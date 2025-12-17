Ráo riết giải ngân vốn đầu tư công (*): Vượt qua trở ngại

TP HCM đặt mục tiêu đến ngày 31-1-2026 hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025.

Tinh thần "6 rõ"

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân, cả hệ thống chính trị, các đơn vị liên quan đang rất nỗ lực. Với vai trò của mình, Sở Tài chính TP HCM tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo triển khai giải pháp trọng tâm, từ tăng cường hiệu lực quản lý đầu tư công đến giải pháp cụ thể từng nhóm dự án, đặc biệt là dự án đầu tư công trọng điểm, dự án có kế hoạch giải ngân vốn lớn.

Sở Tài chính cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu sở, ban, ngành, UBND phường, xã, đặc khu cũng như chủ đầu tư. Theo đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công phải được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Các đơn vị phải theo dõi sát, quyết liệt triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, không để xảy ra tình trạng dự án chờ mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM - trong lần khảo sát dự án tuyến cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Ảnh: THANH THẢO

Bên cạnh đó, cơ chế phân công, phân cấp, giao trách nhiệm và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị phải rõ ràng, cụ thể, bảo đảm đúng tinh thần "6 rõ" - gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Toàn bộ hoạt động đầu tư công từ khâu chuẩn bị đầu tư, bố trí vốn, thẩm định, phê duyệt dự án đến giải phóng, bàn giao mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, thi công, nghiệm thu, thanh toán… đều phải được thực hiện khẩn trương, liên tục. Tuyệt đối không để đình trệ hay gián đoạn với lý do sắp xếp, tổ chức lại bộ máy.

Tăng trách nhiệm

Đối với các chủ đầu tư, ông Hoàng Vũ Thảnh, quyền Giám đốc Sở Tài chính TP HCM, cho biết Sở Tài chính yêu cầu khẩn trương huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp". Trong vòng 4 ngày làm việc kể từ khi có khối lượng hoàn thành, chủ đầu tư phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý, nghiệm thu và thanh toán, gửi Kho bạc Nhà nước, không để xảy ra tình trạng có khối lượng hoàn thành nhưng chưa được thanh toán.

Ông Hoàng Vũ Thảnh cũng cho biết sở đã tham mưu UBND TP HCM ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành chung trong quản lý và thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Các thông báo, công văn, chỉ thị được ban hành xuyên suốt từ đầu năm 2025 đến nay với mục tiêu kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.

Từ nguồn vốn đầu tư công, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đang đóng góp tích cực cho hệ thống giao thông TP HCM. Ảnh: NGỌC QUÝ

Một công tác quan trọng nữa, theo quyền Giám đốc Sở Tài chính, đó là tham mưu UBND TP HCM chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Kho bạc Nhà nước Khu vực II hằng quý tham mưu, đề xuất hình thức phê bình, khiển trách, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp. Cụ thể, nếu trong từng quý có tỉ lệ giải ngân thấp hơn mục tiêu chung của thành phố thì sẽ bị phê bình; nếu cả năm giải ngân thấp hơn tỉ lệ chung của thành phố hoặc có từ 2 quý trở lên không đạt mục tiêu thì bị kiểm điểm, khiển trách.

Sở Nội vụ chủ trì tham mưu đánh giá thi đua các đơn vị theo thang điểm, bình xét thi đua năm 2025 trên cơ sở kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sẽ được đề xuất khen thưởng, các đơn vị không đạt tỉ lệ giải ngân theo kế hoạch được giao thì bị trừ điểm thi đua.

Xử lý ngay điểm nghẽn

Ở góc độ đơn vị trực tiếp tham gia tháo gỡ một trong những điểm nghẽn lớn của giải ngân vốn đầu tư công là bồi thường, giải phóng mặt bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM Lê Anh Tú khẳng định công tác này rất quan trọng, là yếu tố tiên quyết, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án. Bởi, khi mặt bằng có sớm thì công tác xây dựng được triển khai sớm và ngược lại.

Nhận thức rõ điều này, thời gian dài vừa qua, TP HCM đã tập trung chỉ đạo và áp dụng nhiều giải pháp quyết liệt. Những dự án quan trọng quốc gia như đường Vành đai 3 TP HCM, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là minh chứng cho việc giải phóng mặt bằng được thực hiện rất nhanh, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

TP HCM định kỳ tổ chức giao ban đầu tư công. Kết quả sau mỗi cuộc giao ban là giải pháp phù hợp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bù đắp cho thời gian đã bị chậm ở các giai đoạn trước.

Ông Lê Anh Tú cho hay từ đầu tháng 10-2025, UBND TP HCM đã ban hành 3 quyết định thành lập 3 tổ công tác về giải ngân vốn đầu tư công, mỗi tổ do một phó chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng. Các tổ công tác trực tiếp đi thực địa, làm việc với chủ đầu tư và địa phương để gỡ khó theo phương châm "quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ", đặc biệt đối với các dự án trọng điểm như Quốc lộ 13, tuyến cao tốc TP HCM - Mộc Bài.

UBND TP HCM yêu cầu Đảng ủy các xã, phường, đặc khu thành lập ban chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để chỉ đạo toàn diện, huy động sự hỗ trợ của hệ thống chính trị trong tuyên truyền, vận động người dân.

"Thành phố cũng ban hành các văn bản hướng dẫn trình tự, phối hợp trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp cũng như văn bản tháo gỡ, hướng dẫn việc di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc các dự án đầu tư công" - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM thông tin thêm.

Dồn sức cho 34 dự án lớn Ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết Sở Tài chính tập trung theo sát tiến độ giải ngân của 34 dự án có kế hoạch giải ngân vốn lớn, với tổng số vốn dự kiến có thể giải ngân từ nay đến cuối năm khoảng 19.438 tỉ đồng, chiếm 16,2% tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao. Dự án đường Vành đai 2 TP HCM, đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng, chuẩn bị được khởi công vào ngày 19-12, nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: NGỌC QUÝ Đồng thời, thúc đẩy hoàn thành các thủ tục liên quan để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án có quy mô vốn bồi thường lớn còn phải giải ngân đến hết ngày 31-1-2026. Cụ thể như dự án thành phần 1 giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TP HCM đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn; dự án thành phần 1 giải phóng mặt bằng đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ; dự án thành phần 6 bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ; dự án kè hai bờ sông Dinh đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Nhà máy nước; dự án Tỉnh lộ 991 nối dài từ Quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải; nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bà Rịa - Châu Pha - Hắc Dịch (ĐT995B). Song song đó, thủ tục liên quan để khởi công dự án mới cũng được thúc đẩy, bao gồm dự án xây dựng tuyến Vành đai 2 TP HCM đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng; dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp và dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 15-12