Thời sự

Rau xanh tại TPHCM tăng giá 10-30%, nguồn cung từ Lâm Đồng và miền Tây giảm

PHAN ANH

(NLĐO)- Trước tình hình trên, Sở Công Thương TP HCM đang triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung và ổn định giá cả mặt hàng rau xanh trong thời gian tới

Chiều 20-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại cuộc họp, ông Ngô Hồng Y, Phó Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TPHCM, đã thông tin tình hình nông sản trên địa bàn.

Giá rau xanh tăng 10%-30% do mưa, lũ

Ông cho biết trong giai đoạn cuối năm, nhu cầu rau, củ, quả tại TPHCM tăng dần theo chu kỳ mùa vụ và phục vụ Tết. Hiện nay, nguồn cung chủ lực của thành phố vẫn đến từ tỉnh Lâm Đồng, các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng là vùng cung ứng lớn nhất cho TPHCM đối với nhóm rau, củ, quả ôn đới và rau an toàn, chiếm tỉ trọng rất lớn trong chuỗi cung ứng của thành phố (khoảng 60%-70% sản lượng).

Còn các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cung ứng chủ yếu rau màu ngắn ngày, củ quả nhiệt đới, bầu bí, dưa leo, cùng với trái cây phục vụ tiêu dùng hàng ngày (khoảng 20%-30%). Ngoài ra, nguồn bổ sung đến từ các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và một phần nhỏ từ nhập khẩu với khoảng 10%-20%.

TPHCM có nguy cơ thiếu rau củ do sạt lở và mưa - Ảnh 1.

Ông Ngô Hồng Y, Phó Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TPHCM, cho biết giá rau xanh đã tăng 10%-30% tại các chợ truyền thống; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Theo ông Ngô Hồng Y, qua tổng hợp theo dõi lượng nông sản cung ứng thị trường TP HCM thông qua 3 chợ đầu mối đạt bình quân 6.500-7.500 tấn/ngày, Trong đó, lượng rau củ duy trì mức 3.500–3.900 tấn/ngày.

"Tại chợ đầu mối và hệ thống phân phối nguồn hàng vẫn đang bảo đảm, nhưng một số chủng loại từ Lâm Đồng và một số tỉnh miền Tây đã giảm do thời tiết bất lợi" – ông Ngô Hồng Y thông tin.

Ông cho hay trong thời gian gần đây, nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp lớn (tỉnh Lâm Đồng và Đồng bằng sông Cửu Long) xảy ra mưa lớn kéo dài, sạt lở, ngập úng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng cung ứng và giá cả. Giá bán lẻ đối với rau ăn lá, xà lách, cải, cà chua, dưa leo... đã biến động cục bộ tăng từ 10%-30% tại các chợ truyền thống.

Xử nghiêm hàng vi găm hàng, tăng giá bất hợp lý

Ông Ngô Hồng Y cho biết Sở Công Thương đang triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung và ổn định giá cả trong thời gian tới.

Theo đó, Sở chủ động theo dõi tình hình và điều phối nguồn hàng thay thế. Đơn vị tiếp tục theo dõi, phối hợp với tỉnh Lâm Đồng, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tình hình khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian qua.

Đồng thời phối hợp với các hệ thống phân phối, nhà cung ứng lớn trên địa bàn chủ động trong tìm kiếm, đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường nhập hàng từ các vùng, tỉnh ít bị ảnh hưởng mưa bão trong thời gian qua như Đồng Nai... để bù đắp thiếu hụt rau xanh.

Khuyến khích nhập khẩu bổ sung các loại rau củ có thể bảo quản lâu từ các nguồn uy tín nhằm đảm bảo khả năng cung ứng cho người dân thành phố.

Sở tiếp tục triển khai Chương trình Bình ổn thị trường. Cùng với đó chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường giám sát giá niêm yết đặc biệt các chợ đầu mối, xử lý nghiêm hành vi găm hàng, tăng giá bất hợp lý lợi dụng thiên tai.

Tin liên quan

Rau xanh tăng chóng mặt ở chợ bán lẻ, nhiều bà nội trợ thở dài

Rau xanh tăng chóng mặt ở chợ bán lẻ, nhiều bà nội trợ thở dài

(NLĐO) – Số lượng rau củ về chợ đầu mối tại TP HCM ngày 15-11 đã ổn định hơn, nhiều mặt hàng bán chậm nên giá giảm đáng kể nhưng ở các chợ lẻ lại rất khác

Giá nông thủy sản miền Tây: Rau xanh tăng giá vùn vụt

(NLĐO) - Nhiều vùng trồng rau ở miền Tây bị ngập úng do triều cường và mưa lớn kéo dài, khiến nguồn cung giảm mạnh.

Bà nội trợ giật mình với giá rau xanh tăng gấp 3 lần, rau muống, rau cải tới 25.000 đồng/mớ

(NLĐO) - Mặt hàng rau xanh ở miền Bắc những ngày này tăng giá gấp 2-3 lần khiến bà nội trợ không khỏi giật mình.

