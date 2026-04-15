Real Madrid thiệt quân trước thử thách lớn tại Allianz Arena

"Phao cứu sinh" cuối cùng

Áp lực đang đè nặng lên thầy trò HLV Alvaro Arbeloa. Trong bối cảnh chức vô địch La Liga gần như nằm ngoài tầm với, Champions League đã trở thành "phao cứu sinh" cuối cùng. Tuy nhiên, cú sẩy chân ngay tại Bernabeu giữa tuần trước đẩy Real Madrid vào tình thế vô cùng khó khăn.

Mbappe sẵn sàng ra sân sau chấn thương nhẹ ở trận gặp Girona

Tin tốt cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha là Kylian Mbappe có thể ra sân dù trước đó gặp chấn thương nhẹ và phải bỏ dở buổi tập đầu tuần này. Jude Bellingham và Eder Militao cũng hoàn toàn hồi phục và sẵn sàng góp mặt trong đội hình xuất phát.

Dù vậy, HLV Alvaro Arbeloa sẽ không có sự phục vụ của Raul Asencio, Aurelien Tchouameni và Thibaut Courtois. Tiền vệ người Pháp bị treo giò vì án tích lũy thẻ vàng, còn Asencio và Courtois đang đối diện một số vấn đề sức khỏe.

Với sự trở lại của Militao và phong độ hiện tại của Antonio Rudiger và Dean Huijsen, việc trung vệ 23 tuổi vắng mặt không phải vấn đề quá lớn.

Trong khi đó, tiền vệ trẻ Thiago Pitarch khó có thể thay thế vai trò của Tchouameni ở tuyến giữa.

Tại khung gỗ, Andriy Lunin chưa mang lại sự chắc chắn cần thiết như thủ thành số 1 của Real Madrid là Courtois.

Chỉ thua 2 trận trên mọi đấu trường

Ngược lại, "Hùm xám" đang cho thấy phong độ ổn định đáng kinh ngạc. Tính đến hiện tại, đoàn quân HLV Vincent Kompany chỉ để thua 2 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Tchouameni vắng mặt ở trận tái đấu Bayern Munich vì án treo giò

Hàng công Bayern với sự dẫn dắt của Harry Kane vừa phá kỷ lục về số bàn thắng được ghi trong một mùa giải kéo dài suốt 54 năm tại Bundesliga. Đáng chú ý, ở trận thắng St. Pauli 5-0 mới đây, một số cầu thủ dự bị như Nicolas Jackson hay Raphael Guerreiro đã chơi tốt trong ngày HLV Vincent Kompany xoay tua nhân sự nhằm giữ sức cho trận tứ kết lượt về Champions League.

Không thể phủ nhận, Real Madrid sở hữu DNA của nhà vô địch châu Âu với 15 lần đăng quang Cúp C1/Champions League.

Thế nhưng, họ chỉ từng 1 lần lội ngược dòng sau khi thua trận lượt đi trên sân nhà vào mùa giải 1970-1971.

Còn Bayern Munich đã tiến vào vòng tiếp theo trong 30 trên 31 lần họ thắng lượt đi trên sân khách.

Real Madrid (phải) sẽ dồn toàn lực vào đấu trường Champions League

Đối đầu hàng công ghi trung bình 3,6 bàn/trận ở Bundesliga mùa này của Bayern Munich, "Los Blancos" cần đứng vững trước khi nghĩ đến chuyện đánh bại thủ môn Manuel Neuer.



