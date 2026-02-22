Ronaldo phá vỡ im lặng sau “nổi loạn”, chốt tương lai

Ronaldo trước đó từng gây xôn xao khi từ chối thi đấu 2 trận, nhằm phản đối quyết định của Quỹ đầu tư công Ả Rập Saudi (PIF) cho phép Karim Benzema gia nhập đối thủ cạnh tranh trực tiếp Al-Hilal từ nhà đương kim vô địch Al-Ittihad.

Cả 3 CLB trên đều thuộc quyền kiểm soát của PIF – đơn vị chi trả mức lương khổng lồ lên tới 488.000 bảng Anh/ngày cho thủ quân tuyển Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, tiền đạo 41 tuổi đã trở lại sau "nổi loạn" vào cuối tuần trước và lập tức ghi bàn giúp Al-Nassr hạ Al-Fateh 2-0 tại vòng 22 Saudi Pro League.

Đến vòng đấu tiếp theo, anh tiếp tục bùng nổ với cú đúp, góp công lớn giúp Al-Nassr thắng 4-0 trước Al-Hazem hôm 22-2.

Chiến thắng này giúp Al-Nassr vượt qua Al-Hilal để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 1 điểm nhiều hơn, tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua vô địch giải quốc gia Ả Rập Saudi.

Cristiano Ronaldo đã lên tiếng sau khi “nổi loạn” tại Al-Nassr. Ảnh: Thmanyah Sports

"Tôi rất hạnh phúc"- Ronaldo chia sẻ với Thmanyah Sports và khẳng định rõ lập trường – "Như tôi đã nói nhiều lần, tôi thuộc về Ả Rập Saudi. Đây là đất nước đã chào đón tôi, gia đình và bạn bè tôi rất nồng nhiệt".

Chủ nhân 5 Quả bóng Vàng tiếp tục: "Tôi hạnh phúc ở đây và muốn tiếp tục gắn bó với Ả Rập Saudi. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải tiếp tục tiến lên. Chúng tôi đang ở nhóm đầu, nhiệm vụ là chiến thắng và gây áp lực lên các đối thủ cạnh tranh".

Sau cú đúp mới nhất, tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của Ronaldo đã nâng lên con số 962. Anh cho biết đội bóng tạo ra nhiều cơ hội và xứng đáng ghi thêm bàn, nhưng quan trọng nhất vẫn là chiến thắng và giữ sạch lưới.

Bên cạnh màn trình diễn trên sân, Ronaldo còn gây chú ý khi khoác trang phục truyền thống "Bisht" để kỷ niệm Ngày Quốc khánh Ả Rập Saudi.

Trong khi đó, HLV Jorge Jesus đã lên tiếng bảo vệ CR7, thừa nhận Al-Hilal đang sở hữu tiềm lực tài chính mạnh hơn Al-Nassr.

"Tôi từng làm việc tại Al-Hilal nên hiểu rõ điều đó. Họ có sức mạnh tài chính lớn hơn, điều này là bình thường. Al-Nassr với nguồn lực khác phải cạnh tranh cho những vị trí cao và chúng tôi cần tiếp tục mạnh mẽ"- HLV Jesus chia sẻ.

Từ "nổi loạn" đến tỏa sáng, Ronaldo không chỉ lấy lại phong độ mà còn gửi thông điệp rõ ràng về tương lai rằng vẫn là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Ả Rập Saudi.