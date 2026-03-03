Ronaldo "bỏ chạy" cùng gia đình đến Tây Ban Nha vì chiến sự ở Trung Đông

Theo thông tin từ The Sun và Daily Mail, chiếc chuyên cơ riêng trị giá 61 triệu bảng của Cristiano Ronaldo đã rời Ả Rập Saudi trong đêm, giữa lúc căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran cho biết hai máy bay không người lái đã nhắm vào cơ sở ngoại giao Mỹ tại thủ đô Riyadh, trong khi một tòa nhà nhân viên tại Bahrain bị phá hủy. Xung đột bước sang ngày thứ tư, khiến làn sóng công dân nước ngoài ồ ạt rời khu vực.

Riyadh cũng là nơi Ronaldo đang sinh sống cùng hôn thê Georgina Rodríguez và 5 người con. Việc chuyên cơ của siêu sao người Bồ Đào Nha cất cánh giữa đêm làm dấy lên suy đoán anh có thể đã tạm rời khỏi vùng bất ổn để đảm bảo an toàn cho gia đình, dù chưa có xác nhận chính thức.

Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy chiếc Bombardier Global Express của Ronaldo thực hiện chuyến bay gần 6-7 giờ tới Madrid. Máy bay cất cánh lúc 20 giờ và hạ cánh gần 1 giờ sáng theo giờ địa phương, bay qua Ai Cập và Địa Trung Hải trước khi đáp xuống Tây Ban Nha.

Đây là mẫu phi cơ tối tân mà Ronaldo mua năm 2024, thay thế chiếc Gulfstream Aerospace G200 trước đó. Máy bay có sức chứa 15 hành khách, nhiều khoang riêng biệt, phòng suite giường đôi và khu tắm riêng, thiết kế tông đen cùng logo cá nhân CR7. Chỉ tuần trước, Rodriguez còn chia sẻ hình ảnh sử dụng chuyên cơ này trong chuyến bay tới Milan.

Ở diễn biến liên quan khác, cựu đồng đội của Ronaldo tại Manchester United, Rio Ferdinand, cho biết anh cũng đang mắc kẹt tại Dubai khi gia đình phải trú ẩn trước các đợt tấn công tên lửa tại UAE.

“Nghe tiếng tên lửa và chiến đấu cơ trên đầu thực sự đáng sợ, nhưng tôi phải giữ bình tĩnh để trấn an các con” - Ferdinand chia sẻ.