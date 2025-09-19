RHYDER khiến fan sốc với thông điệp "xóa trắng mọi cảm xúc để tái sinh"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

RHYDER khiến fan sốc với thông điệp "xóa trắng mọi cảm xúc để tái sinh"

Thùy Trang

(NLĐO) - RHYDER với dự án âm nhạc được anh gọi là tham vọng và tâm huyết nhất từ trước đến nay.

RHYDER “xóa trắng” thế giới hậu tương lai: 1 thông điệp, vô hạn bất ngờ!

RHYDER khiến fan sốc với thông điệp "xóa trắng mọi cảm xúc để tái sinh"- Ảnh 1.

RHYDER với bước chuyển ấn tượng

Đây cũng là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của RHYDER, từ một giọng ca trẻ triển vọng thành một nghệ sĩ độc lập với tư duy âm nhạc trưởng thành, nhiều tầng ý nghĩa.

Lần này, anh khiến khán giả bất ngờ với hình ảnh cô độc giữa thế giới "hậu-tương-lai" đầy hoang tàn, gửi đi thông điệp: "Muốn bắt đầu một chu kỳ mới, đôi khi phải xóa trắng tất cả để tìm lại chính mình".

Trước khi MV ra mắt, RHYDER khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bất ngờ đăng tải hình ảnh nền trắng cùng dấu vân tay bí ẩn, đi kèm thông điệp ẩn dụ về một "hậu-tương-lai": khi những kim loại lấp lánh từng tỏa sáng nay hoen gỉ, biến mất, tất cả quay về màu trắng nguyên bản.

"Đó không chỉ là sự trống trải, mà còn gợi mở một chu kỳ mới, nơi cái cũ khép lại để cái mới bắt đầu" - anh lý giải.

Trong MV "Sau cơn suy" vừa ra mắt, RHYDER xuất hiện như nhân vật duy nhất, gợi hình ảnh một con người cô đơn, đối diện với những vòng lặp bất tận của nỗi buồn.

Thế nhưng sau tất cả, anh chọn cách bước ra khỏi "cơn suy" ấy, tìm đến sự khởi đầu mới. Hình ảnh hậu-tương-lai loang lổ rỉ sét không còn là hoang tàn, mà trở thành ẩn dụ cho sự tái tạo tinh thần.

“Xóa trắng” để tái tạo: Khoảnh khắc mở lối trong MV của RHYDER!

RHYDER khiến fan sốc với thông điệp "xóa trắng mọi cảm xúc để tái sinh"- Ảnh 2.

Muốn bắt đầu một chu kỳ mới, đôi khi phải xóa trắng tất cả để tìm lại chính mình", RHYDER nói

"Viễn cảnh trong MV gợi sự trống trải nhưng không gò bó. Sau tàn tích của thế giới từng huy hoàng là khoảng không rộng mở, nơi ta có thể 'xóa trắng' để bắt đầu lại. Tôi muốn khán giả không chỉ nghe nhạc, mà còn cảm nhận được khoảnh khắc tái tạo chính mình" - RHYDER chia sẻ.

Với sản phẩm này, RHYDER không chỉ chứng minh sự thay đổi trong cách hát và xử lý ca khúc, mà còn khẳng định bản lĩnh của một nghệ sĩ tự định hình lối đi riêng. "Sau cơn suy" là bước mở màn, đồng thời là lời tuyên ngôn về hành trình âm nhạc mới mà anh sắp dẫn dắt khán giả - một hành trình không chỉ để nghe, mà để sống cùng âm nhạc.

Với định hướng phát triển dài hơi, tập trung vào chất lượng và trải nghiệm, dự án khởi động bằng MV "Sau cơn suy" hứa hẹn sẽ là bước ngoặt quan trọng, mở ra một "vùng đất âm nhạc" mới mẻ mà RHYDER dành riêng cho khán giả.

Tin liên quan

Giọng ca nhí Quang Rhyder tự tin với kỹ năng bản thân

Giọng ca nhí Quang Rhyder tự tin với kỹ năng bản thân

(NLĐO) - Nổi tiếng với vị trí quán quân cuộc thi The voice kids (Giọng hát Việt nhí), Quang Anh lấn sân Rap Việt với tên gọi Quang Anh Rhyder với sự tự tin: "Tôi đủ kiến thức để phân biệt được đâu là rap và hát".

"Ngũ hổ tướng" chấp nhận giảm cát-xê để được hát chung

(NLĐO) - Vì mỗi người đã có vị thế riêng nên việc mời cả 5 giọng ca nổi tiếng biểu diễn cũng là bài toán khó cho đơn vị sản xuất.

Neko Lê "đánh úp" fan

(NLĐO)- Neko Lê tất bật năm 2025, đánh úp fan với MV "Si" ngay sau chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Rhyder Rhyder Quang Anh ấn tượng Rhyder
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo