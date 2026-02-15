Ronaldo có "hành động lạ” khi ghi bàn sau "nổi loạn"

Sau thời gian "đình công" không ra sân trước các đối thủ Al Ittihad và Al Riyadh, chân sút Ronaldo đã trở lại đội hình Al Nassr ở trận gặp Al Fateh hôm 15-2 (giờ Hà Nội) và lập tức để lại dấu ấn.

Chỉ sau 18 phút bóng lăn, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi bàn mở tỉ số từ đường căng ngang kiến tạo của Sadio Mane.

Cristiano Ronaldo tươi cười rạng rỡ sau khi trở lại thi đấu, khép lại quãng thời gian "đình công" tại Al Nassr. Nguồn ảnh: không rõ, xin phép bộ phận biên tập ảnh.

Đáng chú ý, màn ăn mừng của tiền đạo 41 tuổi sau đó mang nhiều thông điệp. Anh chỉ tay vào bản thân rồi chỉ xuống mặt sân như khẳng định sẽ "tiếp tục gắn bó với Al Nassr" bất chấp những tin đồn về tương lai.

Hành động ăn mừng của Ronaldo ám chỉ anh sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Ả Rập Saudi. Ảnh: SunSport

ESPN trước đó đưa tin rằng cựu tiền đạo Man United đã không hài lòng với Quỹ Đầu tư Công Ả Rập Saudi (PIF) vì Al Nassr chưa được đầu tư tương xứng để cạnh tranh danh hiệu.

Ngược lại, các đối thủ như Al Hilal (đội cũng do PIF sở hữu 75% cổ phần) lại tăng cường lực lượng mạnh mẽ, trong đó có việc chiêu mộ Karim Benzema – đồng đội cũ của Ronaldo tại Real Madrid.

Dù vậy, Al Nassr cũng đã mang về nhiều cái tên đáng chú ý trong thời gian qua như Kingsley Coman, Joao Felix hay Mohamed Simakan.

Tuy nhiên, việc chưa có danh hiệu lớn trong thời gian Ronaldo thi đấu vẫn là điều khiến chân sút 41 tuổi chưa hài lòng.

Theo truyền thông quốc tế, Ronaldo chỉ đồng ý trở lại thi đấu sau khi một số yêu cầu được đáp ứng, bao gồm việc thanh toán các khoản lương còn nợ và trao thêm quyền tự chủ quản lý cho ban lãnh đạo CLB.

Thống kê cho thấy bàn thắng vào lưới Al Fateh cũng đánh dấu pha lập công thứ 962 trong sự nghiệp của Ronaldo, giúp anh tiến gần hơn tới cột mốc mơ ước 1.000 bàn thắng.

Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Ronaldo ở tuổi 41, cho thấy phong độ ghi bàn ổn định đáng kinh ngạc của anh.

Tiền đạo 41 tuổi ghi bàn nhờ đường kiến tạo của Sadio Mane, mở tỉ số cho Al Nassr ở phút 18. Ảnh: SunSport

Chủ nhân 5 Quả bóng Vàng hiện có cùng 18 bàn như Julian Quinones của Al Qadsiah, trong khi Ivan Toney bên phía Al Ahli đang dẫn đầu với 20 bàn tại Saudi Pro League.

Không chỉ duy trì phong độ ấn tượng ở cấp CLB, Ronaldo vẫn là trụ cột của đội tuyển Bồ Đào Nha. HLV Roberto Martinez khẳng định ông không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc quản lý với anh.

"Ronaldo có tiêu chuẩn rất cao, sự chuyên nghiệp và cống hiến tuyệt đối. Cậu ấy là tấm gương cho toàn đội. Quan trọng nhất là những gì Ronaldo đang thể hiện ở hiện tại, không phải quá khứ" – HLV Martinez nói về cậu học trò cưng.

Chung cuộc, Al Nassr giành chiến thắng 2-0 trước Al Fateh, đánh dấu màn trở lại trọn vẹn của Ronaldo cả về chuyên môn lẫn thông điệp tương lai.