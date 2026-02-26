HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Ronaldo đầu tư vào CLB có mục tiêu thăng hạng lên La Liga

Quốc An

(NLĐO) - Cristiano Ronaldo đã mua 25% cổ phần CLB UD Almería, đội đang thi đấu tại Segunda División và cạnh tranh suất thăng hạng La Liga.

Theo OneFootball, ngôi sao của Al-Nassr đã thực hiện một thương vụ và gia nhập nhóm chủ sở hữu CLB UD Almería do tập đoàn đầu tư từ Ả Rập Saudi, SMC Group điều hành.

Đội bóng này hiện thi đấu tại Segunda División, đứng thứ ba ở giải hạng hai Tây Ban Nha và đang cạnh tranh suất trở lại La Liga, sau khi xuống hạng từ mùa 2023-2024.

Việc mua lại 25% cổ phần của đội bóng Tây Ban Nha giúp Ronaldo chính thức gia nhập nhóm chủ sở hữu thông qua công ty mới thành lập CR7 Sports Investments. Dù vậy, các điều khoản chi tiết của thương vụ đầu tư này không được tiết lộ.

Ronaldo đầu tư vào CLB có mục tiêu thăng hạng lên La Liga - Ảnh 1.

Trong thông báo, Ronaldo cho biết: "Tôi luôn ấp ủ mong muốn được đóng góp cho bóng đá theo cách vượt ra ngoài sân cỏ. Almería là một đội bóng Tây Ban Nha có nền tảng vững chắc và tiềm năng phát triển rõ ràng".

Chủ tịch CLB và người đứng đầu SMC Group, Al-Khereiji, nhận định kinh nghiệm và hiểu biết về bóng đá Tây Ban Nha của Ronaldo là phần quan trọng giúp đội bóng thăng tiến trong tương lai.

"Chúng tôi rất vui khi Cristiano chọn đầu tư vào đội bóng. Anh ấy được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, hiểu rất rõ các giải đấu Tây Ban Nha và nắm rõ tiềm năng mà chúng tôi đang xây dựng, cả ở đội một lẫn hệ thống đào tạo trẻ" - Al-Khereiji nói.

Việc đầu tư sở hữu cổ phần CLB này được các chuyên gia đánh giá là một phần trong chiến lược kinh doanh hậu sự nghiệp của cầu thủ 41 tuổi.

