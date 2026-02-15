HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Ronaldo có "hành động lạ” khi ghi bàn sau "nổi loạn"

Đăng Minh

(NLĐO) - Cristiano Ronaldo gửi thông điệp rõ ràng về tương lai sau màn tái xuất ấn tượng, ghi bàn giúp Al Nassr thắng thuyết phục ở vòng 22 Saudi Pro League.

Sau thời gian "đình công" không ra sân trước các đối thủ Al Ittihad và Al Riyadh, chân sút Ronaldo đã trở lại đội hình Al Nassr ở trận gặp Al Fateh hôm 15-2 (giờ Hà Nội) và lập tức để lại dấu ấn.

Chỉ sau 18 phút bóng lăn, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi bàn mở tỉ số từ đường căng ngang kiến tạo của Sadio Mane.

Ronaldo có "hành động lạ” khi ghi bàn sau "nổi loạn" - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo tươi cười rạng rỡ sau khi trở lại thi đấu, khép lại quãng thời gian "đình công" tại Al Nassr. Nguồn ảnh: không rõ, xin phép bộ phận biên tập ảnh.

Đáng chú ý, màn ăn mừng của tiền đạo 41 tuổi sau đó mang nhiều thông điệp. Anh chỉ tay vào bản thân rồi chỉ xuống mặt sân như khẳng định sẽ "tiếp tục gắn bó với Al Nassr" bất chấp những tin đồn về tương lai.

Ronaldo có "hành động lạ” khi ghi bàn sau "nổi loạn" - Ảnh 2.

Hành động ăn mừng của Ronaldo ám chỉ anh sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Ả Rập Saudi. Ảnh: SunSport

ESPN trước đó đưa tin rằng cựu tiền đạo Man United đã không hài lòng với Quỹ Đầu tư Công Ả Rập Saudi (PIF) vì Al Nassr chưa được đầu tư tương xứng để cạnh tranh danh hiệu. 

Ngược lại, các đối thủ như Al Hilal (đội cũng do PIF sở hữu 75% cổ phần) lại tăng cường lực lượng mạnh mẽ, trong đó có việc chiêu mộ Karim Benzema – đồng đội cũ của Ronaldo tại Real Madrid.

Dù vậy, Al Nassr cũng đã mang về nhiều cái tên đáng chú ý trong thời gian qua như Kingsley Coman, Joao Felix hay Mohamed Simakan.

Tuy nhiên, việc chưa có danh hiệu lớn trong thời gian Ronaldo thi đấu vẫn là điều khiến chân sút 41 tuổi chưa hài lòng.

Theo truyền thông quốc tế, Ronaldo chỉ đồng ý trở lại thi đấu sau khi một số yêu cầu được đáp ứng, bao gồm việc thanh toán các khoản lương còn nợ và trao thêm quyền tự chủ quản lý cho ban lãnh đạo CLB.

Thống kê cho thấy bàn thắng vào lưới Al Fateh cũng đánh dấu pha lập công thứ 962 trong sự nghiệp của Ronaldo, giúp anh tiến gần hơn tới cột mốc mơ ước 1.000 bàn thắng.

Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Ronaldo ở tuổi 41, cho thấy phong độ ghi bàn ổn định đáng kinh ngạc của anh.

Ronaldo có "hành động lạ” khi ghi bàn sau "nổi loạn" - Ảnh 3.

Tiền đạo 41 tuổi ghi bàn nhờ đường kiến tạo của Sadio Mane, mở tỉ số cho Al Nassr ở phút 18. Ảnh: SunSport

Chủ nhân 5 Quả bóng Vàng hiện có cùng 18 bàn như Julian Quinones của Al Qadsiah, trong khi Ivan Toney bên phía Al Ahli đang dẫn đầu với 20 bàn tại Saudi Pro League.

Không chỉ duy trì phong độ ấn tượng ở cấp CLB, Ronaldo vẫn là trụ cột của đội tuyển Bồ Đào Nha. HLV Roberto Martinez khẳng định ông không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc quản lý với anh.

"Ronaldo có tiêu chuẩn rất cao, sự chuyên nghiệp và cống hiến tuyệt đối. Cậu ấy là tấm gương cho toàn đội. Quan trọng nhất là những gì Ronaldo đang thể hiện ở hiện tại, không phải quá khứ" – HLV Martinez nói về cậu học trò cưng.

Chung cuộc, Al Nassr giành chiến thắng 2-0 trước Al Fateh, đánh dấu màn trở lại trọn vẹn của Ronaldo cả về chuyên môn lẫn thông điệp tương lai.

Tin liên quan

Ronaldo tái xuất sau khi PIF đáp ứng yêu cầu đặc biệt

Ronaldo tái xuất sau khi PIF đáp ứng yêu cầu đặc biệt

(NLĐO) - Ronaldo được cho là đã quyết định chấm dứt việc tẩy chay Saudi Pro League và sẽ quay trở lại thi đấu.

Ronaldo về lại "mái nhà xưa" Man Utd?

(NLĐO) - Cristiano Ronaldo có khả năng rời Al-Nassr ngay kỳ chuyển nhượng tới, dù còn hợp đồng với đại diện Ả Rập Saudi đến hè 2027.

Ronaldo "nổi loạn": Khi tiền không mua được danh hiệu ở Al-Nassr

(NLĐO) - Cristiano Ronaldo đang “nổi loạn” tại Al-Nassr dù đã “bỏ túi” số tiền khoảng 600 triệu bảng Anh khi thi đấu tại Ả Rập Saudi.

Ronaldo Al Nassr Saudi Pro League Ronaldo nổi loạn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo