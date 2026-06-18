Rợn người những cuộc ngã giá trên bàn mổ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Rợn người những cuộc ngã giá trên bàn mổ

Trần Thái

(NLĐO) - Một quả thận được ngã giá lên tới 1,1 tỉ đồng, trong khi những người bán thận phải đánh đổi 45% tổn thương cơ thể để nhận lại số tiền ít ỏi.

Hành trình hình thành đường dây tội phạm

Ngày 18-6, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Tiến Lực 19 năm tù về 3 tội danh: "Mua bán bộ phận cơ thể người", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Thanh Phong bị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù về hai tội "Mua bán bộ phận cơ thể người" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; bị cáo Hồ Hiếu bị phạt 8 năm tù về các tội "Mua bán bộ phận cơ thể người" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt Phan Thanh Hải 12 năm tù; Mai Quang Anh và Lương Văn Nam cùng bị tuyên 6 tháng tù. Ba bị cáo này cùng bị xét xử về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người".

Theo hồ sơ vụ án, đường dây này hoạt động từ tháng 11-2019 đến tháng 10-2023, do Bùi Tiến Lực cầm đầu, cùng với sự giúp sức tích cực của Trần Thanh Hòa (đã mất), Nguyễn Thanh Phong và Phan Thanh Hải. 

Các đối tượng này đều xuất thân là những người từng đi bán thận hoặc đang chờ bán thận, nắm rõ quy trình và các kẽ hở để thiết lập đường dây môi giới.

Trong khoảng thời gian hoạt động, nhóm của Lực đã thực hiện hành vi mua bán thận cho 28 trường hợp, trong đó có 15 ca phẫu thuật cắt, ghép thận thành công tại các bệnh viện lớn.

- Ảnh 1.

Các bị cáo trong đường dây mua bán thận tại tòa

Để hợp thức hóa hồ sơ nộp vào các bệnh viện (nơi quy định người hiến và người nhận phải có quan hệ huyết thống ba đời), Bùi Tiến Lực và đồng bọn đã thực hiện các hành vi gian lận hồ sơ một cách có hệ thống. Lực lên mạng đặt mua 17 mặt con dấu giả và các phôi giấy tờ.

Trục lợi trên thân xác người khác

Các đối tượng đã làm giả tổng cộng 72 tài liệu trong 28 bộ hồ sơ bệnh án, bao gồm: giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, đơn tự nguyện hiến thận và các xác nhận của chính quyền địa phương. 

Trong đó, bị can Hồ Hiếu đã hỗ trợ Lực soạn thảo trên máy tính và in trực tiếp vào phôi giả để Lực ký giả chữ ký của chủ tịch UBND các xã, phường nhằm thay đổi thông tin lý lịch, biến người bán và người mua thành họ hàng ruột thịt.

Kết quả điều tra cho thấy sự chênh lệch khủng khiếp giữa giá mua và giá bán. Một quả thận được mua từ người bán với giá từ 200 - 300 triệu đồng, nhưng được bán cho người bệnh với giá lên tới 1,1 tỉ đồng.

Hậu quả để lại cho những người bán thận là vô cùng nghiêm trọng. Kết quả giám định pháp y kết luận các đối tượng như Bùi Tiến Lực, Phan Thanh Hải, Mai Quang Anh, Lương Văn Nam... đều chịu tỉ lệ tổn thương cơ thể lên đến 45%.

Tin liên quan

Choáng với số tiền kiếm lời từ môi giới mua bán thận

Choáng với số tiền kiếm lời từ môi giới mua bán thận

(NLĐO) - Kẻ môi giới kiếm lời từ 600 triệu đến 1 tỉ đồng khi thực hiện trót lọt một vụ mua bán thận tại Huế.

Môi giới mua bán thận, Huỳnh Thanh Bá lĩnh 7 năm tù

(NLĐO) - Dù bị pháp luật nghiêm cấm nhưng thấy "dễ ăn", Huỳnh Thanh Bá đã trở thành kẻ môi giới mua bán thận. Bá đã môi giới mua một quả thận với giá 400 triệu đồng rồi bán lại cho người ghép với giá trên 1 tỉ đồng

Vụ án mua bán thận: Tình thương đặt nhầm chỗ, 1 người lãnh án tù

(NLĐO) - Các bị cáo trong đường dây mua bán thận tại TP Huế đã bị TAND đưa ra xét xử. Trong đó, 2 người từng được ghép thận, một người có động cơ vì xót thương hoàn cảnh bệnh nhân.

mua bán nội tạng xét xử sơ thẩm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo