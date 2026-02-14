Ronaldo tái xuất, Al-Nassr thêm sức mạnh cho cuộc đua vô địch Saudi Pro League

Sau 3 trận liên tiếp vắng mặt vì "đình công", Cristiano Ronaldo sẽ được đăng ký trở lại trong danh sách thi đấu của Al-Nassr trước chuyến làm khách trên sân Al-Fateh tại vòng 22 Saudi Pro League, rạng sáng 15-2 (giờ Việt Nam).

Theo bài đăng của CLB, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã cùng toàn đội di chuyển tới Al-Ahsa để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với đối thủ Al-Fateh. Sự tái xuất của Ronaldo được xem là cú hích về chuyên môn và tinh thần trong giai đoạn Al-Nassr bức tốc ở nhóm đầu bảng, cách ngôi đầu 4 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận.

Bên cạnh đó, Ronaldo vẫn đang thuộc top 3 chân sút hàng đầu của SPL năm nay. Dù vắng mặt ở 2 trận gần nhất của SPL, chân sút Bồ Đào Nha vẫn đang sở hữu 17 bàn, lần lượt cách 2 cầu thủ phía trên là 1 và 2 bàn.

Trước đó, Ronaldo đã không góp mặt trong các chiến thắng trước Al-Riyadh, Al-Ittihad tại giải quốc nội và trận thắng FK Arkadag ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two.

Sau 20 trận, Al-Nassr đang có 49 điểm, tạm đứng thứ ba và vẫn bám sát cuộc đua vô địch. Việc siêu sao 41 tuổi trở lại đúng thời điểm được kỳ vọng sẽ giúp hàng công Al-Nassr duy trì hiệu suất ghi bàn trong nửa sau mùa giải 2025-2026.

Trước đó, truyền thông Bồ Đào Nha cho biết quãng nghỉ vừa qua của Ronaldo liên quan đến một số vấn đề hậu trường, nhưng mọi việc đã được giải quyết, giúp bầu không khí toàn đội ổn định trở lại.

Hiện hợp đồng giữa Ronaldo và Al-Nassr còn thời hạn đến năm 2027. Vai trò của chân sút Bồ Đào Nha vẫn là trung tâm trong kế hoạch chinh phục danh hiệu quốc nội lẫn đấu trường châu lục của Al-Nassr.