định cư chưa được phân bổ đồng đều, địa phương thừa, địa phương thiếu, cần có hướng dẫn thống nhất về phân bổ quỹ nền tái định cư trên toàn thành phố. Về trước mắt, ông yêu cầu đối với các dự án tái định cư thuộc công trình trọng điểm, lãnh đạo địa phương phải linh hoạt, không nhất thiết phải bố trí khu tái định cư trên địa bàn phường, xã của mình.

(Còn tiếp)

___________

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 15-12

Tin liên quan

Gấp rút giải ngân vốn đầu tư công

Gấp rút giải ngân vốn đầu tư công

Cần khắc phục các điểm nghẽn trong việc giải ngân vốn đầu tư công để kịp về đích năm 2025

TP HCM phấn đấu tăng trưởng 8,5%, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị tập trung đề xuất giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt 8,5% trong năm 2025

Giải ngân vốn đầu tư công của TP HCM: 3 Ban làm tốt, 7 Ban còn chậm

(NLĐO) - Dù tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP HCM hiện nay tương đương với bình quân chung của cả nước nhưng nhìn chung chưa đạt như kế hoạch đã đề ra

TP HCM đầu tư công nhiệm vụ đặc biệt Ráo riết giải ngân
