HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Real Madrid thiệt quân trước thử thách lớn tại Allianz Arena

Hoàng Hiệp - Ảnh: AS

(NLĐO) - Chạm trán Bayern Munich ngay tại Allianz Arena là thử thách lớn cho tham vọng lội ngược dòng của Real Madrid.

"Phao cứu sinh" cuối cùng

Áp lực đang đè nặng lên thầy trò HLV Alvaro Arbeloa. Trong bối cảnh chức vô địch La Liga gần như nằm ngoài tầm với, Champions League đã trở thành "phao cứu sinh" cuối cùng. Tuy nhiên, cú sẩy chân ngay tại Bernabeu giữa tuần trước đẩy Real Madrid vào tình thế vô cùng khó khăn.

Real Madrid thiệt quân trước thử thách lớn tại Allianz Arena - Ảnh 1.

Mbappe sẵn sàng ra sân sau chấn thương nhẹ ở trận gặp Girona

Tin tốt cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha là Kylian Mbappe có thể ra sân dù trước đó gặp chấn thương nhẹ và phải bỏ dở buổi tập đầu tuần này. Jude Bellingham và Eder Militao cũng hoàn toàn hồi phục và sẵn sàng góp mặt trong đội hình xuất phát.

Dù vậy, HLV Alvaro Arbeloa sẽ không có sự phục vụ của Raul Asencio, Aurelien Tchouameni và Thibaut Courtois. Tiền vệ người Pháp bị treo giò vì án tích lũy thẻ vàng, còn Asencio và Courtois đang đối diện một số vấn đề sức khỏe. 

Với sự trở lại của Militao và phong độ hiện tại của Antonio Rudiger và Dean Huijsen, việc trung vệ 23 tuổi vắng mặt không phải vấn đề quá lớn.

Trong khi đó, tiền vệ trẻ Thiago Pitarch khó có thể thay thế vai trò của Tchouameni ở tuyến giữa. 

Tại khung gỗ, Andriy Lunin chưa mang lại sự chắc chắn cần thiết như thủ thành số 1 của Real Madrid là Courtois.

Chỉ thua 2 trận trên mọi đấu trường

Ngược lại, "Hùm xám" đang cho thấy phong độ ổn định đáng kinh ngạc. Tính đến hiện tại, đoàn quân HLV Vincent Kompany chỉ để thua 2 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Real Madrid thiệt quân trước thử thách lớn tại Allianz Arena - Ảnh 2.

Tchouameni vắng mặt ở trận tái đấu Bayern Munich vì án treo giò

Hàng công Bayern với sự dẫn dắt của Harry Kane vừa phá kỷ lục về số bàn thắng được ghi trong một mùa giải kéo dài suốt 54 năm tại Bundesliga. Đáng chú ý, ở trận thắng St. Pauli 5-0 mới đây, một số cầu thủ dự bị như Nicolas Jackson hay Raphael Guerreiro đã chơi tốt trong ngày HLV Vincent Kompany xoay tua nhân sự nhằm giữ sức cho trận tứ kết lượt về Champions League.

TIN LIÊN QUAN

Không thể phủ nhận, Real Madrid sở hữu DNA của nhà vô địch châu Âu với 15 lần đăng quang Cúp C1/Champions League. 

Thế nhưng, họ chỉ từng 1 lần lội ngược dòng sau khi thua trận lượt đi trên sân nhà vào mùa giải 1970-1971. 

Còn Bayern Munich đã tiến vào vòng tiếp theo trong 30 trên 31 lần họ thắng lượt đi trên sân khách.

Real Madrid thiệt quân trước thử thách lớn tại Allianz Arena - Ảnh 3.

Real Madrid (phải) sẽ dồn toàn lực vào đấu trường Champions League

Đối đầu hàng công ghi trung bình 3,6 bàn/trận ở Bundesliga mùa này của Bayern Munich, "Los Blancos" cần đứng vững trước khi nghĩ đến chuyện đánh bại thủ môn Manuel Neuer.


Champions League Bayern Munich HLV Vincent Kompany Allianz Arena Real Madrid HLV Alvaro Arbeloa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo