Ronaldo "nổi loạn": Khi tiền không mua được danh hiệu ở Al-Nassr

Tiền đạo 40 tuổi đang đối mặt với quãng thời gian nhiều sóng gió trong màu áo Al-Nassr.

Theo truyền thông châu Âu, siêu sao người Bồ Đào Nha đã không ra sân ở trận Al-Nassr hạ Al Riyadh 1-0 tối 2-2, vì bất bình với Quỹ đầu tư công Ả Rập Saudi (PIF).

PIF nắm cổ phần tại 4 đội bóng lớn thuộc giải Saudi Pro League gồm Hilal, Al Ittihad, Al Ahli và Al-Nassr. Tuy cùng một chủ, mức chi tiêu giữa các CLB này lại chênh lệch rõ rệt.

Ronaldo đang tỏ ra bất mãn tại Al Nassr. Ảnh: Marca

Chia tay Man Utd trong ồn ào rồi gia nhập Al-Nassr cuối năm 2022. Khi đó, Chủ nhân 5 Quả bóng Vàng trở thành ngôi sao đình đám đầu tiên gia nhập Saudi Pro League.

Nối gót CR7, hàng loạt tên tuổi lớn như Neymar, Sadio Mane, Joao Felix hay Karim Benzema lần lượt cập bến Ả Rập Saudi, biến giải đấu này trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá thế giới.

Về mặt hình ảnh và thương mại, vai trò "người mở đường" của Ronaldo là không thể phủ nhận. Đổi lại, tiền đạo sinh năm 1985 được hưởng chế độ đãi ngộ vào loại cao nhất lịch sử thể thao.

Mức lương cơ bản của Ronaldo khoảng gần 500.000 bảng Anh mỗi ngày, tiền thưởng ký hợp đồng, cổ phần tại Al-Nassr cùng nhiều đặc quyền sinh hoạt, giúp tổng thu nhập của anh tại đây ước tính chạm mốc khoảng 600 triệu bảng chỉ sau hơn 3 năm.

Cristiano Ronaldo đã kiếm được khoảng 600 triệu bảng Anh trong 3 năm qua và hưởng cuộc sống như bậc đế vương ở Ả Rập Saudi. (Ảnh: AP)

Ronaldo mới chỉ giành chức vô địch Cúp các CLB Ả Rập cùng Al-Nassr năm 2023. (Ảnh: SunSport)

Dù có mức thu nhập không tưởng nhưng sau quãng thời gian dài khoác áo Al-Nassr, danh hiệu đáng kể duy nhất Ronaldo giành được chỉ là Cúp các CLB Ả Rập, vốn không được FIFA công nhận chính thức.

Với một cầu thủ luôn đặt nặng yếu tố chinh phục danh hiệu như Ronaldo, thành tích này rõ ràng chưa đáp ứng kỳ vọng.

Nguồn tin từ báo chí Bồ Đào Nha cho biết Ronaldo cảm thấy Al-Nassr không được PIF ưu tiên đầu tư như các đội bóng khác, đặc biệt là Al Hilal.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Al- Nassr gần như không có sự bổ sung đáng kể, trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp lại mạnh tay chiêu mộ nhân sự chất lượng.

Sự chênh lệch về mức độ đầu tư khiến nội bộ Saudi Pro League nảy sinh nhiều tranh cãi. Ngay cả giới huấn luyện cũng công khai bày tỏ quan điểm về "quyền lực" và sự ưu ái giữa các câu lạc bộ, cho thấy những bất ổn âm ỉ phía sau bức tranh hào nhoáng của giải đấu.

Sắp bước sang 41, Ronaldo vẫn đặt mục tiêu chạm mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp và khẳng định còn khát khao thi đấu đỉnh cao.

Tuy nhiên, tương lai của Ronaldo tại Al- Nassr đang trở nên khó đoán khi tham vọng danh hiệu không đi cùng với đãi ngộ "khủng". Sự phân bì "con đẻ con nuôi" càng các khoét sâu thêm rạn nứt.

Đáng chú ý, trong ngày Ronaldo từ chối ra sân thì Al-Nassr đã thắng chủ nhà Al Riyadh 1-0. Niềm vui còn nhân đôi với họ khi ở trận đấu muộn đội đầu bảng Al Hilal bị Al Ahli cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà.

Kết quả này giúp Al-Nassr rút ngắn khoảng cách với Al Hilal xuống còn 1 điểm, thắp lại hy vọng bám đuổi ngôi vô địch Saudi Pro League mùa này.