RHYDER khiến fan sốc với thông điệp "xóa trắng mọi cảm xúc để tái sinh"

RHYDER “xóa trắng” thế giới hậu tương lai: 1 thông điệp, vô hạn bất ngờ!

RHYDER với bước chuyển ấn tượng

Đây cũng là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của RHYDER, từ một giọng ca trẻ triển vọng thành một nghệ sĩ độc lập với tư duy âm nhạc trưởng thành, nhiều tầng ý nghĩa.

Lần này, anh khiến khán giả bất ngờ với hình ảnh cô độc giữa thế giới "hậu-tương-lai" đầy hoang tàn, gửi đi thông điệp: "Muốn bắt đầu một chu kỳ mới, đôi khi phải xóa trắng tất cả để tìm lại chính mình".

Trước khi MV ra mắt, RHYDER khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bất ngờ đăng tải hình ảnh nền trắng cùng dấu vân tay bí ẩn, đi kèm thông điệp ẩn dụ về một "hậu-tương-lai": khi những kim loại lấp lánh từng tỏa sáng nay hoen gỉ, biến mất, tất cả quay về màu trắng nguyên bản.

"Đó không chỉ là sự trống trải, mà còn gợi mở một chu kỳ mới, nơi cái cũ khép lại để cái mới bắt đầu" - anh lý giải.

Trong MV "Sau cơn suy" vừa ra mắt, RHYDER xuất hiện như nhân vật duy nhất, gợi hình ảnh một con người cô đơn, đối diện với những vòng lặp bất tận của nỗi buồn.

Thế nhưng sau tất cả, anh chọn cách bước ra khỏi "cơn suy" ấy, tìm đến sự khởi đầu mới. Hình ảnh hậu-tương-lai loang lổ rỉ sét không còn là hoang tàn, mà trở thành ẩn dụ cho sự tái tạo tinh thần.

“Xóa trắng” để tái tạo: Khoảnh khắc mở lối trong MV của RHYDER!

Muốn bắt đầu một chu kỳ mới, đôi khi phải xóa trắng tất cả để tìm lại chính mình", RHYDER nói

"Viễn cảnh trong MV gợi sự trống trải nhưng không gò bó. Sau tàn tích của thế giới từng huy hoàng là khoảng không rộng mở, nơi ta có thể 'xóa trắng' để bắt đầu lại. Tôi muốn khán giả không chỉ nghe nhạc, mà còn cảm nhận được khoảnh khắc tái tạo chính mình" - RHYDER chia sẻ.

Với sản phẩm này, RHYDER không chỉ chứng minh sự thay đổi trong cách hát và xử lý ca khúc, mà còn khẳng định bản lĩnh của một nghệ sĩ tự định hình lối đi riêng. "Sau cơn suy" là bước mở màn, đồng thời là lời tuyên ngôn về hành trình âm nhạc mới mà anh sắp dẫn dắt khán giả - một hành trình không chỉ để nghe, mà để sống cùng âm nhạc.

Với định hướng phát triển dài hơi, tập trung vào chất lượng và trải nghiệm, dự án khởi động bằng MV "Sau cơn suy" hứa hẹn sẽ là bước ngoặt quan trọng, mở ra một "vùng đất âm nhạc" mới mẻ mà RHYDER dành riêng cho khán giả.