Rộ đồn đoán Blackpink sắp tan rã

Một dấu hỏi lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc

Ngày 27-1 (giờ địa phương), tạp chí Forbes đăng bài báo tiêu đề "Blackpink vừa kết thúc chuyến lưu diễn lớn nhất trong sự nghiệp. Liệu sẽ có thêm một chuyến nữa không?". Tạp chí này mô tả tương lai của nhóm là "một trong những dấu hỏi lớn nhất trong làng K-pop".

Mặc dù cả bốn thành viên đều gia hạn hợp đồng nhóm với YG Entertainment vào tháng 12-2023, nhưng không gia hạn hợp đồng cá nhân mà thay vào đó thành lập các công ty riêng.

Nhóm Blackpink có buổi diễn cuối chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "DEADLINE" đầy nước mắt

Jennie thành lập Odd Atelier, Lisa ra mắt Lloud, Jisoo thành lập Blissoo và Rosé ký hợp đồng với The Black Label - một công ty con của YG Entertainment.

YG Entertainment chưa tiết lộ thời hạn của hợp đồng gia hạn nhóm và theo nguồn tin từ giới chuyên môn, việc đàm phán lại sẽ diễn ra vào nửa cuối năm 2026. Forbes lưu ý rằng nhóm sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập vào tháng 8 - 2026, dự kiến phát hành mini album thứ ba mang tên "DEADLINE" vào ngày 27 - 2. Tạp chí này cho rằng các hoạt động quảng bá album vào mùa xuân và buổi hòa nhạc kỷ niệm mùa hè có thể sẽ cung cấp những tín hiệu rõ ràng hơn về tương lai của nhóm.

Trong hai năm qua, "APT" của Rosé trụ vững trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 37 tuần, Lisa xuất hiện trong mùa 3 của phim "The White Lotus" và biểu diễn tại lễ trao giải Oscar, Jennie là nghệ sĩ solo chính tại Coachella và Jisoo hoàn thành chuyến lưu diễn châu Á, phát hành ca khúc "Eyes Closed" cùng với Zayn.

Tuy nhiên, Forbes dẫn nguồn từ một số nhà phê bình cảm thấy chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "DEADLINE" giống như "bốn nghệ sĩ solo cùng chia sẻ sân khấu hơn là một màn trình diễn nhóm thống nhất". Phần 2 và 4 dành hoàn toàn cho các màn trình diễn solo.

Liệu K-pop có mất đi nhóm nhạc nữ thành công nhất toàn cầu?

Trong khi tờ Rolling Stone cho rằng sự phát triển cá nhân của các thành viên đã giúp nhóm hợp tác tốt hơn, một số đánh giá trên Ticketmaster lại cho rằng các thành viên "trông mệt mỏi" và màn trình diễn "thiếu sự hòa hợp".

Tờ Times of India đăng tải tiêu đề "BLACKPINK có tan rã không? Màn chia tay đẫm nước mắt của Jisoo, Lisa, Rosé, Jennie làm dấy lên nhiều đồn đoán". Tờ này đưa tin rằng nhóm đã kết thúc đêm diễn cuối cùng ở Hồng Kông (Trung Quốc) trong nước mắt và những cái ôm đầy xúc động, làm dấy lên tin đồn tan rã mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ bất chấp việc sắp phát hành album mới.

Người hâm mộ phản ứng trái chiều trước đồn đoán nhóm tan rã

"Chúng tôi đã đạt được rất nhiều thành tựu, tất cả là nhờ BLINKs (tên gọi câu lạc bộ người hâm mộ). Có những lúc khó khăn nhưng cũng có rất nhiều điều đáng để ăn mừng. Nghĩ về điều đó khiến tôi bật khóc!" - Rosé trải lòng.

Phản ứng của người hâm mộ trên mạng xã hội rất trái chiều. Một số bày tỏ lo ngại rằng đây có thể là lần cuối cùng cả bốn thành viên cùng biểu diễn. Một số khác kêu gọi đừng suy diễn quá mức, lưu ý rằng nhóm thường khóc vào cuối mỗi chuyến lưu diễn.

Forbes kết luận bằng cách lưu ý rằng Rosé trước đó đã nói với tờ The New York Times vào tháng 11 - 2024 rằng "giải tán chưa bao giờ là một lựa chọn", mặc dù cô không làm rõ kế hoạch sau chuyến lưu diễn.

Nếu nhóm giảm quy mô hoặc chấm dứt các hoạt động nhóm, ngành công nghiệp K-pop sẽ mất đi nhóm nhạc nữ thành công nhất toàn cầu. Liệu đêm diễn cuối cùng ở Hồng Kông (Trung Quốc) đánh dấu sự kết thúc hay chỉ là một quãng nghỉ vẫn là một trong những câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp.