Thêm 2 dòng xe máy điện VinFast, giá hợp lý

Hai mẫu xe máy điện này được trang bị pin LFP chất lượng cao, độ an toàn và tuổi thọ vượt trội, đồng thời di chuyển được quãng đường tốt hơn - khoảng 50 km sau mỗi lần sạc đầy. Cả 2 mẫu xe máy đều có động cơ Inhub có công suất tối đa 1.100 W, đạt chuẩn chống nước IP67.

Tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 39 km/giờ (chế độ Sport) và 30 km/giờ (chế độ Eco), giúp bảo đảm an toàn khi lưu thông trên đường, phù hợp cho học sinh, sinh viên. VinFast áp dụng chính sách bảo hành cho 2 mẫu xe máy điện ZGoo, Flazz lên đến 6 năm; thời gian bảo hành pin là 8 năm.

Theo hãng xe điện thuần Việt, đây là 2 mẫu xe máy điện "có giá thấp nhất thị trường" đến thời điểm hiện tại.