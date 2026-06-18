Rợn người những cuộc ngã giá trên bàn mổ

Hành trình hình thành đường dây tội phạm

Ngày 18-6, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Tiến Lực 19 năm tù về 3 tội danh: "Mua bán bộ phận cơ thể người", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Thanh Phong bị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù về hai tội "Mua bán bộ phận cơ thể người" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; bị cáo Hồ Hiếu bị phạt 8 năm tù về các tội "Mua bán bộ phận cơ thể người" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt Phan Thanh Hải 12 năm tù; Mai Quang Anh và Lương Văn Nam cùng bị tuyên 6 tháng tù. Ba bị cáo này cùng bị xét xử về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người".

Theo hồ sơ vụ án, đường dây này hoạt động từ tháng 11-2019 đến tháng 10-2023, do Bùi Tiến Lực cầm đầu, cùng với sự giúp sức tích cực của Trần Thanh Hòa (đã mất), Nguyễn Thanh Phong và Phan Thanh Hải.

Các đối tượng này đều xuất thân là những người từng đi bán thận hoặc đang chờ bán thận, nắm rõ quy trình và các kẽ hở để thiết lập đường dây môi giới.

Trong khoảng thời gian hoạt động, nhóm của Lực đã thực hiện hành vi mua bán thận cho 28 trường hợp, trong đó có 15 ca phẫu thuật cắt, ghép thận thành công tại các bệnh viện lớn.

Các bị cáo trong đường dây mua bán thận tại tòa

Để hợp thức hóa hồ sơ nộp vào các bệnh viện (nơi quy định người hiến và người nhận phải có quan hệ huyết thống ba đời), Bùi Tiến Lực và đồng bọn đã thực hiện các hành vi gian lận hồ sơ một cách có hệ thống. Lực lên mạng đặt mua 17 mặt con dấu giả và các phôi giấy tờ.

Trục lợi trên thân xác người khác

Các đối tượng đã làm giả tổng cộng 72 tài liệu trong 28 bộ hồ sơ bệnh án, bao gồm: giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, đơn tự nguyện hiến thận và các xác nhận của chính quyền địa phương.

Trong đó, bị can Hồ Hiếu đã hỗ trợ Lực soạn thảo trên máy tính và in trực tiếp vào phôi giả để Lực ký giả chữ ký của chủ tịch UBND các xã, phường nhằm thay đổi thông tin lý lịch, biến người bán và người mua thành họ hàng ruột thịt.

Kết quả điều tra cho thấy sự chênh lệch khủng khiếp giữa giá mua và giá bán. Một quả thận được mua từ người bán với giá từ 200 - 300 triệu đồng, nhưng được bán cho người bệnh với giá lên tới 1,1 tỉ đồng.

Hậu quả để lại cho những người bán thận là vô cùng nghiêm trọng. Kết quả giám định pháp y kết luận các đối tượng như Bùi Tiến Lực, Phan Thanh Hải, Mai Quang Anh, Lương Văn Nam... đều chịu tỉ lệ tổn thương cơ thể lên đến 45%.