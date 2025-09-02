Rạp phim TP HCM chật kín người dân xem trực tiếp lễ diễu binh mừng Quốc khánh

Xếp hàng từ tờ mờ sáng

Tại rạp Beta Cinemas Quang Trung (quận Gò Vấp), từ 5 giờ 30 sáng, hàng dài người dân đã kiên nhẫn xếp hàng trước sảnh. Trên tay ai cũng rực rỡ lá cờ đỏ sao vàng, nhiều gia đình đưa theo con nhỏ, bạn trẻ khoác áo in hình Tổ quốc… tất cả tạo nên bầu không khí Tết Độc lập giữa lòng đô thị sôi động.

Bà Trần Thị Huê (52 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành) chia sẻ: "Tôi háo hức đến mức cả đêm không ngủ được. Không khí sáng nay khiến tôi nhớ về ngày đất nước thống nhất. Dù không thể có mặt ở Quảng trường Ba Đình nhưng chúng tôi vẫn được sống trọn trong niềm tự hào dân tộc".

Những "tấm vé vàng"

Để có được một suất vào rạp xem truyền hình trực tiếp, nhiều người cho biết phải đăng ký từ sớm. Mỗi chiếc vé không chỉ đơn thuần là tấm giấy vào cửa mà còn là "tấm vé vàng" để sống trong bầu không khí thiêng liêng của ngày Quốc khánh.

Bà Võ Thị Hồng Phượng (40 tuổi, ngụ phường Thông Tây Hội) nói: "Cả gia đình tôi may mắn lắm mới có được vé. Chúng tôi coi đây là dịp đặc biệt để cùng nhau trải nghiệm không khí tự hào dân tộc."

Bạn trẻ Tạ Thị Vân Anh (phường Thủ Đức) ví von chiếc vé như "sự may mắn cuối cùng": "Thật sự khó tả, vừa bồi hồi vừa tự hào".

Sống động như đang ở Quảng trường Ba Đình

Khi hình ảnh đoàn quân tiến qua lễ đài Ba Đình hiện lên màn ảnh rộng, cả khán phòng lặng đi. Đúng thời khắc Quốc ca vang lên, hàng trăm khán giả đồng loạt đứng dậy, trang nghiêm đặt tay lên ngực và hát vang. Tiếng hát hòa cùng giai điệu hùng tráng, dội khắp không gian, khiến rạp phim như hóa thành Quảng trường Ba Đình thu nhỏ.

Khán phòng rạp phim đồng loạt đứng dậy, hát vang Quốc ca, hoà chung không khí thiêng liêng từ Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)

Không chỉ ở TP HCM, nhiều cụm rạp CGV, Beta Cinemas trên cả nước sáng nay cũng kín chỗ, tái hiện không khí lễ diễu binh ngay tại rạp, giúp khán giả khắp ba miền cùng hòa nhịp trong niềm tự hào và tinh thần yêu nước của ngày Quốc khánh.