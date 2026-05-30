Lao động

Rèn nghề cho đoàn viên, người lao động

Tin-ảnh: MAI CHI

(NLĐO) - Hội thi vừa tạo môi trường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm vừa góp phần nâng cao chuyên môn, kỹ năng nghề cho người lao động

Ngày 30-5, tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, Công đoàn các phường Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Tân Bình, Tân Sơn, Tân Sơn Hòa đã phối hợp cùng Công đoàn Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng tổ chức Hội thi Bàn tay vàng "Kế toán giỏi" năm 2026.

Hội thi là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ, đồng thời nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua "Ôn luyện tay nghề – thi thợ giỏi" trong đội ngũ đoàn viên, người lao động đang đảm nhận công việc kế toán tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn các phương.

Rèn nghề cho đoàn viên, lao động - Ảnh 1.
Rèn nghề cho đoàn viên, lao động - Ảnh 2.

Các thi sinh làm bài thi tại Hội thi Bàn tay vàng "Kế toán giỏi" năm 2026

Qua đó, tạo môi trường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các thí sinh và góp phần nâng cao chuyên môn, kỹ năng nghề cho người lao động.

Hội thi thu hút hơn 60 thí sinh đến từ các Công đoàn cơ sở tham dự. Các thí sinh dự thi sẽ phải trải qua phần thi lý thuyết (trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm kế toán chuyên sâu trong 90 phút) và phần thi thực hành trên máy tính xử lý các tình huống nghiệp vụ thực tế.

Thi đua rèn nghề, khơi nguồn sáng tạo trong công nhân

Thi đua rèn nghề, khơi nguồn sáng tạo trong công nhân

(NLĐO) - Năm 2026, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” được Công đoàn HANDICO triển khai sâu rộng tới 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Rèn nghề cho đoàn viên

Hội thi "Tin học văn phòng giỏi" do LĐLĐ huyện Hóc Môn, TP HCM tổ chức đã diễn ra ngày 15-10 tại Trường Trung cấp Bách Nghệ.

Rèn nghề cho thợ da giày

UBND quận 4, TP HCM và LĐLĐ quận sáng 26-9 đã phối hợp tổ chức Hội thi "Thợ giỏi ngành da giày" năm 2024.

người lao động công đoàn Tháng Công nhân hội thi kỹ năng nghề rèn nghề
