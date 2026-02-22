HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Ronaldo phá vỡ im lặng sau “nổi loạn”, chốt tương lai

Đăng Minh

(NLĐO) - Cristiano Ronaldo đã phá vỡ im lặng sau quãng thời gian “nổi loạn” tại Al-Nassr, đồng thời khẳng định gắn bó lâu dài với bóng đá Ả Rập Saudi.

Ronaldo trước đó từng gây xôn xao khi từ chối thi đấu 2 trận, nhằm phản đối quyết định của Quỹ đầu tư công Ả Rập Saudi (PIF) cho phép Karim Benzema gia nhập đối thủ cạnh tranh trực tiếp Al-Hilal từ nhà đương kim vô địch Al-Ittihad.

Cả 3 CLB trên đều thuộc quyền kiểm soát của PIF – đơn vị chi trả mức lương khổng lồ lên tới 488.000 bảng Anh/ngày cho thủ quân tuyển Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, tiền đạo 41 tuổi đã trở lại sau "nổi loạn" vào cuối tuần trước và lập tức ghi bàn giúp Al-Nassr hạ Al-Fateh 2-0 tại vòng 22 Saudi Pro League.

Đến vòng đấu tiếp theo, anh tiếp tục bùng nổ với cú đúp, góp công lớn giúp Al-Nassr thắng 4-0 trước Al-Hazem hôm 22-2.

Chiến thắng này giúp Al-Nassr vượt qua Al-Hilal để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 1 điểm nhiều hơn, tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua vô địch giải quốc gia Ả Rập Saudi.

Ronaldo phá vỡ im lặng sau “nổi loạn”, chốt tương lai - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo đã lên tiếng sau khi “nổi loạn” tại Al-Nassr. Ảnh: Thmanyah Sports

"Tôi rất hạnh phúc"- Ronaldo chia sẻ với Thmanyah Sports và khẳng định rõ lập trường – "Như tôi đã nói nhiều lần, tôi thuộc về Ả Rập Saudi. Đây là đất nước đã chào đón tôi, gia đình và bạn bè tôi rất nồng nhiệt".

Chủ nhân 5 Quả bóng Vàng tiếp tục: "Tôi hạnh phúc ở đây và muốn tiếp tục gắn bó với Ả Rập Saudi. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải tiếp tục tiến lên. Chúng tôi đang ở nhóm đầu, nhiệm vụ là chiến thắng và gây áp lực lên các đối thủ cạnh tranh".

Sau cú đúp mới nhất, tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của Ronaldo đã nâng lên con số 962. Anh cho biết đội bóng tạo ra nhiều cơ hội và xứng đáng ghi thêm bàn, nhưng quan trọng nhất vẫn là chiến thắng và giữ sạch lưới. 

Bên cạnh màn trình diễn trên sân, Ronaldo còn gây chú ý khi khoác trang phục truyền thống "Bisht" để kỷ niệm Ngày Quốc khánh Ả Rập Saudi.

Trong khi đó, HLV Jorge Jesus đã lên tiếng bảo vệ CR7, thừa nhận Al-Hilal đang sở hữu tiềm lực tài chính mạnh hơn Al-Nassr.

"Tôi từng làm việc tại Al-Hilal nên hiểu rõ điều đó. Họ có sức mạnh tài chính lớn hơn, điều này là bình thường. Al-Nassr với nguồn lực khác phải cạnh tranh cho những vị trí cao và chúng tôi cần tiếp tục mạnh mẽ"- HLV Jesus chia sẻ.

Từ "nổi loạn" đến tỏa sáng, Ronaldo không chỉ lấy lại phong độ mà còn gửi thông điệp rõ ràng về tương lai rằng vẫn là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Ả Rập Saudi.

Cú đúp vào lưới Al-Hazem giúp tiền đạo 41 tuổi có bàn thắng 120 sau 135 lần khoác áo Al-Nassr.

Các pha lập công này cũng đồng thời giúp CR7 vượt mốc 500 bàn thắng sau tuổi 30, một kỷ lục hiếm có trong lịch sử bóng đá hiện đại.

Ngoài ra, anh cũng chỉ còn cách mục tiêu 1.000 pha lập công đúng 38 bàn.

Sau khi vắng mặt ở 2 trận đấu tại giải quốc nội bóng đá Ả Rập Saudi hồi đầu tháng 2, Ronaldo cũng đã nhanh chóng trở lại đường đua danh hiệu "Vua phá lưới".

Tiền đạo sinh năm 1985 hiện đã ghi được 20 bàn thắng sau 20 lần ra sân ở Saudi Pro League.

