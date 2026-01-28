HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Rộ đồn đoán Blackpink sắp tan rã

Minh Khuê

(NLĐO) - Sau khi nhóm Blackpink kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "DEADLINE" trong nước mắt, nhiều đồn đoán khả năng nhóm tan rã lan tỏa.

Một dấu hỏi lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc

Ngày 27-1 (giờ địa phương), tạp chí Forbes đăng bài báo tiêu đề "Blackpink vừa kết thúc chuyến lưu diễn lớn nhất trong sự nghiệp. Liệu sẽ có thêm một chuyến nữa không?". Tạp chí này mô tả tương lai của nhóm là "một trong những dấu hỏi lớn nhất trong làng K-pop".

Mặc dù cả bốn thành viên đều gia hạn hợp đồng nhóm với YG Entertainment vào tháng 12-2023, nhưng không gia hạn hợp đồng cá nhân mà thay vào đó thành lập các công ty riêng.

Rộ đồn đoán Blackpink sắp tan rã - Ảnh 1.

Nhóm Blackpink có buổi diễn cuối chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "DEADLINE" đầy nước mắt

Jennie thành lập Odd Atelier, Lisa ra mắt Lloud, Jisoo thành lập Blissoo và Rosé ký hợp đồng với The Black Label - một công ty con của YG Entertainment.

YG Entertainment chưa tiết lộ thời hạn của hợp đồng gia hạn nhóm và theo nguồn tin từ giới chuyên môn, việc đàm phán lại sẽ diễn ra vào nửa cuối năm 2026. Forbes lưu ý rằng nhóm sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập vào tháng 8 - 2026, dự kiến phát hành mini album thứ ba mang tên "DEADLINE" vào ngày 27 - 2. Tạp chí này cho rằng các hoạt động quảng bá album vào mùa xuân và buổi hòa nhạc kỷ niệm mùa hè có thể sẽ cung cấp những tín hiệu rõ ràng hơn về tương lai của nhóm.

Trong hai năm qua, "APT" của Rosé trụ vững trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 37 tuần, Lisa xuất hiện trong mùa 3 của phim "The White Lotus" và biểu diễn tại lễ trao giải Oscar, Jennie là nghệ sĩ solo chính tại Coachella và Jisoo hoàn thành chuyến lưu diễn châu Á, phát hành ca khúc "Eyes Closed" cùng với Zayn.

Tuy nhiên, Forbes dẫn nguồn từ một số nhà phê bình cảm thấy chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "DEADLINE" giống như "bốn nghệ sĩ solo cùng chia sẻ sân khấu hơn là một màn trình diễn nhóm thống nhất". Phần 2 và 4 dành hoàn toàn cho các màn trình diễn solo.

Liệu K-pop có mất đi nhóm nhạc nữ thành công nhất toàn cầu?

Trong khi tờ Rolling Stone cho rằng sự phát triển cá nhân của các thành viên đã giúp nhóm hợp tác tốt hơn, một số đánh giá trên Ticketmaster lại cho rằng các thành viên "trông mệt mỏi" và màn trình diễn "thiếu sự hòa hợp".

Tờ Times of India đăng tải tiêu đề "BLACKPINK có tan rã không? Màn chia tay đẫm nước mắt của Jisoo, Lisa, Rosé, Jennie làm dấy lên nhiều đồn đoán". Tờ này đưa tin rằng nhóm đã kết thúc đêm diễn cuối cùng ở Hồng Kông (Trung Quốc) trong nước mắt và những cái ôm đầy xúc động, làm dấy lên tin đồn tan rã mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ bất chấp việc sắp phát hành album mới.

Rộ đồn đoán Blackpink sắp tan rã - Ảnh 2.

Người hâm mộ phản ứng trái chiều trước đồn đoán nhóm tan rã

"Chúng tôi đã đạt được rất nhiều thành tựu, tất cả là nhờ BLINKs (tên gọi câu lạc bộ người hâm mộ). Có những lúc khó khăn nhưng cũng có rất nhiều điều đáng để ăn mừng. Nghĩ về điều đó khiến tôi bật khóc!" - Rosé trải lòng.

Phản ứng của người hâm mộ trên mạng xã hội rất trái chiều. Một số bày tỏ lo ngại rằng đây có thể là lần cuối cùng cả bốn thành viên cùng biểu diễn. Một số khác kêu gọi đừng suy diễn quá mức, lưu ý rằng nhóm thường khóc vào cuối mỗi chuyến lưu diễn.

Forbes kết luận bằng cách lưu ý rằng Rosé trước đó đã nói với tờ The New York Times vào tháng 11 - 2024 rằng "giải tán chưa bao giờ là một lựa chọn", mặc dù cô không làm rõ kế hoạch sau chuyến lưu diễn.

Nếu nhóm giảm quy mô hoặc chấm dứt các hoạt động nhóm, ngành công nghiệp K-pop sẽ mất đi nhóm nhạc nữ thành công nhất toàn cầu. Liệu đêm diễn cuối cùng ở Hồng Kông (Trung Quốc) đánh dấu sự kết thúc hay chỉ là một quãng nghỉ vẫn là một trong những câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp.

Tin liên quan

Lisa (Blackpink) chạm ngõ điện ảnh, đóng cùng Ma Dong-seok

Lisa (Blackpink) chạm ngõ điện ảnh, đóng cùng Ma Dong-seok

(NLĐO) – Lisa của nhóm nhạc Blackpink sẽ tham gia phim điện ảnh "Taigo", tác phẩm thuộc thể loại hành động ly kỳ.

Rosé (Blackpink) làm nên lịch sử với "APT"

(NLĐO) - Nữ ca sĩ Rosé của nhóm nhạc Blackpink cùng sự hỗ trợ của Bruno Mars đã giành chiến thắng giải "Ca khúc của năm" với "APT".

Lisa (Blackpink) bị chỉ trích vì ném Labubu người hâm mộ tặng

(NLĐO) - Ca sĩ Lisa - thành viên nhóm nhạc Blackpink, bị chỉ trích sau khi cô ném trả lại con Labubu mà người hâm mộ ném lên sân khấu tặng.

chuyến lưu diễn Blackpink tan rã đồn đoán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo