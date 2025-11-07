Đường vành đai 1.500 tỉ tại Đà Nẵng tiếp tục sạt lở

Trưa 7-11, theo ghi nhận của PV, khu vực sạt lở nằm trên tuyến vành đai phía Tây Đà Nẵng thuộc thôn Hòa Thọ, xã Hòa Vang, đoạn tại Km5+570 - Km6+410 (hướng từ Quốc lộ 14B về Khu công nghệ thông tin).

CLIP: Đường vành đai phía Tây Đà Nẵng tiếp tục sạt lở

Nơi đây từng nhiều lần sạt trượt đất. Nhà thầu thi công đã kè bằng rọ đá trên một đoạn khá dài hàng trăm mét.

Tuy nhiên, ở phía trên đồi, nhiều chỗ đất đã nứt toác và chực chờ đổ xuống.

Sau các đợt mưa kéo dài những ngày qua, đoạn ta luy dương này tiếp tục xảy ra sạt lở, tràn đất đá xuống khiến đoạn đường bị tắc, một đoạn kè bằng rọ đá cũng bị nghiêng do đất đá trên đồi đổ xuống quá nhiều.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo cho người và phương tiện, phân luồng để phương tiện tránh đoạn sạt lở.

Đất đá tràn xuống mặt đường vành đai phía Tâ, TP Đà Nẵng

Quả đồi bị sạt lở, cây trơ gốc

Sáng 7-11, dù Đà Nẵng đã ngớt mưa nhưng nước từ trong các khe nứt vẫn rỉ xuống mặt đường

Đất đá xô lệch bờ kè bằng rọ đá tại khu vực sạt lở

Đá rơi vãi xuống đường

Trước đó, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông Đà Nẵng - chủ đầu tư dự án, đã phân luồng giao thông, yêu cầu nhà thầu hót dọn đất đá sạt lở xuống tuyến

Đường vành đai phía Tây Đà Nẵng có tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỉ đồng, từ khi bàn giao, trên tuyến thường hay xảy ra tình trạng sạt lở đất đá

Trao đổi với PV Báo Người Lao Động, lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng – chủ đầu tư dự án, cho biết về cơ bản, các điểm sạt lở cũ tại địa phận xã Hòa Phú cũ (nay là xã Hòa Tiến) vẫn ổn định.

Tuy nhiên, tại một số vị trí chưa kịp làm rọ đá để làm ta luy thì có xuất hiện đất đá tràn xuống mặt đường.

Ngay khi xảy ra sạt lở, đơn vị đã chỉ đạo nhà thầu lập tức dọn dẹp, phân luồng giao thông từ trước để đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại khu vực.

Trước đó, mưa lớn cũng khiến một đoạn kè tại khu vực đường vành đai phía tây TP Đà Nẵng bị sạt lở, bùn đất ùn ùn đổ xuống đường. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng đã lắp đặt camera để theo dõi sạt lở trên các khu vực này.