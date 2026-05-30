Rèn nghề cho đoàn viên, người lao động

Ngày 30-5, tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, Công đoàn các phường Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Tân Bình, Tân Sơn, Tân Sơn Hòa đã phối hợp cùng Công đoàn Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng tổ chức Hội thi Bàn tay vàng "Kế toán giỏi" năm 2026.

Hội thi là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ, đồng thời nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua "Ôn luyện tay nghề – thi thợ giỏi" trong đội ngũ đoàn viên, người lao động đang đảm nhận công việc kế toán tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn các phương.

Các thi sinh làm bài thi tại Hội thi Bàn tay vàng "Kế toán giỏi" năm 2026

Qua đó, tạo môi trường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các thí sinh và góp phần nâng cao chuyên môn, kỹ năng nghề cho người lao động.

Hội thi thu hút hơn 60 thí sinh đến từ các Công đoàn cơ sở tham dự. Các thí sinh dự thi sẽ phải trải qua phần thi lý thuyết (trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm kế toán chuyên sâu trong 90 phút) và phần thi thực hành trên máy tính xử lý các tình huống nghiệp vụ thực tế.