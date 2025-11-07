Đường vành đai 1.500 tỉ tại Đà Nẵng tiếp tục sạt lở

Trưa 7-11, theo ghi nhận của PV, khu vực sạt lở nằm trên tuyến vành đai phía Tây Đà Nẵng thuộc thôn Hòa Thọ, xã Hòa Vang, đoạn tại Km5+570 - Km6+410 (hướng từ Quốc lộ 14B về Khu công nghệ thông tin).
CLIP: Đường vành đai phía Tây Đà Nẵng tiếp tục sạt lở
Nơi đây từng nhiều lần sạt trượt đất. Nhà thầu thi công đã kè bằng rọ đá trên một đoạn khá dài hàng trăm mét.
Tuy nhiên, ở phía trên đồi, nhiều chỗ đất đã nứt toác và chực chờ đổ xuống.
Sau các đợt mưa kéo dài những ngày qua, đoạn ta luy dương này tiếp tục xảy ra sạt lở, tràn đất đá xuống khiến đoạn đường bị tắc, một đoạn kè bằng rọ đá cũng bị nghiêng do đất đá trên đồi đổ xuống quá nhiều.
Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo cho người và phương tiện, phân luồng để phương tiện tránh đoạn sạt lở.
Trao đổi với PV Báo Người Lao Động, lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng – chủ đầu tư dự án, cho biết về cơ bản, các điểm sạt lở cũ tại địa phận xã Hòa Phú cũ (nay là xã Hòa Tiến) vẫn ổn định.
Tuy nhiên, tại một số vị trí chưa kịp làm rọ đá để làm ta luy thì có xuất hiện đất đá tràn xuống mặt đường.
Ngay khi xảy ra sạt lở, đơn vị đã chỉ đạo nhà thầu lập tức dọn dẹp, phân luồng giao thông từ trước để đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại khu vực.
Trước đó, mưa lớn cũng khiến một đoạn kè tại khu vực đường vành đai phía tây TP Đà Nẵng bị sạt lở, bùn đất ùn ùn đổ xuống đường. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng đã lắp đặt camera để theo dõi sạt lở trên các khu vực này.
Đường vành đai phía tây Đà Nẵng được thông xe vào ngày 13-5-2024, có chiều dài 19,2km, điểm đầu giao với Quốc lộ 14B, điểm cuối nối tiếp vào trục đường chính Khu Công nghệ thông tin tập trung.
Đường vành đai này hoàn thành đã khớp nối hệ thống đường vành đai bao quanh thành phố, tiếp nối với đường vành đai phía nam; kết nối mạng lưới giao thông các tuyến Quốc lộ 14B, Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh và hệ thống đường trục ngang của Đà Nẵng, mở ra những động lực mới phát triển khu vực phía tây Đà Nẵng.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng.
