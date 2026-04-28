Lao động

Đẩy mạnh chăm lo cho đoàn viên – lao động trong Tháng Công nhân

Huỳnh Như

(NLĐO) - Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18, Công đoàn phường An Đông triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nâng cao đời sống đoàn viên - lao động

Ngày 28-4, Công đoàn phường An Đông (TP HCM) tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, mở đầu chuỗi hoạt động chăm lo, đồng hành cùng đoàn viên - lao động.

Đẩy mạnh chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho đoàn viên – lao động trong Tháng Công nhân - Ảnh 1.

Công đoàn phường An Đông phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên - lao động

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Bích Hồng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông, Chủ tịch Công đoàn phường, nhấn mạnh Tháng Công nhân năm nay không chỉ là đợt cao điểm chăm lo mà còn là dịp để tổ chức Công đoàn đổi mới cách tiếp cận, ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là trong công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số.

“Các hoạt động được thiết kế theo hướng ‘trúng và đúng’ nhu cầu của người lao động, nhất là khu vực phi chính thức. Tập trung vào những việc làm cụ thể như hỗ trợ nhà ở, tiếp cận nguồn vốn an toàn, chăm sóc sức khỏe, nâng cao kỹ năng… để đoàn viên - người lao động thực sự cảm nhận được vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn” – bà Hồng nói.

Đẩy mạnh chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho đoàn viên – lao động trong Tháng Công nhân - Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Bích Hồng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông, Chủ tịch Công đoàn phường phát biểu tại buổi lễ

Trên tinh thần đó, Công đoàn phường An Đông triển khai 8 nhóm công trình, phần việc trọng tâm. Trong đó, chương trình “Mái ấm Công đoàn” tiếp tục hỗ trợ đoàn viên khó khăn về chỗ ở; hoạt động “Sáng kiến an toàn – Lan tỏa không gian số” góp phần nâng cao nhận thức phòng ngừa tai nạn lao động trong môi trường làm việc mới.

Đẩy mạnh chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho đoàn viên – lao động trong Tháng Công nhân - Ảnh 3.

Công đoàn phường An Đông ký kết phối hợp với Quỹ CEP hỗ trợ đoàn viên - lao động tiếp cận nguồn vốn vay an toàn

Đáng chú ý, mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phiên bản số bằng 3 ngôn ngữ Việt – Anh – Trung được xây dựng, tạo điều kiện để đoàn viên, CNVC-LĐ dễ dàng tiếp cận, học tập và làm theo Bác trong môi trường số.

Các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cũng được tổ chức đa dạng như Ngày hội “Công đoàn An Đông – Vui khỏe, kết nối yêu thương”, kết hợp chăm sóc sức khỏe, tư vấn, hướng nghiệp; chương trình “Mỗi quý 1 hoạt động – Đồng hành cùng Công đoàn cơ sở” tại doanh nghiệp; phát triển đoàn viên mới, thành lập Công đoàn cơ sở; tổ chức “Đối thoại Tháng 5” gắn với hành trình về nguồn nhằm tăng cường lắng nghe, chia sẻ với người lao động.

Đẩy mạnh chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho đoàn viên – lao động trong Tháng Công nhân - Ảnh 4.

Các Công đoàn cơ sở trên địa bàn phường An Đông đăng ký thực hiện công trình, phần việc hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua như Hội thi “Học tập Bác – làm theo Bác” năm 2026 cũng được phát động sâu rộng, góp phần lan tỏa tinh thần tự hào, đổi mới, đoàn kết và sáng tạo trong đội ngũ CNVC-LĐ.

Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn phường cũng đã đã ký kết phối hợp với Quỹ CEP nhằm hỗ trợ đoàn viên - người lao động, đặc biệt là tiểu thương, lao động tại chợ, trung tâm thương mại, nghiệp đoàn và giáo viên tiếp cận nguồn vốn vay an toàn. 

Các Công đoàn cơ sở trên địa bàn phường đã chủ động đăng ký nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, qua đó góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất và chất lượng nguồn nhân lực trong tình hình mới.

