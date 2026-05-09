Thể thao

Rơi chiến thắng tại Anfield, Liverpool chậm giấc mơ Champions League

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Dẫn bàn từ sớm nhưng không thể bảo toàn lợi thế, Liverpool bị Chelsea cầm hòa ngay tại sân Anfield, chưa đạt mục tiêu giành vé dự Champions League.

Liverpool nhập cuộc đầy quyết tâm và nhanh chóng tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân Chelsea. Phút thứ 6, sau tình huống đá phạt nguy hiểm của Dominik Szoboszlai, bóng bật ra đúng vị trí Ryan Gravenberch và tiền vệ người Hà Lan tung cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Rơi chiến thắng tại Anfield, Liverpool chậm giấc mơ Champions League - Ảnh 1.

Siêu phẩm của Ryan Gravenberch đưa Liverpool vượt lên từ phút thứ 6

Có bàn thắng sớm, Liverpool tiếp tục duy trì thế trận tấn công. Virgil van Dijk suýt nhân đôi cách biệt với pha băng vào dứt điểm cận thành sau đường tạt của Szoboszlai nhưng bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.

Rơi chiến thắng tại Anfield, Liverpool chậm giấc mơ Champions League - Ảnh 2.

Liverpool không phát huy lợi thế dù dẫn bàn

Phung phí cơ hội, Liverpool phải trả giá khi Chelsea dần lấy lại thế trận. Marc Cucurella liên tục gây khó khăn ở hành lang trái, còn Enzo Fernandez trở thành điểm nhấn nơi tuyến giữa. 

Phút 35, tiền vệ người Argentina thực hiện cú đá phạt sệt khó chịu đưa bóng đi thẳng vào lưới Liverpool, quân bình tỉ số 1-1 cho đội khách.

Rơi chiến thắng tại Anfield, Liverpool chậm giấc mơ Champions League - Ảnh 3.

Chelsea gỡ hòa bằng pha sút phạt của Enzo Fernandez

Hưng phấn sau bàn gỡ, Chelsea chơi lấn lướt trong quãng cuối hiệp một và suýt vượt lên dẫn trước nếu cú sút của Enzo Fernandez không bị thủ môn Giorgi Mamardashvili xuất sắc cản phá.

Rơi chiến thắng tại Anfield, Liverpool chậm giấc mơ Champions League - Ảnh 4.

Cole Palmer mừng hụt vì bàn thắng bị khước từ

Đầu hiệp hai, Cole Palmer đưa được bóng vào lưới Liverpool nhưng VAR xác định đồng đội của anh là Marc Cucurella đã việt vị trước đó. Không lâu sau, đến lượt Liverpool bị khước từ bàn thắng khi Cody Gakpo rơi vào thế việt vị trước khi kiến tạo cho Curtis Jones đưa bóng vào lưới đội khách Chelsea.

Rơi chiến thắng tại Anfield, Liverpool chậm giấc mơ Champions League - Ảnh 5.

Pha lập công của Curtis Jones cũng bị từ chối vì việt vị

Những phút cuối trận diễn ra căng thẳng khi Liverpool tăng tốc tìm bàn quyết định. HLV Arne Slot tung thêm Alexander Isak vào sân nhằm tăng cường hàng công và đội chủ nhà tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. 

Tuy nhiên, Szoboszlai bị cột dọc từ chối bàn thắng, còn cú dứt điểm của Van Dijk đưa bóng dội xà ngang.

Rơi chiến thắng tại Anfield, Liverpool chậm giấc mơ Champions League - Ảnh 6.

Niềm vui không trọn vẹn của cả hai đội

Hòa 1-1 ngay tại Anfield, Liverpool chưa thể chắc chắn giành vé dự Champions League mùa tới. Trong khi đó, Chelsea vẫn tiếp tục chật vật trong cuộc đua giành suất dự cúp châu Âu mùa sau.

