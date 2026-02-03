Ronaldo "nổi loạn": Khi tiền không mua được danh hiệu ở Al-Nassr

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Ronaldo "nổi loạn": Khi tiền không mua được danh hiệu ở Al-Nassr

Đăng Minh

(NLĐO) - Cristiano Ronaldo đang “nổi loạn” tại Al-Nassr dù đã “bỏ túi” số tiền khoảng 600 triệu bảng Anh khi thi đấu tại Ả Rập Saudi.

Tiền đạo 40 tuổi đang đối mặt với quãng thời gian nhiều sóng gió trong màu áo Al-Nassr.

Theo truyền thông châu Âu, siêu sao người Bồ Đào Nha đã không ra sân ở trận Al-Nassr hạ Al Riyadh 1-0 tối 2-2, vì bất bình với Quỹ đầu tư công Ả Rập Saudi (PIF).

PIF nắm cổ phần tại 4 đội bóng lớn thuộc giải Saudi Pro League gồm Hilal, Al Ittihad, Al Ahli và Al-Nassr. Tuy cùng một chủ, mức chi tiêu giữa các CLB này lại chênh lệch rõ rệt.

Ronaldo "nổi loạn" ở Al Nassr: Khi tiền khủng không mua được danh hiệu - Ảnh 1.

Ronaldo đang tỏ ra bất mãn tại Al Nassr. Ảnh: Marca

Chia tay Man Utd trong ồn ào rồi gia nhập Al-Nassr cuối năm 2022. Khi đó, Chủ nhân 5 Quả bóng Vàng trở thành ngôi sao đình đám đầu tiên gia nhập Saudi Pro League.

Nối gót CR7, hàng loạt tên tuổi lớn như Neymar, Sadio Mane, Joao Felix hay Karim Benzema lần lượt cập bến Ả Rập Saudi, biến giải đấu này trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá thế giới.

Về mặt hình ảnh và thương mại, vai trò "người mở đường" của Ronaldo là không thể phủ nhận. Đổi lại, tiền đạo sinh năm 1985 được hưởng chế độ đãi ngộ vào loại cao nhất lịch sử thể thao.

Mức lương cơ bản của Ronaldo khoảng gần 500.000 bảng Anh mỗi ngày, tiền thưởng ký hợp đồng, cổ phần tại Al-Nassr cùng nhiều đặc quyền sinh hoạt, giúp tổng thu nhập của anh tại đây ước tính chạm mốc khoảng 600 triệu bảng chỉ sau hơn 3 năm.

Ronaldo "nổi loạn" ở Al Nassr: Khi tiền khủng không mua được danh hiệu - Ảnh 2.

Cristiano Ronaldo đã kiếm được khoảng 600 triệu bảng Anh trong 3 năm qua và hưởng cuộc sống như bậc đế vương ở Ả Rập Saudi. (Ảnh: AP)

Ronaldo "nổi loạn" ở Al Nassr: Khi tiền khủng không mua được danh hiệu - Ảnh 3.

Ronaldo mới chỉ giành chức vô địch Cúp các CLB Ả Rập cùng Al-Nassr năm 2023. (Ảnh: SunSport)

Dù có mức thu nhập không tưởng nhưng sau quãng thời gian dài khoác áo Al-Nassr, danh hiệu đáng kể duy nhất Ronaldo giành được chỉ là Cúp các CLB Ả Rập, vốn không được FIFA công nhận chính thức.

Với một cầu thủ luôn đặt nặng yếu tố chinh phục danh hiệu như Ronaldo, thành tích này rõ ràng chưa đáp ứng kỳ vọng.

Nguồn tin từ báo chí Bồ Đào Nha cho biết Ronaldo cảm thấy Al-Nassr không được PIF ưu tiên đầu tư như các đội bóng khác, đặc biệt là Al Hilal.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Al- Nassr gần như không có sự bổ sung đáng kể, trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp lại mạnh tay chiêu mộ nhân sự chất lượng.

Sự chênh lệch về mức độ đầu tư khiến nội bộ Saudi Pro League nảy sinh nhiều tranh cãi. Ngay cả giới huấn luyện cũng công khai bày tỏ quan điểm về "quyền lực" và sự ưu ái giữa các câu lạc bộ, cho thấy những bất ổn âm ỉ phía sau bức tranh hào nhoáng của giải đấu.

Sắp bước sang 41, Ronaldo vẫn đặt mục tiêu chạm mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp và khẳng định còn khát khao thi đấu đỉnh cao.

Tuy nhiên, tương lai của Ronaldo tại Al- Nassr đang trở nên khó đoán khi tham vọng danh hiệu không đi cùng với đãi ngộ "khủng". Sự phân bì "con đẻ con nuôi" càng các khoét sâu thêm rạn nứt.

Đáng chú ý, trong ngày Ronaldo từ chối ra sân thì Al-Nassr đã thắng chủ nhà Al Riyadh 1-0. Niềm vui còn nhân đôi với họ khi ở trận đấu muộn đội đầu bảng Al Hilal bị Al Ahli cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà.

Kết quả này giúp Al-Nassr rút ngắn khoảng cách với Al Hilal xuống còn 1 điểm, thắp lại hy vọng bám đuổi ngôi vô địch Saudi Pro League mùa này.

Tin liên quan

Ronaldo không còn “bất khả xâm phạm” ở tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo không còn “bất khả xâm phạm” ở tuyển Bồ Đào Nha

(NLĐO) - Là biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt cho suất đá chính tại World Cup sắp tới.

Những lần HLV Mourinho làm Ronaldo, Ozil, Salah "tổn thương"

(NLĐO) - Dù tới đi đâu cũng “chạm vàng” nhưng phong cách huấn luyện đầy cá tính của chiến lược gia Jose Mourinho đã khiến nhiều siêu sao suy sụp và bật khóc.

Ronaldo trở lại châu Âu thi đấu?

(NLĐO) - Cristiano Ronaldo úp mở khả năng trở lại châu Âu thi đấu ở giai đoạn cuối sự nghiệp và trong nỗ lực chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng.

Ả Rập Saudi Ronaldo Al Nassr Saudi Pro League Ronaldo nổi loạn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo