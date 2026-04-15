Thể thao

Xem Real Madrid thể hiện bản lĩnh "vua đấu cúp"

ĐÔNG LINH

Thất bại 1-2 trận lượt đi ngay tại "thánh địa" Bernabeu đẩy Real Madrid vào tình thế vô cùng nguy khốn

Real Madrid đối mặt bài toán nan giải ở trận lượt về tứ kết Champions League trên đất Đức (2 giờ ngày 16-4) sau khi bị Bayern Munich đánh bại cách đây một tuần.

Cỗ máy hủy diệt

Lịch sử Champions League đã chứng minh rằng càng bị dồn vào chân tường, đội bóng Hoàng gia càng thể hiện sự nguy hiểm lẫn phong thái của "vua đấu cúp". Real Madrid đã nhiều lần tạo nên những cuộc lội ngược dòng không tưởng, biến điều không thể thành có thể nhưng lần này, phép mầu liệu có còn được tái hiện tại Allianz Arena?

Cuộc chiến ở Allianz Arena hứa hẹn sẽ là bữa đại tiệc tấn công giữa 2 ứng viên hàng đầu (Ảnh: GET AI)

Bayern Munich đang nắm trong tay lợi thế cực lớn với chiến thắng thuyết phục 2-1 ở lượt đi. Không chỉ vậy, đại diện Bundesliga còn sở hữu phong độ sân nhà cực kỳ ấn tượng. Allianz Arena mùa này gần như là pháo đài bất khả xâm phạm, nơi Bayern Munich thường xuyên áp đặt thế trận với cường độ cao và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh.

Sự bùng nổ của hàng công, với mũi tấn công chủ lực Harry Kane cùng các vệ tinh đang thi đấu cực hay như Michael Olise, Luis Diaz và Serge Gnabry, đã và đang biến Bayern Munich thành cỗ máy hủy diệt trên mọi đấu trường. "Hùm xám Bavaria" càng thi đấu hay thì nhiệm vụ của Real Madrid càng trở nên hết sức khó khăn.

Bản năng săn bàn

Trong quá khứ, Real Madrid chưa bao giờ hành quân tới Munich với tâm thế của kẻ yếu. Hơn một thập kỷ qua, họ thường xuyên rời sân Allianz Arena với kết quả tích cực. Những chiến thắng vang dội trong quá khứ không chỉ mang ý nghĩa thống kê mà còn tạo nên niềm tin rằng đây là nơi Real Madrid có thể viết tiếp những đêm châu Âu huyền thoại.

Niềm hy vọng của "Kền kền trắng" dồn lên vai Kylian Mbappé và Vinicius Junior, 2 chân sút chủ lực đồng thời cũng là 2 nhân tố đủ sức tạo đột biến, xoay chuyển mọi cục diện. Vinicius từ lâu đã chứng minh anh là "hung thần" của Bayern Munich. Tốc độ, kỹ thuật và sự táo bạo trong các tình huống "một đối một" giúp cầu thủ người Brazil luôn là mối đe dọa thường trực.

Nếu Vinicius là nguồn cảm hứng thì Mbappé là lời giải cho bài toán hiệu quả. Tiền đạo người Pháp bước vào trận đấu với không ít áp lực sau những chỉ trích gần đây. Nhưng Champions League chính là sân khấu mà Mbappé thường xuyên tỏa sáng. Khả năng bứt tốc, dứt điểm lạnh lùng và bản năng săn bàn khiến anh trở thành vũ khí tối thượng trong những trận cầu lớn.

Sự kết hợp giữa Vinicius và Mbappé mang đến cho Real Madrid thứ mà không nhiều đội bóng sở hữu: tốc độ và tính sát thương ở mức tối đa. Chỉ cần một khoảnh khắc sơ hở của Bayern Munich, bộ đôi này hoàn toàn có thể trừng phạt đối thủ, như cách Mbappé làm tung lưới Neuer ở lượt đi hồi tuần trước. Trong bối cảnh Real Madrid cần ít nhất một chiến thắng, thậm chí là nhiều hơn một bàn, vai trò của cặp "song sát" càng trở nên quan trọng.

Champions League chưa bao giờ là sân chơi của phép tính cộng trừ đơn thuần. Đó là nơi bản lĩnh, kinh nghiệm và niềm tin tạo nên khác biệt. Real Madrid có thể không hoàn hảo nhưng họ sở hữu thứ "DNA vô địch châu Âu" đã được kiểm chứng qua hàng thập kỷ, xuyên suốt chiều dài Cúp C1/Champions League.

Trong một đêm mà mọi áp lực dồn lên vai, câu hỏi không phải là Real Madrid có đủ sức vượt qua Bayern hay không, mà là liệu họ có thể một lần nữa đánh thức bản năng của "vua đấu cúp". 

"Nếu Mbappé cùng Vinicius lại tìm được tiếng nói chung, Allianz Arena hoàn toàn có thể trở thành sân khấu cho một chương mới trong lịch sử những cuộc ngược dòng kinh điển của Real Madrid.

Dàn sao Bayern Munich bùng nổ, hạ Real Madrid tại Bernabeu

Dàn sao Bayern Munich bùng nổ, hạ Real Madrid tại Bernabeu

(NLĐO) – Pha lập công đẹp mắt của Kylian Mbappe không thể giúp Real Madrid tránh được thất bại 1-2 trước Bayern Munich ở tứ kết lượt đi Champions League.

Real Madrid lún sâu trong khủng hoảng

Bayern Munich giành chiến thắng thuyết phục trước Real Madrid ngay tại "thánh địa" Bernabeu, chấm dứt 14 năm nhạt nhòa ở những lần đối đầu cùng "Kền kền trắng".

