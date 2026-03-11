HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Man City tự tin tái chinh phục sân Bernabeu

Đ.Linh

Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Man City là tâm điểm của cả vòng 1/8 Champions League khi đôi bên chạm trán trận lượt đi lúc 3 giờ ngày 12-3 tại sân Bernabeu.

Real Madrid hướng tới mục tiêu giành chức vô địch thứ 16 nhưng hành trình của họ tại Champions League mùa này không hề suôn sẻ. "Los Blancos" chỉ xếp thứ 9 ở giai đoạn đấu bảng và phải đi tranh suất play-off để góp mặt tại vòng 1/8. Dù vậy, thầy trò HLV Alvaro Arbeloa vẫn xuất sắc vượt qua Benfica với tổng tỉ số 3-1 để kéo dài thành tích 23 mùa liên tiếp góp mặt ở vòng 16 đội.

Trắng tay ở Siêu cúp Tây Ban Nha rồi bị loại sớm ở Cúp Nhà vua, Real Madrid cũng thể hiện bộ mặt khá thất thường tại La Liga, từ chỗ dẫn đầu đến việc rớt lại phía sau đại kình địch Barcelona chỉ trong vài tuần lễ. Champions League giờ là niềm hy vọng cuối cùng của "Kền kền trắng" ở mùa giải có quá nhiều biến động.

Man City tự tin tái chinh phục sân Bernabeu - Ảnh 1.

Real Madrid (phải) khó đòi được món nợ vòng bảng trước Man City. (Ảnh: UEFA)

Real Madrid tổn thất đáng kể về lực lượng trước thềm trận cầu quan trọng nhất của mùa giải khi thiếu vắng các cầu thủ chủ chốt như Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, Eder Militao…

Bernabeu cũng là điểm tựa tinh thần quan trọng, nơi chứng kiến Real Madrid thắng 4/5 trận Champions League mùa này. Niềm hy vọng lớn nhất của Real có lẽ là Vinicius Jr, người đã có 7 bàn trong 10 lần đối đầu Man "xanh". Hiện đang có thông tin điểm đến sắp tới của ngôi sao người Brazil có thể là sân Etihad khi quá trình thương thảo hợp đồng mới giữa anh và Real Madrid đang gặp trắc trở.

Trong khi đó, Man City hành quân đến Madrid với vị thế thuận lợi hơn nhờ giành vé vào thẳng vòng knock-out, lại là đội duy nhất thắng Real 2-1 ngay tại "thánh địa" Bernabeu nhờ các pha lập công của Erling Haaland và Nico O'Reilly. Phong độ của Man City khá ổn định với thành tích bất bại 11 chuyến xuất quân gần nhất, bao gồm việc lọt vào chung kết League Cup, đoạt vé vào tứ kết FA Cup.

Ở trận đấu Champions League thứ 190 trong sự nghiệp huấn luyện, ngang bằng với kỷ lục của Sir Alex Ferguson, không ai nghi ngờ gì về quyết tâm giành chiến thắng của Pep Guardiola để tạo lợi thế trước trận lượt về vào tuần tới tại Etihad.

Với đội hình gần như mạnh nhất và phong độ vượt trội, Man City hoàn toàn đủ sức chinh phục sân Bernabeu một lần nữa.

Loạt trận rạng sáng 12-3:

0 giờ 45 phút: Bayer Leverkusen - Arsenal.

3 giờ: Bodo/Glimt - Sporting; PSG - Chelsea.


