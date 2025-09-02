HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Rạp phim TP HCM chật kín người dân xem trực tiếp lễ diễu binh mừng Quốc khánh

Ngọc Vân

(NLĐO) - Sáng 2-9, hàng ngàn người dân TP HCM đã đến các cụm rạp để theo dõi trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh từ Quảng trường Ba Đình

Xếp hàng từ tờ mờ sáng

Tại rạp Beta Cinemas Quang Trung (quận Gò Vấp), từ 5 giờ 30 sáng, hàng dài người dân đã kiên nhẫn xếp hàng trước sảnh. Trên tay ai cũng rực rỡ lá cờ đỏ sao vàng, nhiều gia đình đưa theo con nhỏ, bạn trẻ khoác áo in hình Tổ quốc… tất cả tạo nên bầu không khí Tết Độc lập giữa lòng đô thị sôi động.

Rạp phim TP HCM chật kín người dân xem trực tiếp lễ diễu binh mừng Quốc khánh - Ảnh 1.
Rạp phim TP HCM chật kín người dân xem trực tiếp lễ diễu binh mừng Quốc khánh - Ảnh 2.
Rạp phim TP HCM chật kín người dân xem trực tiếp lễ diễu binh mừng Quốc khánh - Ảnh 3.

Bà Trần Thị Huê (52 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành) chia sẻ: "Tôi háo hức đến mức cả đêm không ngủ được. Không khí sáng nay khiến tôi nhớ về ngày đất nước thống nhất. Dù không thể có mặt ở Quảng trường Ba Đình nhưng chúng tôi vẫn được sống trọn trong niềm tự hào dân tộc".

Những "tấm vé vàng"

Để có được một suất vào rạp xem truyền hình trực tiếp, nhiều người cho biết phải đăng ký từ sớm. Mỗi chiếc vé không chỉ đơn thuần là tấm giấy vào cửa mà còn là "tấm vé vàng" để sống trong bầu không khí thiêng liêng của ngày Quốc khánh.

Rạp phim TP HCM chật kín người dân xem trực tiếp lễ diễu binh mừng Quốc khánh - Ảnh 4.
Rạp phim TP HCM chật kín người dân xem trực tiếp lễ diễu binh mừng Quốc khánh - Ảnh 5.
Rạp phim TP HCM chật kín người dân xem trực tiếp lễ diễu binh mừng Quốc khánh - Ảnh 6.
Rạp phim TP HCM chật kín người dân xem trực tiếp lễ diễu binh mừng Quốc khánh - Ảnh 7.

Bà Võ Thị Hồng Phượng (40 tuổi, ngụ phường Thông Tây Hội) nói: "Cả gia đình tôi may mắn lắm mới có được vé. Chúng tôi coi đây là dịp đặc biệt để cùng nhau trải nghiệm không khí tự hào dân tộc."

Bạn trẻ Tạ Thị Vân Anh (phường Thủ Đức) ví von chiếc vé như "sự may mắn cuối cùng": "Thật sự khó tả, vừa bồi hồi vừa tự hào".

Sống động như đang ở Quảng trường Ba Đình

Khi hình ảnh đoàn quân tiến qua lễ đài Ba Đình hiện lên màn ảnh rộng, cả khán phòng lặng đi. Đúng thời khắc Quốc ca vang lên, hàng trăm khán giả đồng loạt đứng dậy, trang nghiêm đặt tay lên ngực và hát vang. Tiếng hát hòa cùng giai điệu hùng tráng, dội khắp không gian, khiến rạp phim như hóa thành Quảng trường Ba Đình thu nhỏ.

Rạp phim TP HCM chật kín người dân xem trực tiếp lễ diễu binh mừng Quốc khánh - Ảnh 8.
Rạp phim TP HCM chật kín người dân xem trực tiếp lễ diễu binh mừng Quốc khánh - Ảnh 9.

Khán phòng rạp phim đồng loạt đứng dậy, hát vang Quốc ca, hoà chung không khí thiêng liêng từ Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)

Không chỉ ở TP HCM, nhiều cụm rạp CGV, Beta Cinemas trên cả nước sáng nay cũng kín chỗ, tái hiện không khí lễ diễu binh ngay tại rạp, giúp khán giả khắp ba miền cùng hòa nhịp trong niềm tự hào và tinh thần yêu nước của ngày Quốc khánh.

Tin liên quan

Triệu trái tim chung nhịp đập

Triệu trái tim chung nhịp đập

Khí thế hào hùng, niềm tự hào dân tộc lan tỏa đến muôn triệu trái tim trong dịp Tết Độc lập

Hành trình vẻ vang

Lịch sử dân tộc Việt Nam là một bản trường ca vĩ đại được dệt nên từ hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước

Rộn ràng ngày hội non sông

Niềm vui, niềm tin và khát vọng vươn lên đang lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm động lực để toàn dân tộc vững bước tiến lên

Quốc Khánh rạp phim TP HCM diễu binh diễu hành
