Real Madrid trả giá đắt cho tấm vé vòng 1/8 Champions League

Real Madrid đã đạt được mục tiêu đề ra với tấm vé vào vòng 16 đội Champions League 2025-2026. Có điều, chiến thắng của họ trước Benfica hôm 26-2 (giờ Hà Nội) bị phủ bóng bởi chấn thương đáng lo ngại của trung vệ Raul Asencio.

Tình huống xảy ra ở hiệp 2 tại thánh địa Bernabeu khi tỉ số đôi bên đang hoà 1-1. Khi đó, trung vệ Raul Asencio trong nỗ lực bật cao tranh chấp đã va chạm trực diện với đồng đội là tiền vệ Eduardo Camavinga.

Cú va chạm mạnh khiến cả 2 cầu thủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cùng ngã mạnh xuống sân và nằm sân đau đớn.

Trung vệ Raul Asencio (phải) va chạm mạnh với đồng đội Eduardo Camavinga (trái) khiến cả 2 ngã xuống sân trong đau đớn.

Ngôi sao của Real Madrid sau khi được chăm sóc y tế khẩn cấp đã phải rời sân bằng cáng.

Nếu như Camavinga vẫn có thể tự rời sân thì Asencio lại nằm sân trong đau đớn và phải nhận sự chăm sóc khẩn cấp từ đội ngũ y tế.

Cầu thủ người Tây Ban Nha được cố định cổ bằng nẹp trước khi được đưa ra ngoài bằng cáng trong tiếng vỗ tay của khán giả sân Bernabeu ở phút 77.

Sau đó, trung vệ David Alaba vào sân thay Asencio, còn Camavinga cũng được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Franco Mastantuono.

Về diễn biến chuyên môn, đội khách Benfica vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Rafa Silva ở phút 14. Tuy nhiên, lợi thế của đội khách không duy trì được lâu khi tiền vệ Aurelien Tchouameni nhanh chóng gỡ hòa cho Real Madrid chỉ sau 2 phút đó.

Thế trận giằng co kéo dài cho đến phút 80 khi tiền đạo Vinicius Junior tỏa sáng với bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ sân Bernabeu. Chung cuộc Los Blancos vào vòng 1/8 Champions League với tổng tỉ số 3-1 sau 2 lượt trận play-off.

Vinicius Jr thực hiện màn ăn mừng tương tự như tuần trước và sau đó dẫn tới tranh cãi về phân biệt chủng tộc. Ảnh: TNT SPORTS

Trận đấu cũng nối dài dư âm căng thẳng từ lượt đi khi Vinicius Jr từng tố cáo cầu thủ Gianluca Prestianni của Benfica có hành vi phân biệt chủng tộc.

Sự việc khiến trận đấu khi đó bị gián đoạn khoảng 10 phút theo quy trình chống phân biệt chủng tộc của UEFA. Cầu thủ Prestianni phủ nhận cáo buộc nhưng vẫn bị đình chỉ tạm thời ở trận này và có thể đối mặt án phạt nặng nếu bị kết luận vi phạm.

Ngoài ra, HLV Jose Mourinho của Benfica cũng không thể chỉ đạo trực tiếp do án treo giò từ trận lượt đi.